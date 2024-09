Nolasco (VOX) tilda de "escupitajo en la cara a Aragón" la comparación del cupo catalán con las ayudas a Teruel

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado una "absoluta vergüenza" y "un escupitajo más en la cara a Aragón" las declaraciones de la ministra de portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al comparar la financiación singular en Cataluña con la fiscalidad diferenciada en las provincias en riesgo de despoblación de Teruel, Soria y Cuenca.

En una rueda de prensa este miércoles, en la que ha presentado una iniciativa "en defensa del Maestrazgo, sus paisajes y sus gentes", el también presidente de VOX Teruel ha cargado contra la ministra aragonesa Pilar Alegría, de quien ha afirmado que desconoce los problemas reales de la comunidad autónoma.

"Pilar Alegría, el PSOE nacional y el PSOE de Aragón se ríen de Aragón día sí y día también", ha lamentado Alejandro Nolasco, que ha criticado la equiparación del cupo catalán, "una sarta de privilegios para unos cuantos extorsionadores", con "unas ayudas a una provincia --Teruel-- que se está muriendo".

Ha defendido la necesidad de las ayudas para la provincia turolense "porque se muere", frente a "los privilegios que le dan a los ricos, a los que más tienen, a los catalanes, gracias a su extorsión política".

No obstante, ha asegurado que "no es nada de extrañarse" en el contexto político actual: "Es un feo más, un escupitajo más en la cara a Aragón salido de las fauces de todos estos representantes políticos socialistas que no hacen más que denigrar y burlarse de Aragón y de sus ciudadanos a cambio de unos sillones y de unos sueldos a final de mes".