Nolasco (VOX) afirma que la "irrupción" de su formación en el Ayuntamiento de Teruel permite abrir nuevos debates

TERUEL, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha presentado, en Teruel, el programa 'Cuida lo Tuyo', con el que la formación quiere dar a conocer cuál es el modelo de política que quiere para los barrios y los pueblos de toda España. Allí, ha afirmado que la "irrupción" de su partido en el Ayuntamiento de la ciudad permite abrir nuevos debates.

El acto también ha contado con la presencia de la diputada de VOX en las Cortes de Aragón, Marta Fernández, así como el diputado en el Parlamento catalán, Alberto Tarradas.

"La irrupción de VOX en el Ayuntamiento de Teruel ha roto con el consenso progre/sostenible y se han abierto nuevos debates, como advertir que la Agenda 2030 destruye nuestro campo, que la ley de Memoria Democrática es ante todo sectaria y sesgada o contra la Ley de Violencia de Género, que invierte, sobre todo, la carga de la prueba", ha señalado Alejandro Nolasco.

Asimismo, se ha referido, como ejemplo de sectarismo, a la Cruz del Seminario, "que se puso después de la Guerra Civil y que ya no tiene ningún significado franquista, lo que demuestra que a la izquierda lo que le molesta es la cruz en sí".

"Ha sido VOX quien ha puesto esos debates encima de la mesa y los que estamos dando la batalla cultural, al contrario que el PP, que en lugar de dar un paso adelante lo único que hacen es responder pasivamente", ha criticado.

Del mismo modo, Nolasco ha recordado que fue VOX quien dio la mayoría absoluta al PP "y luego este partido incumplió el acuerdo firmado de darnos concejalías delegadas, porque habían firmado un pacto de reparto de concejalías con Ciudadanos que lo hacía incompatible. Aún así, hemos hecho una oposición constructiva".

MOCIONES DE VOX

"Todas nuestras mociones se han aprobado, a excepción de aquella en la que exigíamos responsabilidades políticas por el derrumbe del Torico, pues creemos que no fue un accidente como dice el PP, sino una negligencia por no pedir informes técnicos", ha asegurado Alejandro Nolasco, quien también ha apuntado que el hecho de que se hayan aprobado el 99 por ciento de sus mociones "no quiere decir que se hayan ejecutado todas, ni mucho menos", solo el 50 por ciento.

Entre las que han prosperado, Nolasco ha citado el ensanchamiento de la carretera de Villaspesa; layuda a los autónomos; la iluminación del Parque de los Fueros; las mejoras de tráfico en el Arrabal y San Julián; la remodelación de la Plaza de Toros; la regulación de los pisos turísticos para facilitar los alquileres; o la bajada o congelación de los impuestos municipales.

"La alcaldesa --Emma Buj-- dice que Teruel va bien, pero nosotros creemos que es necesaria una mayor eficacia y un mayor rigor en la aplicación de las medidas, pues muchas veces se pierden subvenciones por falta de trabajo y atención. No nos conformamos porque Teruel podría ir mucho mejor de lo que va", ha remarcado.

CRÍTICA AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, Marta Fernández ha lamentado que en Aragón, en este último año, los delitos de robo con fuerza y las violaciones hayan subido de manera alarmante. Ha anotado que VOX "está de acuerdo con las renovables, pero no de la manera que lo está haciendo el Gobierno de Javier Lambán".

También se ha referido a algunos aspectos que debían mejorarse desde el Gobierno de Aragón y que Javier Lambán no termina de atender, como una red potente de guarderías y una mayor atención y respeto a los mayores. Y, por supuesto, "no es de recibo que Aragón sea de las comunidades autónomas que más impuestos paga de toda España, o que Teruel sea la segunda provincia, después de Lugo, que más autónomos ha perdido en 2022", ha apostillado.

Además, el diputado de VOX en el Parlamento de Cataluña, Alberto Tarradas, ha comentado que su formación "ha venido a la política para poner sobre la mesa los problemas reales de los españoles y decir que frente al fracasado modelo multicultural queremos seguridad, orden y civismo en nuestros barrios".

"Frente a las imposiciones climáticas apostaremos por la soberanía energética y los precios justos; y frente al sistema autonómico, una España unida y fuerte que trate a todas sus provincias por igual, para que regiones como Teruel no queden relegadas y olvidadas", ha concluido Tarradas.