Nolasco (Vox) aplaude la "valentía" de Azcón para alcanzar un acuerdo en Aragón y celebra incluir la prioridad nacional

1080654.1.260.149.20260422200040 El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, ofrece declaraciones a los medios tras un pacto con Vox, a 22 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El Partido Popular y Vox han cerrado hoy un pacto de gobierno en Aragón para investir presidente de - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha agradecido la "disposición y valentía" del presidente del Gobierno autonómico en funciones, el 'popular' Jorge Azcón, para llegar al acuerdo final entre ambas formaciones, a pesar de "los palos en la rueda y las zancadillas" de Génova. Ha considerado "muy buena noticia" haber conseguido la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos.

Alejandro Nolasco ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este miércoles junto al líder 'popular' y candidato a la investidura, Jorge Azcón, para informar de los detalles del pacto para la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

"Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural en las urnas", ha expresado Nolasco, quien ha continuado: "Los aragoneses eligieron el pasado 8 de febrero una mayoría natural y hemos trabajado desde entonces para darle forma".

Ha señalado que los aragoneses "pidieron" más Vox el pasado 8F y "es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno", de hecho, ha asegurado que habrá "más Vox" que en Extremadura, puesto que el porcentaje de voto ha sido superior en Aragón --17,88 frente al 16,9%--.

"Estamos contentos con el resultado", ha afirmado Alejandro Nolasco, para añadir que "hay asuntos que nos gustan especialmente, por ejemplo, conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos", algo que "nos parece una muy buena noticia".

TRES CONSEJERÍAS Y UNA VICEPRESIDENCIA El acuerdo entre PP y Vox, que todavía no se ha facilitado a los medios de comunicación, incluye, tal y como han avanzado Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, tres consejerías y una vicepresidencia a la que irá unida una de las tres consejerías.

En este sentido, Nolasco ha adelantado que estas tres consejerías serán la de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Medio Ambiente y Turismo y Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Acerca de los nombres que liderarán esas consejerías, Nolasco ha aclarado que "lo importante son las medidas" y no el "quién": "No importa, hasta cierto punto, quien sea la persona y no vamos a estar lanzándonos los trastos a la cabeza por quién es el vicepresidente o quién es el consejero. Hemos demostrado y hemos tenido palabra de que al final las medidas son las que importan y hemos llegado a unas medidas muy buenas".

Del mismo modo, el pacto PP-Vox incluye una de las vicepresidencias de las dos que hay en la Mesa de las Cortes de Aragón y el senador por designación autonómica de la próxima legislatura nacional.

"PRIORIDAD NACIONAL"

La inclusión de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas en el acuerdo de Aragón, un concepto que Vox interpreta como "los españoles, primero", Nolasco lo ha calificado de "muy buena noticia". En este punto, el portavoz parlamentario ha explicado que existen "baremos más restrictivos que se pueden aplicar a la hora de conceder las ayudas, como los años cotizados, y todo dentro de la legalidad".

Ha incidido en que estas medidas se han aprobado en la Comunidad Valenciana y en Extremadura y al PP en esas comunidades autónomas "le parecía bien y perfectamente legal", por lo que, a su juicio, es un "debate político de la izquierda para decir que no se puede hacer nada de esto, pero es mentira, porque sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos para que esa prioridad sea nacional o para aquellas personas que más han cotizado y más han aportado a nuestro país o a nuestra comunidad autónoma".

No obstante, "hay que ver todos los escollos técnicos y vamos a seguir trabajando en afinar un poco esos temas", ha anotado Nolasco, para referirse también al arraigo de la persona en España como otro de los criterios que se tendrá en cuenta para el acceso a los servicios públicos.

CONFIANZA EN EL PP

Ha cargado contra el PP nacional y sus "zancadillas" y "palos en la rueda" porque "parece que da su aprobación para ciertas cosas, pero luego al rato le parece mal". No obstante, ha elogiado la "valentía y disposición" de Azcón, quien "ha querido hacer un pacto de gobierno" en Aragón.

El PP y Vox ya llegaron a acuerdos de gobernabilidad en algunas comunidades autónomas como Aragón tras las elecciones de 2023, pero salieron de los gobiernos un año después por discrepancias en materia de inmigración con los 'populares'.

Nolasco ha recordado que los acuerdos se rompieron porque "no íbamos a transigir con la inmigración ilegal y se decidió pactar ese reparto de menas, no podíamos permitir eso". En la actualidad, ha garantizado: "Vamos a rechazar totalmente la llegada de menores --migrantes no acompañados--, porque cuando se decía que no se puede hacer nada, que no se pueden negar, vamos a ver cómo sí que nos podemos negar y cómo vamos a ponerle solución a este asunto y que legalmente se puede hacer y vamos a evitar lo que hasta ahora parecía inevitable".

Así, de acuerdo a este antecedente, el portavoz de Vox en el Parlamento aragonés ha manifestado su confianza en los 'populares' en esta ocasión: "Vamos a tener fe, esperanza y caridad y vamos a intentar trabajar para llevar a buen puerto todas estas cosas".