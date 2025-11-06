Nolasco (Vox) afirma que el PP de Azcón "está en un cortejo al PSOE"

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, ha afirmado este jueves que el PP "está en un cortejo al PSOE" y que solo Vox está cumpliendo el programa electoral del PP. Ha asegurado que Azcón y Pilar Alegría (PSOE) comparten muchas políticas.

El PP y el PSOE "tienen mucho en común", ha dicho Nolasco, por ejemplo el apoyo a la Agenda 2030 "como si fuera el Evangelio" o sobre política de migraciones, mientras Vox está "cumpliendo el programa electoral del PP que ellos no han querido cumplir".

A su juicio, "el PP hace años que ha dejado de hacer caso al programa", mencionando el caso de las lenguas minoritarias y las renovables, de forma que "el cambio de opinión es brutal, radical"

"No podemos cerrar ciertas cosas con un partido que dice aquí que no hay que conectar las cuencas hidrográficas para compartir el agua cuando sobra en algunos sitios, y se aplaude en Murcia", ha continuado Nolasco, quien ha rechazado "la estafa del PP y del bipartidismo", señalando que "el PSOE es un partido corrupto, no tiene solución", pero Azcón "sigue engañando, dando la vuelta a la tortilla, y en eso tiene mucho ingenio".

Nolasco ha exigido al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que lleve a término el programa de gobierno PP-Vox, acordado al inicio de la legislatura, y ha advertido: "Estamos preparados para las elecciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha puntualizado que Vox no desea que Azcón adelante las elecciones autonómicas, sino "que se cumplan el programa y los presupuestos".

"No vamos a hacer elecciones para ver si subimos dos escaños más, eso es cosa del PP y el PSOE, que están siempre en el cálculo", ha señalado Nolasco, quien quiere "que se cambien las políticas de verdad, que cambie la sociedad para bien".

Celebrar elecciones para tener "dos o tres escaños más" o para que Pilar Alegría (PSOE) baje al "mínimo histórico" es "una cosa de politiquería extrema y absurda: Nosotros no estamos en eso". Para Nolasco, el "horizonte" del PP es "destruir al votante de Vox a toda costa; ya no digo a Vox, sino al votante de Vox, aviso para navegantes".

"No hay un PP, hay 17 PP, y aquí el PP de Azcón nos ha declarado la guerra porque así se lo ha mandado Feijóo", ha afirmado Nolasco, quejándose de que "cada PP dice una cosa distinta", aunque "Feijóo domina, en cierta manera, a los 17 PP".

Con la dimisión de Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana "el PP ha dicho que sí que había margen para replantear algunos asuntos", pero en Aragón "Azcón siempre ha dicho que era ilegal, es decir, que lo que se aprueba en Murcia y en Valencia en los presupuestos del año pasado, aquí Azcón ha dicho siempre que era ilegal".

En Vox están "un poco mareados con las mentiras del bipartidismo y también del PP, no entendemos cómo es posible que cambien de opinión un día sí y otro también".

"Ahora es ilegal lo de limpiar los ríos, es ilegal quitar los elementos naturales y también los no naturales, como los bidones o la ropa sucia o los instrumentos de trabajo oxidados que hay en el fondo de los ríos y que hacen que ya ni casi corra el agua ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera han descolgado el teléfono para hablar con la CHE para ver qué se puede hacer".

Alejandro Nolasco ha preguntado si el Gobierno de Aragón "ha descolgado un teléfono" para ver si puede negociar un acuerdo con Argelia o Marruecos, "como faculta la Ley de Extranjería" para devolver a los inmigrantes ilegales: "Ni lo han intentado". Ha criticado que el Gobierno del PP lo da todo "por perdido".

El portavoz parlamentario de Vox ha reclamado a Azcón que suprima los acuerdos "con organizaciones que colaboran con el tráfico de personas", y que modifique las subvenciones para evitarlo. "Es muy sencillo".

"A veces hay que tomarse un 'gelocatil' o algo porque es que duele la cabeza de lo que el PP dice en cada momento", ha considerado Nolasco, para quien el PP "no es un partido político serio" al cambiar de opinión "cada dos por tres"

"Azcon un día dice que es que son mentira cosas que son verdad, eso para empezar; dice que son verdad cosas que son mentira y cambia todo, hoy dice blanco, mañana dice negro y al revés, o sea no hay ninguna manera de poder entenderlo", ha criticado Nolasco, quien ha avisado: "Yo no tengo una bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar y tampoco me corresponde".

TECHO DE GASTO

Sobre el techo de gasto, paso previo para aprobar los presupuestos de 2026, ha apuntado que se estructura en "compartimentos estancos" y no se pueden modificar las cantidades una vez están cerradas. "Se pueden configurar las partidas dentro de ese mismo Departamento, pero ya no se pueden cambiar de una sección a otra".

El portavoz de Vox ha sido claro: "No vamos a sentarnos a negociar con un partido que aprovecha una debilidad, un asunto interno, un asunto privado del grupo parlamentario, para hacer una declaración de guerra".

"No vamos a sentarnos a negociar nada con un partido que miente de una manera tan brutal", ha aseverado, añadiendo: "Azcon ha llegado a decir que nosotros votamos a favor de la llegada de inmigrantes ilegales cuando estábamos en el Gobierno, y lo que hicimos es dotar la Sección 30, que es una especie de cajón de sastre para emergencias; que luego la señora Susín y el PP lo usaran para mantener a ciertos menas es responsabilidad de ellos, no nuestra".

"Lo que sí que hizo el presidente Azcón, y nosotros votamos en contra, es ponerse chófer ocho años con la excusa de que el señor Lambán estaba enfermo. El señor Lambán, por desgracia, ha fallecido y el señor Azcón va a seguir teniendo chófer ocho años después de ser presidente para lo que él quiera".

Alejandro Nolasco ha dicho también que "si uno lanza esa acusación y miente de esa manera tan descarada, es normal que alguien le conteste con verdades que quizás le duela, pero son las verdades del barquero".

NINGÚN CONTACTO

No ha habido ningún contacto entre PP y Vox "para nada", salvo conversaciones "de cortesía", insistiendo en que "los presupuestos no se pueden sacar a cualquier costa" y que "más de 70.000 aragoneses confiaron en Vox para que hubiera un cambio real" y "esos votantes han hecho presidente a Azcón y le hicieron alcalde de Zaragoza, si no ahora mismo seguiría siendo un concejal de la oposición".