Nolasco (Vox) desafía a Alegría a "venir a Teruel para comparar las ayudas al funcionamiento del 1% con el cupo catalán"

TERUEL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha desafiado a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "a que sea ella quien dé la cara ante los turolenses y explique cómo unas ayudas al funcionamiento en los costes laborales del 1% para unas provincias que se están muriendo son equivalentes a los 24.000 millones euro que le resta al Estado la financiación singular de Cataluña".

De esta manera, Nolasco ha confirmado su presencia --en representación de Vox-- en la mesa redonda organizada por CEOE, Cepyme, Ceat y la Cámara de Comercio de Teruel para el próximo lunes 10 de noviembre en el Casino de Teruel. Una cita en la que han sido invitadas las formaciones políticas representadas en las Cortes de Aragón.

Posteriormente, Nolasco también estará presente en la concentración convocada al mediodía. Las declaraciones de Nolasco han tenido lugar este lunes junto a la Subdelegación de Gobierno en Teruel, acompañado de la vocal del CEP de VOX Teruel, Sandra Martínez.

El también presidente de Vox Teruel ha criticado que la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, realizara esa comparación --el 3 de septiembre de 2024-- entre las ayudas al funcionamiento de la provincia de Teruel y el denominado 'cupo catalán'. Es por ello por lo que le ha pedido que, "en lugar de acompañar a sus amigos al Parador de Teruel, venga aquí a explicar esa comparación que hizo entre la fiscalidad diferenciada de Cataluña y las ayudas al funcionamiento".

"A ver si tiene narices de decirlo delante de la gente que curra todos los días y levanta la persiana para defender su empresa, que mayoritariamente son pymes. Tiene que dar la cara si esta persona se va a presentar a gobernar nuestra comunidad. Este Gobierno de España está siendo el más dañino de la historia contra Teruel y Aragón en general", ha agregado.

Nolasco ha insistido al Gobierno de España "la aplicación de las bonificaciones en los costes laborales al 20% que permite la Comisión Europea, porque actualmente estas ayudas del 1% son irrisorias y apenas suponen 40 euros de ahorro por trabajador al año". Este dato actual lo ha calificado de "miseria y una cifra ridícula".

Ha recordado que en su etapa en el Gobierno de Aragón "nos reunimos con empresarios para hacer fuerza y que se apliquen estas ayudas al 20%; otra cosa es que el Gobierno de España nos haga caso". Ha valorado que el Ejecutivo central está "más interesado en ocultar escándalos de corrupción y en contentar a sus socios separatistas".