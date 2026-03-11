El nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes de Zaragoza refuerza aspectos sensibles como la plantación de árboles

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta el nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales - DANI MARCOS

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará en su próxima reunión los pliegos que regirán el Sector 1 del nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales que se adapta al crecimiento de la ciudad y refuerza aspectos sensibles como la plantación de arbolado

Los pliegos están divididos en dos lotes diferenciados, que son parques urbanos; y paseos Arbolados, Parque del Agua y barrios rurales. El contrato tiene un presupuesto anual de 31.770.845 millones de euros y un total de 349 personas adscritas al mismo.

Aunque no es objeto de esta licitación, se mantiene el denominado Sector 2, contrato reservado a empresas de inserción y que se ocupa, fundamentalmente, del mantenimiento de los parques de la Margen Izquierda --salvo el Parque del Agua--.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado en rueda de prensa las principales cualidades de este nuevo pliego, que tiene una duración prevista de 4 años más uno de prórroga y que, tal y como ha explicado, "da respuesta a la necesidad de adaptar la gestión municipal a la dimensión actual de la ciudad, que ha visto crecer sus zonas verdes de forma exponencial en el último lustro".

"Se trata --ha precisado-- no sólo de renovar un servicio, sino de adaptar el corazón verde de la ciudad a los estándares de calidad y digitalización del siglo XXI".

El ámbito de actuación de este contrato es muy amplio, alcanzando casi 8 millones de metros cuadrados de parques y jardines, lo que incluye la gestión de más de 148.000 árboles y 100 parques urbanos equipados.

La alcaldesa ha subrayado este hito destacando que "este nuevo contrato representa el mayor esfuerzo inversor en la historia de nuestra infraestructura verde, demostrando que para este Gobierno el cuidado de nuestros parques y el bienestar de los zaragozanos es una prioridad".

CRECIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIUDAD QUE IMPLICA NUEVOS RECURSOS

Desde la adjudicación del contrato anterior, en 2020, Zaragoza ha incorporado o tiene previsto incorporar de manera inmediata un total de 80 hectáreas adicionales de zonas verdes, (800.000 metros cuadrados, y más de 10.500 nuevos árboles al mantenimiento municipal.

Este crecimiento, derivado de la expansión urbana en áreas como el parque el Portillo, la avenida Navarra, Arcosur o el entorno del Huerva, ha obligado a dotar al nuevo contrato del necesario equilibrio económico.

Para ello, se ha establecido un presupuesto anual que supera los 31,7 millones de euros, elevando el valor estimado total del contrato a más de 175 millones de euros.

Natalia Chueca ha puntualizado que "no se trata de una ampliación discrecional del gasto, sino de una respuesta valiente y técnica al crecimiento de nuestro patrimonio vegetal, garantizando que cada barrio disfrute de espacios públicos de máxima calidad y seguridad".

REFUERZO HISTÓRICO PARA EL ARBOLADO Y LA SANIDAD VEGETAL

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa será el refuerzo del arbolado urbano. El contrato cuadruplica la capacidad de plantación de reposición, pasando de los 440 árboles anuales del modelo anterior a un mínimo de 1.750 ejemplares cada año, lo que seguramente facilitará no tener, como en la actualidad, que organizar plantaciones extraordinarias como la que actualmente está en proceso, con 2.000 árboles nuevos.

Se priorizarán, como se hace en los últimos años, las especies autóctonas y aquellas mejor adaptadas al clima de Zaragoza, para asegurar su supervivencia y reducir el consumo hídrico.

Además del incremento en las plantaciones, el servicio será técnicamente más exigente. Se implementarán programas específicos de endoterapia para la sanidad vegetal, con 6.500 tratamientos anuales, y se reforzará el riego manual para 5.700 árboles que lo requieran.

La gestión también incluirá más medios para el control de plagas como la procesionaria, el picudo rojo o la galeruca del olmo, así como un seguimiento diferenciado para los árboles singulares y ejemplares históricos de la ciudad.

Sobre esta apuesta por el patrimonio arbóreo, Natalia Chueca ha recalcado que "no solo se va a mantener lo que tenemos, sino que vamos a transformar Zaragoza con una gestión inteligente porque cuadruplicar la plantación de árboles es nuestra mejor herramienta para combatir el cambio climático y mejorar la salud de nuestros ciudadanos directamente desde sus calles".

Unas plantaciones que se suman a las que, desde la Oficina de Medio Ambiente, se llevan a cabo gracias al proyecto de El Bosque de los Zaragozanos, ha apostillado.

INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

El nuevo modelo de mantenimiento incorpora de forma decidida la digitalización y el Internet de las Cosas (IoT). A través de sensores y sistemas de telegestión, el Ayuntamiento podrá optimizar el uso del agua de riego, ajustándolo a las necesidades reales de cada planta y a las condiciones meteorológicas en tiempo real.

Todas las actuaciones serán georreferenciadas, permitiendo una trazabilidad total de los trabajos realizados y un control de calidad exhaustivo a través de plataformas como Arbomap.

Asimismo, el contrato promueve la reducción de la huella de carbono mediante el uso prioritario de vehículos eléctricos y maquinaria silenciosa de bajas emisiones, lo que redundará en un mayor descanso y confort para los vecinos.

COMPROMISO SOCIAL Y LABORAL

El aspecto humano es clave en este contrato, donde el 78 por ciento del coste total corresponde a los gastos de personal. El nuevo marco consolida la subrogación y estabilidad de los 349 trabajadores adscritos al servicio, garantizando la regularización salarial conforme al Convenio Estatal de Jardinería y los acuerdos locales vigentes.

El contrato también fomenta la responsabilidad social mediante la participación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, asegurando que el mantenimiento de las zonas verdes contribuya también a la cohesión social de Zaragoza.

MÁS EFICIENCIA GRACIAS A "ZGZ VERDE 360"

El servicio se organizará en siete programas técnicos normalizados que abarcan desde el riego y el abonado orgánico hasta la limpieza diaria en zonas de uso intensivo y la dinamización ambiental.

Quedan excluidas de este contrato las reparaciones de mobiliario urbano y juegos infantiles, que se gestionarán a través del contrato complementario "ZGZ Verde 360", actualmente en proceso de adjudicación, lo que permitirá que el Sector 1 se centre exclusivamente en el cuidado de la infraestructura vegetal.