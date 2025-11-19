El nuevo contrato "ZGZ Verde 360" completará el plan de mejora y control integral de los espacios verdes de Zaragoza

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde al inicio del proceso de licitación de 'ZGZ Verde 360', un contrato plurianual de casi 8,5 millones de euros, para completar el plan municipal de mejora de la infraestructura verde de la ciudad y de todos sus equipamientos.

Con esta iniciativa se refuerza el compromiso con una ciudad más segura, sostenible y bien cuidada, mediante una gestión técnica avanzada, una supervisión continua del arbolado y una atención integral al mantenimiento del espacio público.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que "hasta ahora, las tareas de conservación relacionadas con la obra civil, mobiliario urbano, juegos infantiles o control técnico del arbolado se realizan con unos recursos limitados y sin un contrato estructurado que permita a los servicios municipales la planificación sistemática".

ZGZ Verde 360 es un paso "decisivo" en la transformación verde de la ciudad porque se "completa" un modelo de gestión profesional y sostenible que garantiza la conservación del patrimonio natural, la mejora constante de los espacios públicos y la seguridad de las personas".

En rueda de prensa, Chueca ha recalcado que con este contrato se da un paso más para que Zaragoza "sea un ejemplo" de sostenibilidad urbana, de cómo se está adaptando al cambio climático, de cómo es una ciudad más resiliente ante las nuevas temperaturas y las nuevas condiciones atmosféricas que conlleva el cambio climático, en cómo se mejora la seguridad de los árboles, que es un asunto "crítico" porque el arbolado en el entorno urbano no está en las mismas condiciones siempre que en plena naturaleza y requiere de un mayor control, de un mayor cuidado para garantizar o evitar caídas que pueden generar accidentes en la calle y en definitiva, mejorar la seguridad de este servicio público tan demandado por los ciudadanos".

La alcaldesa ha hecho notar que con este contrato "se garantiza algo inédito" que, hasta ahora, no había tenido la ciudad y que "simplemente se hacía en función de la disponibilidad puntual que se podía tener de los presupuestos".

Tras elogiar el patrimonio verde ejemplar ha aseverado que Zaragoza es una de las ciudades que mayor zona verde tiene por habitante al aportar el dato de que hay 8 millones de metros cuadrados de zonas verdes.

TRES CONTRATOS ESPECIALIZADOS Y COMPLEMENTARIOS

Por primera vez, el Ayuntamiento contará con un contrato específico que integra la conservación de obra civil y mobiliario urbano; el mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano.

Estos servicios se estructuran en tres lotes complementarios. El Lote 1 es de conservación de obra civil y mobiliario de la Infraestructura Verde, con un presupuesto anual de 1 millón de euros, para mantener en óptimas condiciones bancos, papeleras, pérgolas, caminos y demás elementos urbanos de los parques y jardines.

El Lote 2 es de conservación de áreas infantiles y de mayores, así como de equipamientos deportivos de la infraestructura verde, con 780.000 euros anuales, garantizando, entre otros objetivos, el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de las más de 400 áreas de juego, 71 áreas de mayores y 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad.

El último, el Lote 3 atañe al control de calidad de los contratos de conservación del arbolado, con 320.000 euros anuales, para reforzar la inspección técnica y la prevención de riesgos mediante nuevas herramientas digitales. Tendrá una duración de cuatro años, prorrogable uno más, para mayor estabilidad técnica, planificación presupuestaria y eficiencia administrativa. En total, el Ayuntamiento podrá movilizar más de 10 millones de euros durante toda su vigencia.

UNA CIUDAD VERDE, SEGURA Y SOSTENIBLE

Zaragoza gestiona un patrimonio verde de 8,5 millones de metros cuadrados repartidos en 100 parques equipados, 172.000 árboles, 3.350 hectáreas de montes y riberas, 526 equipamientos infantiles, de mayores y deportivos, 20.000 bancos y 700 fuentes de agua potable.

Con 'ZGZ Verde 360', este patrimonio contará con una estructura de conservación moderna, técnica y adaptada a los nuevos retos urbanos, como la seguridad, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático y la calidad del espacio público.

La alcaldesa ha subrayado que Zaragoza se consolida como una de las ciudades europeas "más comprometidas" con la sostenibilidad urbana. "Nuestra infraestructura verde no solo mejora la calidad ambiental y el bienestar de los vecinos, sino que también se convierte en una garantía de seguridad y resiliencia frente al cambio climático".

Con este proyecto, el Consistorio zaragozano refuerza un proceso de modernización integral de la gestión de su infraestructura verde, bajo una visión global, de 360 grados, que combina innovación, sostenibilidad y calidad de vida para todos los zaragozanos.

Chueca ha estimado que este contrato podría estar operativo el primer trimestre de 2026 una vez superados los plazos de licitación y evaluación de las ofertas.