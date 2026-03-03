Nolasco (Vox): "PP y PSOE se han repartido los cargos y nosotros hemos venido a cambiar las políticas"

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox de las Cortes de Aragón Alejandro Nolasco, portavoz de este grupo en la pasada legislatura, ha afirmado este martes ante los medios de comunicación, tras la sesión constitutiva del Parlamento de la XII legislatura: "PP y PSOE se han repartido los cargos y nosotros hemos venido a cambiar las políticas".

"Nosotros decimos lo mismo que llevamos diciendo dos años y también en campaña", que "queremos cambiar las políticas en Aragón, no repartirnos los cargos".

"Hemos venido a luchar contra la ocupación ilegal, contra la inmigración ilegal, para garantizar la limpieza de los cauces de los ríos, para una bajada radical de impuestos: Para esas cosas hemos venido". En este contexto, "no nos importa el reparto, digamos, apresurado de cargos si no tenemos antes un cambio de políticas".

Por tanto, Vox quiere "negociar, cambiar esta región" porque "para eso" les han elegido los ciudadanos en las elecciones del 8F, ha continuado Nolasco.

En cuanto a las negociaciones con el PP para conformar el Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco ha considerado: "Dentro de un tiempo, si se llega a ese acuerdo, veremos quién, cómo, de qué forma, si desde el Gobierno, desde la oposición o si el Partido Popular tiene esa predisposición de cambiar las cosas, de querer cambiar las cosas como han querido los aragoneses o lo que quieren hacer es seguir repartiéndose cargos. Eso ellos verán".

Ha advertido de que Vox no va a participar en "un reparto de cargos sin, primero, garantizar la seguridad de los aragoneses luchando contra la inmigración ilegal" y asegurando que "no se confiscan los bienes de los aragoneses mediante impuestos abusivos" y evitar "poner en peligro la seguridad por no limpiar los cauces de los ríos".

"Cuando lleguemos a un acuerdo sobre todo eso hablaremos de todo lo demás pero, hasta entonces, nuestra única intención es cambiar las políticas en Aragón de manera radical".