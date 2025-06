Nolasco (Vox) dice que el aval del TC a la amnistía "es el mayor acto de corrupción" y pide al PP que "dé la cara"

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía "es el mayor acto de corrupción de la Historia de España" y ha exigido al PP que "dé la cara".

El TC ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán que alcanzó su clímax con el 1-O.

"Entendemos que los separatistas y Sánchez estén dando botes de alegría porque es lo que querían, pero el PP que no venga con historias, que no venga con cuentos, porque Conde Pumpido es presidente porque el PP y el PSOE así lo decidieron", ha declarado Nolasco a los medios de comunicación.

El portavoz de Vox ha recalcado que PP y PSOE "han pactado que este señor esté ahí y que haya una mayoría de jueces que ahora han dicho que la amnistía es constitucional, lo cual es algo gravísimo, y si hoy cuatro de esos jueces que el PP votó a favor de ellos no hubieran ido a la reunión, no habría salido adelante este fallo, o sea, que esta sentencia o esta resolución no habría sido posible sin el apoyo del PP".

Alejandro Nolasco ha aseverado que "el PP tiene que dar la cara y dar explicaciones porque desoyó nuestras advertencias: Han nombrado a Conde Pumpido y los jueces que ellos nombraron son los que hoy han ido y han hecho posible este atropello tremendo, así que deben dar la cara y deben decir por qué hacen lo que hacen y que dejen de engañar a la gente".

También ha señalado que "el PSOE y los separatistas ya sabemos lo que hacen", considerando que "Pedro Sánchez podría estar pactando con Kim Jong-un con tal de seguir siendo presidente, le daría exactamente igual, pactaría con el mimísimo diablo, pero es que el PP está haciendo exactamente lo mismo".

"Lo que pasa, hoy en día, la destrucción de la justicia y la destrucción de las más elementales normas, digamos, de decoro institucional o constitucional, en este caso, en España, es por culpa del PP y del PSOE", ha concluido Alejandro Nolasco.