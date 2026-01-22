Nolasco (Vox) acusa al PP de "engañar a la gente" por "no bajar impuestos, acoger ilegales y votar por Mercosur"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de este partido a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - VOX.

ALCAÑIZ (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha acusado este jueves al PP de "engañar a la gente" por "no bajar impuestos, acoger ilegales y votar a favor de Mercosur". Ha intervenido en un mítin en Alcañiz (Teruel), que ha protagonizado el presidente de este partido, Santiago Abascal.

Nolasco ha realzado: "Hemos ganado el pulso a la coalición PP-PSOE para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea investigue las posibles ilegalidades del acuerdo de Mercosur".

Ha denunciado las "asfixiantes trabas burocráticas que sufre el campo español, que les obliga a competir con productos porquería de otros países que no cumple ninguno de los controles que se exigen aquí".

Para Nolasco, la consecuencia de ello es "la ruina del campo español", subrayando a la vez que "el PP y Feijóo han estado a favor del acuerdo UE-Mercosur". Ha reclamado al eurodiputado del PP de Aragón, Borja Giménez Larraz, que "vote en contra de un acuerdo que perjudica a Aragón", poniendo como ejemplo que "un eurodiputado del PP francés se ha pasado a Patriots al estar en contra de Mercosur".

Nolasco ha afirmado estar "orgulloso de habernos ido del Gobierno de Aragón", algo que "no entienden en el PP". Lo ha justificado en que "no queremos inmigración ilegal y el Gobierno de Azcón en julio de 2024 pudo haberse negado a recoger inmigrantes ilegales en la conferencia sectorial". "En ese momento sí dependía del Gobierno de Aragón, y pudo haberse negado al igual que hizo Cataluña", ha subrayado. Ha cargado contra PP y PSOE por "votar a favor regularizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales en el Congreso".

Respecto al Bajo Aragón, el candidato de Vox ha criticado "el cierre de cuarteles de la Guardia Civil como sucedió en Ariño", así como el hecho de que el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, "dijera que la Policía Local mancomunada para el Bajo Aragón es ilegal y un cuerpo parapolicial".

Nolasco ha atribuido dichas palabras a que "a Bermúdez de Castro le han pedido que diga que todo lo que decimos es ilegal", por lo que ha puesto sobre la mesa que "en la Comunidad Valenciana sí se ha comprometido Pérez Llorca a aplicar lo mismo que Azcón nos dice que es ilegal, como el fondo para la devolución de multas para la limpieza de los cauces de los ríos". ¡En Valencia se ha hecho!", ha exclamado.

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

Igualmente, ha reivindicado la aplicación al 20% de las ayudas al funcionamiento para los costes laborales, en lugar del "irrisorio 1%" al que se aplican actualmente. Ha censurado las palabras de la actual candidata socialista, Pilar Alegría, quien "llegó a comparar las ayudas al funcionamiento al 1% con la financiación privilegiada del cupo catalán".

Nolasco ha enfatizado que "el Gobierno de Aragón tiene el mismo infierno fiscal con Azcón que con Lambán", aportando el dato de que "en el año 2025 respecto al 2022, el Gobierno de Aragón ha recaudado 1.000 millones de euro más". Igualmente, ha denunciado los "incumplimientos" de "la gratuidad de Educación gratuita de 0 a 3 años o la concertación del Bachillerato".

El candidato de VOX también se ha referido a un cartel electoral publicado esta semana de 'Vota PP', agregando que "el PP ya ha incumplido la ley al publicarlo fuera del periodo electoral". "Eso si, luego la valla que les molesta es cuando en Huesca denunciamos que se han incrementado las violaciones", ha comparado.

Nolasco ha definido al PSOE como "una mafia que ya no engaña a nadie", pero "el PP sigue engañando a las personas porque dice una cosa y hace otra". Antes del comienzo del mitin, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Ademuz (Córdoba) el domingo pasado.