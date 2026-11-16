'La nueva Cenicienta sobre Hielo' llega por primera vez a España con Nerea Rodríguez como protagonista

La protagonista, Nerea Rodríguez, junto a la responsable de Patrocinios de Ibercaja Nerea Frago; la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno; y el consejero delegado de AM Live, Bruno Galvao, durante la presentación del musical. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La historia de la Cenicienta regresa a los escenarios con una versión renovada en la que la protagonista no espera a que nadie la rescate, sino que persigue sus propios sueños. 'La nueva Cenicienta sobre Hielo', el musical que combina teatro, música en directo, danza y patinaje artístico, llegará por primera vez a España el próximo 21 de noviembre con la cantante y actriz Nerea Rodríguez al frente del reparto.

Zaragoza será la primera ciudad en acoger esta producción de la compañía AM Live, que permanecerá en Puerto Venecia hasta el 10 de enero y aspira a abrir camino a una nueva tradición de espectáculos musicales sobre hielo en el país.

La presentación del montaje ha tenido lugar este lunes, 16 de noviembre, en el Espacio Ibercaja Xplora, con la participación de la responsable de Patrocinios de Ibercaja, María Frago; la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno; el consejero delegado de AM Live, Bruno Galvao; y la propia protagonista, Nerea Rodríguez. Durante el encuentro, varios integrantes del elenco han ofrecido una demostración de algunas de las escenas y números musicales que formarán parte del espectáculo.

La actriz ha reconocido que al principio le sorprendió la propuesta, ya que en España "no estamos tan acostumbrados a los musicales sobre hielo". Sin embargo, después de conocer los trabajos anteriores de la productora en Portugal y escuchar las canciones, asegura que se enamoró del proyecto y de "esta Cenicienta renovada y más actual".

"Me hace mucha ilusión formar parte de esto", ha afirmado Rodríguez, quien ha destacado que la combinación de interpretación, música y danza con el patinaje aporta un valor diferencial al montaje. En su opinión, aunque está concebido para toda la familia, no es una propuesta dirigida exclusivamente al público infantil: "Los niños lo van a disfrutar, pero los adultos igual o más, porque tiene mucho contenido".

UNA CENICIENTA CON SUS PROPIOS SUEÑOS

La principal transformación del cuento tradicional reside en la personalidad de la protagonista. Rodríguez ha definido esta versión como "más actual, mucho más feminista e inclusiva en todos los sentidos", con una mirada que se aleja de la idea de que el objetivo vital de Cenicienta sea encontrar el amor.

"Lo normal no es que una chica no tenga ninguna aspiración en su vida más que enamorarse. Pues Cenicienta tiene muchas más aspiraciones", ha explicado. En esta adaptación, la joven es compositora y cantante y sueña con llevar su música a todo el mundo. Encontrar el amor puede formar parte de sus deseos, pero no constituye el único horizonte de su vida.

La intérprete ha señalado que se siente identificada con esta nueva protagonista, precisamente porque "no es una chica vacía, que solo quiere enamorarse". La historia incorpora además, una mayor complejidad en el resto de personajes, incluida la madrastra y las hermanastras. "No es todo blanco o negro, no todo es bueno o malo, hay como en la vida misma", ha apuntado.

El espectáculo, de 60 minutos y cantado en directo, aborda cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres y la confianza en uno mismo. La idea central es que cada persona pueda elegir su camino y construir su propio destino, sin permitir que otros decidan a dónde puede llegar.

Para Rodríguez, el reto artístico ha sido especialmente importante porque antes de incorporarse al proyecto no sabía patinar. "Lo primero cuando me dijeron de hacer este proyecto fue: Pero yo no patino", ha recordado. Un profesor integrado en el elenco se ha encargado de enseñar desde cero a los intérpretes, que han tenido que aprender a desenvolverse sobre hielo mientras preparaban sus papeles.

"Es un reto combinarlo", ha reconocido la actriz, que ha dicho que el canto y las maniobras sobre patines se distribuyen para respetar las exigencias de cada disciplina. "Nunca va a haber una nota muy aguda mientras estás dando una gran vuelta en el hielo", ha aclarado. La producción cuenta asimismo con patinadores que muestran las posibilidades técnicas y artísticas de esta disciplina.

ZARAGOZA, PUNTO DE PARTIDA DE LOS MUSICALES SOBRE HIELO

El estreno supone la primera llegada a España de AM Live, compañía nacida en Portugal que cuenta con trece años de trayectoria y alrededor de 1,25 millones de espectadores. La productora ha desarrollado anteriormente espectáculos como 'La Sirenita sobre Hielo' y 'El Cascanueces sobre Hielo', con los que ha consolidado su presencia en el mercado portugués de producciones familiares durante la Navidad.

Su consejero delegado, Bruno Galvao, ha revelado que la empresa considera Zaragoza "nuestra casa en España" y que ha elegido la capital aragonesa como punto de partida para introducir este formato en el país. "Zaragoza nos ha parecido la ciudad perfecta para tener una nueva tradición, la tradición de los musicales sobre hielo", ha insistido.

Galvao ha defendido la dimensión de la producción, inspirada en los grandes musicales de Broadway o West End, pero con el atractivo añadido de la pista de hielo. "No es una gran producción, es una megaproducción que estamos trayendo aquí", ha manifestado. El reparto está integrado por unos veinte artistas seleccionados mediante un proceso de casting en España, entre ellos Rodríguez, Sara Sanromán, que interpreta a la madrastra Serpina, y Luis Morón, en el papel del príncipe Diego.

El responsable de AM Live ha expresado su deseo de que esta primera experiencia sea el comienzo de una trayectoria duradera: "Va a ser el primer año de una historia, de una gran tradición de los musicales sobre hielo aquí en España".

La elección de Puerto Venecia responde, según la gerente del complejo, Yolanda Gimeno, a la voluntad de ampliar la oferta de ocio más allá de la actividad comercial. "Somos un espacio al que la gente viene a algo más que a comprar. Viene a compartir momentos, a disfrutar juntos y, sobre todo, a generar esos momentos inolvidables", ha explicado. El recinto recibe más de 20 millones de visitas anuales y busca incorporar propuestas que puedan reunir a distintas generaciones.

Gimeno ha asegurado que el proyecto les convenció desde el primer momento porque permite ofrecer "una experiencia de ocio y disfrute que puede englobar a toda la familia". Para acogerlo se ha habilitado el Teatro AM Puerto Venecia, una carpa temática creada específicamente para la representación.

Por su parte, María Frago ha destacado que Ibercaja respalda iniciativas que reúnen cultura, música, emoción y diversión, con un componente de mensaje y valores. "Tiene todos los ingredientes para que sea una experiencia que permita compartir toda la familia, desde los pequeños a los mayores", ha señalado, convencida de que será "un evento de los que quedan en el recuerdo".

FUNCIONES HASTA EL 10 DE ENERO

'La nueva Cenicienta sobre Hielo' se representará entre el 21 de noviembre y el 10 de enero en el Teatro AM Puerto Venecia. Las entradas están disponibles a través de las páginas web del espectáculo y de Ibercaja, así como en las taquillas habilitadas en el centro comercial.

La oferta incluye paquetes para grupos de tres, cuatro o cinco personas o una modalidad VIP con asiento en primera fila, merchandising, servicio de bar y encuentro con el elenco.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Ibercaja, Omoda, Yaeco y Ciel Motor, y la colaboración de Ikea y Heraldo de Aragón como medio colaborador.