El nuevo evento deportivo pionero en España, Villanúa Bike Festival, se desarrollará a finales de septiembre

Cartel del Villanúa Bike Festival, que se desarrollará a finales de septiembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La primera edición del Villanúa Bike Festival, un evento innovador y pionero en España en el ámbito de la bicicleta a través de la combinación de diferentes modalidades MTB con una única bicicleta en un ambiente festivo y popular, se celebrará el fin de semana del 21 y el 22 de septiembre.

El objetivo es que este evento se convierta en una gran fiesta anual de la bicicleta abierta a todos aquellos que quieran participar; tanto los que aman la competición como los que solo quieran disfrutar de las dos ruedas y el deporte en contacto con la montaña.

De manera paralela se programarán durante esos dos días varios espectáculos, exhibiciones, fan zone y actividades relacionadas con la bici para todos los públicos.

Con este nuevo evento Villanúa refuerza su posición como localidad de referencia en Aragón en la organización de competiciones deportivas, especialmente durante los meses estivales.

Durante varios años ha organizado el DH Lierde, un descenso BTT con la presencia de los mejores bikers de España, y a finales de agosto alberga una prueba de la Copa de Aragón de Pumptruck.

El gerente de la empresa pública Turismo Villanúa, Luis Poch, ha comentado que "la bicicleta y el cicloturismo es un sector en crecimiento y repercusión a nivel mundial, un tipo de turismo que la propia OMT ha marcado como estratégico para fomentar el turismo sostenible y potenciar la economía local de zonas rurales".

"Villanúa --ha subrayado-- se adelantó a los tiempos y tendencias hace años con diferentes propuestas ligadas a la bicicleta, por lo que no es un sector nuevo para nosotros, pero ahora, siguiendo ese grado de innovación que siempre ha caracterizado a Villanúa, se lanza este evento único en España".

LA PRUEBA

El Villanúa Bike Festival se iniciará el sábado con la disputa de una prueba de DownCountry y el domingo un descenso Super-D. Para los que compitan el desafío será máximo porque solo podrán participar el segundo día si han finalizado la prueba del sábado. En ambos casos lo tendrán que hacer con la misma bicicleta.

El VBF dará como ganador al ciclista más completo mediante un sistema de clasificación que potenciará a aquellos más fuertes, pero también más habilidosos.

La prueba de DownCountry del sábado se desarrollará por pistas forestales de subida, senderos de media dificultad en ascenso, bosques y bajadas naturales predominantes desde las cercanías del Refugio La Trapa, que exigirán un gran esfuerzo, pero también las condiciones idóneas para disfrutar al máximo.

El recorrido del Super-D es la misma bajada de unos 10 kilómetros que se realiza en el DownCountry desde las inmediaciones del Refugio de la Trapa, pero con la dificultad de que los ciclistas han de competirla con la misma bicicleta verificada --cuadro, horquilla, amortiguador, ruedas, manillar-- con la que compitió el día anterior.

Las bicicletas permitidas serán las convencionales de Mountain Bike y bicicletas eléctricas homologadas Pedelec. No están permitidas bicicletas de carretera, BMX, trial, paseo, bicicletas speed pedelec.

Junto a la competición se han previsto varias actividades paralelas destinadas a un público familiar y enfocadas para dar visibilidad a la bicicleta en todos sus ámbitos, fomentando de este modo una visión deportiva pero también social y de ocio en esta localidad del Pirineo oscense.