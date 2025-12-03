La nueva unidad de trasplante renal de Aragón amplía su capacidad y garantiza "dignidad y confort" a los pacientes

1033237.1.260.149.20251203152342 El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en uno de los nuevos boxes de la unidad de trasplante renal de Aragón. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza ha completado la renovación integral de la unidad de trasplante renal, un espacio transformado que pasa de dos a cuatro boxes de aislamiento, lo que supone duplicar la capacidad asistencial del único centro de Aragón que realiza este tipo de intervenciones y garantiza "dignidad y confort" a los pacientes.

La nueva unidad, que responde al creciente volumen de trasplantes que registra la comunidad autónoma y que ha conllevado una inversión de 1,5 millones de euros, entrará en funcionamiento a partir del 15 de diciembre, tras el traslado progresivo desde la ubicación provisional en la planta 2 del mismo edificio.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha subrayado que esta reforma "no era solo necesaria, sino imprescindible para garantizar la dignidad de los pacientes y dotar a los profesionales del entorno que merecen", destacando que el Gobierno de Aragón "ha escuchado a quienes están en primera línea y ha convertido esta necesidad en una prioridad estratégica".

"Era obligado dejar atrás aquellos boxes estrechos, claustrofóbicos y poco dignos de los años 80 y en los que no se había hecho ni una sola actuación" para ofrecer a los pacientes y a los profesionales "un espacio acorde con la sanidad del siglo XXI", ha apostillado Bancalero.

NUEVOS BOXES

Los nuevos boxes de aislamiento incorporan sistemas de ventilación y climatización completamente renovados, baños propios adaptados, ventanas con luz natural y televisión, mejorando notablemente el confort de los pacientes que pasan de dos a cuatro días en aislamiento completo tras un trasplante renal.

Además, el rediseño del espacio, cuya infraestructura se remontaba a 1985, ha permitido que cada box cuente con aproximadamente 13 metros cuadrados, facilitando la realización de técnicas críticas, como la diálisis de agudos, directamente en el box, algo imprescindible en las primeras horas postoperatorias.

Por otro lado, la reforma mejora la visibilidad desde el control de enfermería, optimizando la vigilancia de los pacientes inmunodeprimidos y aumentando la seguridad clínica.

La gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, ha explicado que esta reforma "ha sido un proyecto muy complejo y un esfuerzo de toda la organización, desde mantenimiento hasta los servicios asistenciales", pero "gracias a vuestra implicación se ha podido acondicionar en tiempo récord".

Palazón también ha subrayado el papel de Alcer Ebro, la Asociación Aragonesa Para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, cuya aportación "ayudó a dimensionar la importancia de esta actuación y el impacto que tendría en la vida de los pacientes renales".

RÉCORD DE ACTIVIDAD Y DONACIÓN EN CRECIMIENTO

El jefe del Servicio de Nefrología, Eduardo Parra, ha elogiado el "esfuerzo" realizado por todo el personal implicado, porque "no nos hemos parado --la actividad, sino que ayer hicimos el trasplante 106, es decir, hemos hecho más de lo que habíamos hecho nunca y, ahora mismo, se está haciendo el 107".

Parra ha comentado que la media de trasplantes renales en Aragón se sitúa entre 80 y 88 cada año, desde que se creó el programa hace casi cuatro décadas. En este punto, el jefe del Servicio de Nefrología ha explicado que la incorporación de técnicas nuevas de donación "permite incrementar el número de donantes" y, por ende, "se incrementa después el número de trasplantes".

Esta actuación permitirá "dar servicio mejor al trasplante renal", que es "el mejor trasplante sustitutivo de la función renal, le ofrece al paciente una mejor calidad de vida y supervivencia", suponiendo, asimismo, "un avance muy importante en nuestra comunidad autónoma".

Aragón vive, además, un aumento excepcional de donantes, con 62,5 por millón de población, un 50% más que en 2024. Asimismo, alrededor del 85% de las familias acepta la donación de órganos, incluso en situaciones de gran impacto emocional. En el caso de la donación en vivo, mayoritariamente entre familiares, se da en "menor volumen", a pesar de que "ofrece muy buenos resultados para el paciente y es muy segura", está "estabilizada, pero en un nivel adecuado".

En la actualidad, alrededor de 700 pacientes se encuentran en diálisis y uno de cada cinco --el 20 por ciento-- es candidato a trasplante, una proporción creciente respecto al 12% histórico. A pesar de ello, cuatro de cada cinco pacientes no podrán ser candidatos a trasplante, debido a las múltiples enfermedades asociadas que hacen inviable un procedimiento de este tipo.

El total de pacientes trasplantados de riñón en Aragón asciende a 1.400 y la lista de espera está en unas cien personas en la comunidad autónoma y el tiempo de espera asciende a los dos o dos años y medio, aproximadamente. Asimismo, la media de edad de pacientes trasplantados ronda los 50 o 60 años.

UNA REFORMA GLOBAL EN LA SEXTA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL

La renovación de la unidad de trasplante renal forma parte de una actuación integral en la sexta planta del Hospital General, un edificio de los años cincuenta que también alberga las áreas de hospitalización de Nefrología y Hematología.

Las obras han incluido la modernización de la iluminación, la renovación de pintura y baños de todas las habitaciones, la instalación de nuevos sistemas de llamada conectados con los controles de enfermería -incluido un sistema de emergencia en los baños-, así como la implantación del nuevo sistema de detección y prevención de incendios y la actualización completa del cableado, dentro del proyecto "Hospital Seguro".

En esta sexta planta se ha habilitado una sala destinada a las familias y acompañantes, concebida para el bienestar de estos. Se trata de un espacio de 25 metros cuadrados diseñado con calidez y equipado con una pequeña kitchenette, una zona de estar y un punto de lectura, pensado para hacer más llevadera su estancia en el hospital.