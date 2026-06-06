Las nuevas consultas de Neuropediatría del Hospital Universitario Miguel Servet mejoran la atención a más de 6.000 niños

Las nuevas consultas de Neuropediatría y Metabolismo del Hospital Infantil Miguel Servet han mejorado sus espacios asistenciales y su accesibilidad para pacientes y familias. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consultas de Neuropediatría y Metabolismo del Hospital Universitario Miguel Servet han estrenado sus nuevas instalaciones tras la finalización de las obras de remodelación y ampliación llevadas a cabo en este espacio asistencial. La actuación permite reforzar la atención ambulatoria especializada que presta esta unidad a más de 6.000 niños y mejorar la experiencia de pacientes y familias durante su paso por el centro.

La reforma ha permitido trasladar las consultas a la planta baja del edificio, mejorando de forma significativa la accesibilidad para pacientes y acompañantes. La nueva ubicación facilita el acceso directo desde la calle y elimina barreras arquitectónicas, especialmente relevantes para menores con movilidad reducida o que precisan silla de ruedas.

Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie total de 117 metros cuadrados y han permitido reorganizar y ampliar los espacios asistenciales de la unidad, mejorando las condiciones de atención a pacientes y familias. La actuación incluye consultas más amplias, nuevos espacios de apoyo y puestos de citación adaptados a las necesidades de una actividad asistencial altamente especializada.

La mejora de las instalaciones permitirá optimizar la organización asistencial y ofrecer una atención más cómoda y adecuada a pacientes y familias, especialmente en aquellos casos que requieren seguimiento continuado y una alta especialización, como las patologías neurológicas y metabólicas infantiles.

MAYOR PRIVACIDAD Y MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN La actuación incorpora además un sistema informatizado y anonimizado de gestión de turnos. Para acceder a las consultas de Neuropediatría y Cardiología Pediátrica se ha habilitado un tótem de recepción que permite registrar la llegada de los pacientes mediante lectores de tarjeta sanitaria.

Posteriormente, las llamadas a consulta se realizarán a través de pantallas digitales mediante códigos identificativos, evitando la utilización de datos personales y reforzando así la confidencialidad durante la atención. Este sistema mejorará además la organización de los flujos asistenciales y la experiencia de pacientes y familias durante su estancia en el centro. Se prevé la extensión de este sistema al resto de consultas del Hospital Infantil de forma progresiva.

La actuación ha contado con financiación de los fondos europeos Next Generation, que han permitido sufragar las obras de adecuación del espacio, la adquisición de cuatro camillas eléctricas para consulta y la implantación del sistema de llamada anonimizada de pacientes. En concreto, la financiación europea ha destinado 93.198,66 euros a las obras, 3.840 euros a la adquisición de camillas eléctricas y 8.159,95 euros al nuevo sistema de gestión de turnos y llamadas.

PRÓXIMA HUMANINZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Durante las próximas semanas continuará la adecuación de las nuevas consultas con la instalación de elementos de humanización impulsados en colaboración con la asociación 'Somos Pera'. La actuación incluirá vinilos decorativos, estanterías y material de lectura adaptado a los pacientes pediátricos y sus familias, con el objetivo de hacer más acogedora la estancia en este entorno asistencial.

La renovación de estas consultas se enmarca en las actuaciones de mejora de las infraestructuras pediátricas del Hospital Miguel Servet, orientadas a ofrecer espacios más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de pacientes, familias y profesionales.