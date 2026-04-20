Nolasco (VOX) dice que el pacto será "parecido" a Extremadura, pero en Aragón con "más fuerza" y "aún quedan 15 días"

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres --de blanco y verde-- y otros cargos de este partido - EUROPA PRESS
ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reiterado que el pacto para el Gobierno autonómico será "parecido" al alcanzado en Extremadura, pero en Aragón con "más fuerza" porque han doblado los escaños --al pasar de 7 a 14 de un hemiciclo de 67 diputados-- y tras asegurar que "la pelota está en el tejado del PP" ha recordado que "aún quedan 15 días" para cerrar el acuerdo y evitar la repetición electoral.
"En Aragón pasa algo parecido en cuanto a lo que exigimos en Extremadura está claro, pero aquí tenemos más fuerza que en Extremadura, aquí el resultado era mejor, por lo tanto nuestra posición aquí es de más fuerza. Evidentemente el pacto, si finalmente sale, será parecido yo entiendo que la tónica va a ser parecida pero como digo aquí, tenemos más fuerza porque tenemos más porcentaje de voto", ha reclamado.
"Nuestro peso tiene que ser proporcional a lo que hemos sacado. Eso no quiere decir que vayamos a ser más exigentes, sino que imagino que el PP tendrá que adaptarse a ese porcentaje superior de votos que hemos sacado", ha instado.
A colación, ha incidido en que "la pelota está en el tejado del PP" y ellos sabrán si realmente quieren un cambio real y "si quieren hacer algo como se hizo en Valencia en el que, al final, sí que se aceptaron políticas contra el pacto verde contra la inmigración ilegal y una bajada radical de impuestos o veremos como se ha hecho en Extremadura o si están en otra cosa, eso lo veremos en los siguientes días".
Preguntado por si habrá pacto de gobierno esta semana puesto que el 23 de abril es el Día de Aragón, ha respondido que no puede decir "si hay pacto de gobierno o no". "Creo no va a haber pacto de gobierno en la siguiente hora o las dos siguientes horas o antes del jueves, lo cierto es que estamos trabajando mucho, estamos intentando cubrir todos los aspectos que podemos, pero no puedo decir si va a ser esta semana o la que viene", ha reiterado. Lo que ha observado es que el 3 de mayo acaba el plazo y por tanto si hay gobierno se tiene que saber antes.
NO ESTÁ GARANTIZADO AL 100%
Ante la posibilidad de una repetición electoral, Nolasco ha insistido en que "no se puede dar por hecho que va a haber acuerdo". "Yo --ha opinado-- creo que hay posibilidades importantes de que haya un acuerdo, pero no podemos garantizar al cien por cien de que vaya a haber un acuerdo".
Sobre el número de consejerías que exigiría Vox para llegar al acuerdo, Nolasco ha precisado que "no es una cuestión de cargos, es una cuestión de medidas, de aplicar políticas" al argumentar que "esa es la última cuestión", que además es "más rápida".
"Una cosa es negociar las medidas políticas, que es más complejo, y luego quién va a ocupar cada puesto o cómo se va a hacer es una cosa de última hora, creo que eso tiene que estar en el último lugar". Tras informar de que negocian "medida a medida" ha dejado claro que a Vox "no le asusta" quedarse con el área de Bienestar Social.
"Ya le dijimos a Azcón que sí, hace un año cuando nos ofreció hacernos cargo de la cartera de Bienestar Social y dijo que a ver si teníamos los reaños suficientes, no lo dijo así exactamente, pero bueno, para poder negarnos ante el Gobierno central a que vinieran esos inmigrantes ilegales o hacer políticas que estuvieran encaminadas a combatir esa inmigración ilegal, y le dijimos que sí. Mañana si usted quiere volvemos al Gobierno de Aragón solo para eso y luego el señor Azcón dijo que era un chiste o que había sido una bravuconada o una exageración que había hecho".
Seguidamente, ha puntualizado que sacare a colación este recordatorio no significa que quieran esa consejería. "No se ha hablado todavía de puestos ni de cargos concretos, pero no nos asusta quedarnos con esa área, aunque no se ha hablado en serio, de verdad, esto es real, no es politiquería, no se ha hablado de nada de eso, de quién va a ocupar los cargos".
En este sentido ha avanzado que desconoce si él mismo volverá a formar parte del Gobierno de Aragón. "Tampoco sé qué áreas nos vamos a quedar, porque se ha hablado durante muchísimas, muchísimas horas de todos esos aspectos fundamentales" ente los que ha citado vivienda, inseguridad, sector primario y ha anunciado que "se va a seguir hablando en unas reuniones muy largas" porque se analizar medida a medida.
EXIGENCIA HIDRÁULICA
"Esto no es un eslogan es que realmente estamos discutiendo medida a medida, en algunas hay escollos, en otras menos y hay medidas en las que estamos hablando dos horas para llegar a una conclusión", ha revelado.
Precisamente, en esas medidas las hay que atañen a aspectos singulares van a pedir que "se luche contra todas las políticas del Pacto Verde" que incluye la exigencia de la "limpieza del cauce de los ríos y el fomento de la construcción de las obras hidráulicas".
Ha reconocido que hay aspectos que son competencia nacional, pero en lo que pueda hacer frente la Comunidad Autónoma de Aragón lo van a pedir para apuntar que hay tres bloques "importantes" y que pasan por "la lucha contra la inmigración ilegal, la vivienda, la bajada de impuestos, la limpieza de cauces y todas las iniciativas parlamentarias" que ha presentado Vox estos años.
"Verán --ha emplazado-- que no vamos a dar grandes sorpresas, que lo que decimos lo hacemos y básicamente todo eso que defendemos va a estar reflejado en nuestras peticiones, en nuestras demandas y en ese pacto final".
Nolasco ha reconocido que en Vox son conscientes de que no van a poder aplicar su programa al cien por cien porque han sacado 14 escaños de 67, que "son muchos, pero no son 50".
Las Consejerías de Sanidad y Educación "no las hemos exigido aún", ha precisado Nolasco para añadir que una petición es el búnker de radioterapia en Teruel, que Vox lo lleva pidiendo hace tiempo" y hasta se hizo un pacto para que estuviera este primer trimestre del año, pero "no se ha conseguido". Es un ejemplo, "de como unas elecciones que nosotros no queríamos, al final retrasan obras y cosas que son importantes para nosotros", ha comentado.
"EXPRIMIR"
"Las peticiones están hechas pero no hay nada atado por ahora. Hay negociaciones, hay cosas en que les parece mejor el PP, cosas que les parecen peor, pero no les puedo contar más allá de eso. Entonces habrá cosas que no se podrán aplicar como nos gustaría, pero vamos a intentar que la gente que confió en nosotros exprimir hasta ese último voto", ha dicho.
Nolasco ha afirmado que en los próximos días "seguro que habrá" alguna reunión con el PP y aunque "todavía" no tiene el calendario la convocatoria se puede producir "en cualquier momento".
La negociación, ha recalcado se ciñe al Gobierno de Aragón. "En principio, las medidas que estamos hablando ahora son políticas para el gobierno de Aragón. Si al final se llega a un acuerdo de entrar en la Mesa de las Cortes será al final".
Antes de concluir ha opinado que "sería precipitado" que el pacto estuviera cerrado este lunes, para incidir en que restan dos semanas de plazo, según marca el Estatuto de Autonomía de Aragón. "No sean impacientes, que queda poco tiempo para saberlo. Queda poco tiempo", ha finalizado.