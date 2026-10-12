Una nueva edición del Festival contra la Despoblación aboga por la cultura para mantener los pueblos vivos

La localidad de Allepuz acogerá el Festival de la Despoblación. - FESTIVAL

ALLEPUZ (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El próximo fin de semana, del 16 al 18 de octubre, la localidad turolense de Allepuz celebrará el Festival contra la Despoblación, con la que es ya su VIII edición. Se ofrecerá actividad cultural y música en directo, siendo el sello de identidad de las jornadas, suscitar la conversación entorno a la despoblación y ruralidad.

Gran parte de su convicción en el potencial del festival viene dada por la intención de descentralizar la cultura de los núcleos urbanos como parte de la lucha contra la despoblación y celebrarla en los pueblos, demostrando su capacidad de gestión y defendiendo sus derechos.

En una edición en la que el lema es 'Reivindicar nuestro presente. Construir nuestro futuro', la organización manifiesta su deseo de seguir colaborando con el futuro del pueblo mediante la cultura como altavoz. Una cultura cada vez más importante de ser diversa en forma y raíz.

Como novedad este año, y pretendiendo sumar en la idea de diversidad, la organización del festival, Asociación cultural Escurzón, opta por ampliar la oferta musical del viernes con una propuesta poco habitual en la provincia. Edredon Sensible (Toulouse), cuarteto compuesto por dos percusionistas y dos saxofonistas, llegarán a Allepuz con un extravagante jazz minimalista enfocado en el trance mediante bucles infinitos y raíces de todos los continentes.

La organización, busca una puesta en escena novedosa en la que empapar al público con esta locura musical, haciendo del ritmo y el baile una acción colectiva para explorar otro tipo de formato musical, que seguro sorprende y atrae. Una apuesta que recorre salas de toda Europa, también puede ser acogida y disfrutada por un pequeño pueblo de Teruel.

A Edredon Sensible, se sumará después Poble Nostrum, otra peculiar formación del Matarranya. Bajista y batería sobre el escenario, proyectan una potencia musical arraigada al punk más puro, con la que tocarán en el festival las canciones de su nuevo EP, 'Pardal'.

Poniendo el debate en el centro, el sábado a las 11.00 horas, y durante dos horas, abrirá la programación una mesa redonda en la que durante dos horas se escucharán experiencias vitales y profesionales de diferentes agentes sociales del entorno rural y se abrirá tiempo de conversatorio entre los asistentes.

Este año los proyectos invitados son la Cooperativa Quesos Hontanar, de Aguilar del Campo (Teruel), representada por su presidente, Vicente San Francisco, quien hablará de la creación y continuidad de un ejemplo de éxito del modelo cooperativista ubicado en zona despoblada de la provincia.

Desde los Pirineos oscenses, la plataforma ciudadana Movimiento por la dignidad de la montaña, reactivada en 2025, coincidiendo con el 25 aniversario del histórico paro pirenaico del año 2000, cruza al sur de Aragón para hablarnos de la defensa del territorio rural dentro del marco de la explotación de Los Pirineos a través de macroproyectos y masificación turística que poco favorecen de forma directa a la vida de los y las habitantes.

Desde el Valle del Manubles (Zaragoza), Yolanda Gimeno representará al proyecto 394.Bodegas y La Devanadera, Asociación de mujeres rurales dedicada a la recuperación del patrimonio vitivinícola tradicional y la elaboración de vino artesanal, creando una cultura y comunidad en torno a ello que ayuda a mantener el territorio vivo.

Manifestando que la despoblación es un problema estatal, la representación de otra comunidad autónoma será desde la Comarca Los Puertos de Morella (Castellón). L'Aplec dels Ports, festival de referencia para el Festival contra la Despoblación, hablará de su larga experiencia como agente cultural a través de la realización desde 1978 de este festival itinerante, cultural y reivindicativo para defender la vida en el medio rural y visibilizar la despoblación y sus problemas estructurales.

Siguiendo con la oferta musical del sábado, se continúa en la línea de años anteriores, con un cartel que contiene nombres del circuito nacional para la noche del sábado. Eskorzo (Granada) en su gira 30 aniversario, o los valencianoparlantes Malifeta, que actuarán por primera vez en la provincia de Teruel, presentando su segundo disco, 'Brega', amplifican la repercusión del festival a otras zonas del país mediante la música.

También en su gira 30 aniversario, Azero, del Bajo Aragón, acudirá a la cita del sábado como embajadores del rock turolense. Un concierto muy especial para el festival, ya que el grupo es amigo de la localidad desde hace años y referente en dar voz a la temática de la despoblación mediante su música.

Con seis discos de estudio en su carrera, 'Tras la madrugada', llega al festival. Tras la inevitable cancelación del año pasado, Isla Kume (Zaragoza) sí estará este año, tras unos meses de consolidarse como una de las bandas emergentes más prometedoras de la comunidad. Recién ganadores de la primera edición del Suena Madrid, entre otros reconocimientos, Isla Kume ha logrado un estilo propio dentro de la nueva folktrónica que hace unos años reinventa el panorama de la tradición contemporánea.

La nota de tradición y mayor expresión de amor a Aragón llegará a primera hora de la tarde, tras la sobremesa de la comida popular, con uno de los cantautores más representativos de esta tierra, Eduardo Paz (Alcorisa) y su concierto 'Recordando a los Cantautores'. Un homenaje al pasado con el repertorio más sugerente de José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonel y el propio Eduardo Paz.

Sobre el escenario se interpretarán las canciones que ya se han convertido en himnos: 'La Albada Guerrera', 'Severino el Sordo', 'La Peseta', El Olivo, La bolsa o la vida o Los de Huesca y de Teruel. Canciones que significan mucho para los aragoneses que reúnen a varias generaciones, otra de las premisas del Festival contra la Despoblación.

OTRAS ACTIVIDADES

Como en cada edición, la programación se completará con otras actividades culturales, destacando este año los talleres participativos de bailes populares con Inés Saltamontes (Zaragoza) y de percusión con la batucada Punkadeira (Castellón), que ofrecerá también actuaciones de animación de calle.

En la danza, disciplina recogida con gran admiración por parte del público, la reconocida bailarina, coreógrafa y pedagoga Ana Continente (Gelsa) representará su pieza 'Cable a Tierra' el viernes por la tarde, tras la inauguración de la exposición de talla de madera 'Armonía Ancestral' de José Orduña (Daroca) y de la proyección del documental 'Mujeres del Campo', de la documentalista y antropóloga Marta Solano (Cantabria).

El festival contará también con un mercado de artesanos y artesanas de la provincia de Teruel, zona de acampada y zona de parking para caravanas. Todo el festival será de acceso libre y gratuito. La única reserva y pago previo necesario será para la comida popular.