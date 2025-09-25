Nolasco (Vox) propone negociar en el Parlamento cada propuesta de Azcón si no hay acuerdo sobre presupuestos

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, interviene durante el segundo día del debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reiterado este jueves, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes, su exigencia al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, de rechazar la inmigración ilegal y de limpiar los cauces de los ríos para aprobar los presupuestos de 2026 y, si no es así, negociar en el Parlamento medida por medida, aplaudiendo algunas planteadas este miércoles por Azcón, como la concertación del bachillerato.

"No somos los servicios sociales de Marruecos, Argelia, Mali o Senegal", ha advertido Nolasco, quien ha sido tajante: "No sé si habra presupuestos este año, en un año no se ha dignado a llamarnos". Ha recordado que el PP sí ha aprobado los presupuestos de la Comunidad Valenciana y Murcia con Vox, pero en Aragón "quieren seguir trayendo menas y no quieren limpiar los ríos".

"¿Habrá presupuestos? No lo sé", ha continuado Nolasco, quien ha asegurado que firmará "ahora mismo" las modificaciones del presupuesto de 2024 "que hagan falta" para acordar medidas como bajar impuestos, añadiendo que "no hacen falta presupuestos para hacer reformas legislativas" y que Vox no aprobará los presupuestos "si no se rechaza el Pacto Verde y no se niega al menos a traer inmigrantes ilegales". Ha aseverado que "España está empezando a despertar".

Nolasco ha ironizado al decir que "para que te vaya bien la vida igual tienes que ser del PP". Vox combate al PP "duramente" porque el PP "engaña a la gente" y "es una estafa", ha considerado Nolasco, lamentando que el PP "promete cosas en campaña y hace lo contrario" y "la gran mayoría de las promesas no se han cumplido", espetando a Azcón que el PP "está de acuerdo con las políticas de género, con la Agenda 2030, pactan los recortes de la PAC". Sobre Los 6 de Zaragoza "no ha dicho nada", se ha quejado.

"Cuando ustedes proponen disparates votamos con el PSOE", ha señalado el portavoz de Vox, asegurando que el PP aplica "todas las políticas del socialismo" y Azcón "no habla de los problemas de hoy en día" y su discurso se basa en "el cojonudismo", reclamándole "un poco de humildad". Le ha preguntado si "van a ceder en algo".

"Nos quedamos sin el dinero si hace falta, pero lo primero es la seguridad de la gente", ha dicho en relación a la llegada de menores migrantes. "Si usted no quiere negarse a recoger ilegales, el 99% restante se puede hacer mediante reformas en este Parlamento", ha insistido.

Ha dicho que el Gobierno regional incumple las leyes de Hacienda, de interinidad en el sector público, la ley de contratos del sector público, los convenios con varios Ayuntamientos y la ley de urbanismo, exigiéndole que limpie los cauces de los ríos: "Es así de sencillo".

Nolasco ha afirmado que la fiesta musulmana del cordero es un acto "de crueldad animal" y ha preguntado a Azcón "cuál es su opinión sobre la imposición de los estilos de vida islámicos de manera tácita", mencionando el caso de Caspe (Zaragoza).

OCUPACIÓN DE VIVIENDAS

También ha dicho que la calle Pignatelli de Zaragoza es "un infierno de ocupación, delitos e inmigración ilegal, a 50 metros de la DGA" y ha aludido al incendio, el pasado verano, de un centro de acogida a menores migrantes ubicado en la calle Comadre de Teruel.

El portavoz de Vox ha criticado el indulto por parte del Consejo de Ministros de dos de 'Los 6 de Zaragoza', "que agredieron a la Policía y a los que, pacíficamente, asistían a un mítin de Vox en 2019", enfatizando que "el Gobierno de Sánchez indulta como a los golpistas catalanes, a los que nos agreden y señalan para que otros también nos odien y golpeen". Sin embargo, este miércoles Azcón "no dijo ni una palabra", se ha quejado.

Por otra parte, ha aplaudido la aprobación de la gratuidad de la educación 0-3, recordando que esta medida estaba recogida en el acuerdo PP-Vox de 2023, tras lo que ha criticado que la Primaria se imparta en catalán en Fraga (Huesca) y "la islamización" de los centros educativos "porque hay clases de lengua árabe y cultura marroquí, con profesores que pagamos nosotros, pero que elige Marruecos".

Ha urgido a Azcón a construir el búnker de radioterapia del Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel y ha criticado que todavía no se han convocado las plazas de médicos de puestos de difícil cobertura para cubrirlas mediante concurso, tras lo que le ha reclamado que lleve a debate la reforma del mapa sanitario e instale Internet en los consultorios rurales.

Nolasco ha preguntado si "van a garantizar el acceso prioritario a la vivienda para los nacionales o van a dársela siempre a los mismos, a muchos que vienen de fuera y que tienen cotizados cuatro días" y ha rechazado el impulso al 'cohousing'.

Además, ha urgido a reducir al mínimo los tiempos de espera para la valoración de la dependencia y para la concesión de plazas de residencia, así como "el cumplimiento efectivo" de la ley de atención a la dependencia.

Nolasco ha criticado el coste de 50.000 euros de asistencia a cada menor migrante no acompañado y ha pedido a Azcón que "dejen de engañar a la gente detrás de un discurso buenista e infantil porque detrás de eso hay un asqueroso negocio muy lucrativo que pagamos con nuestros impuestos", rechazando "las políticas suicidas que atentan contra la soberanía nacional, contra su integridad territorial y contra la continuidad de la nación española".

"Han traicionado a sus votantes: Estaban en contra de los macroproyectos eólicos en campaña, lo dijeron cuarenta veces, y ahora que han tocado pelo, pues oiga, a tomar viento dos millones de árboles en el Maestrazgo" y "siguen sin frenar el desarrollo de macroparques en el Moncayo, Cinco Villas y Gúdar-Javalambre".

"En cuanto a residuos y aguas, se destinan fondos europeos a una sobreregulación y tasas para la recogida y tratamiento de basuras, asfixiando a ciudadanos y empresas mientras se ignoran incidentes como los siete incendios en cuatro meses en el PTR López Soriano de Zaragoza, que emiten dioxinas y gases cancerígenos a barrios adyacentes. En su lugar, los grandes municipios priorizan las sanciones".

Asimismo, el portavoz parlamentario de Vox se ha referido a la partida de 10 millones de euros para el IAM y su "grotesca última campaña" y le ha preguntado por qué la Administración no elabora un informe sobre los perfiles repetidos de agresores sexuales, "como se firmó en el pacto de gobierno".