El nuevo gobierno PP-Vox: Nolasco asume Bienestar Social; Arancha Simón Agricultura y Luis Biendicho, Medio Ambiente

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, saluda al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha dado a conocer este domingo la composición de sus nueve departamentos horas antes de que este lunes se lleve a cabo el acto de toma de posesión en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. Allí, el presidente Jorge Azcón comparecerá flanqueado por el núcleo central de su anterior Ejecutivo --Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López--, además de Carmen Susín y las incorporaciones de Eva Valle a Economía y Ángel Sanz a Sanidad, y junto a la parte creciente de Vox en el gabinete, que volverá a estar encabezada por su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, y al que acompañarán Arancha Simón y Luis Biendicho.

El pacto de gobierno sitúa a Nolasco como vicepresidente al frente de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. A Arancha Simón Pérez como nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación en sustitución de Javier Rincón, nuevo secretario general de la Presidencia del Gobierno de Aragón. Y a Luis Biendicho, como consejero de Medio Ambiente y Turismo, dando así el relevo a Manuel Blasco, que hace un tiempo ya anunció su adiós a la política por jubilación.

Nolasco es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y graduado en Filosofía por la UNED. Es también escritor y dirigió su bufete de abogados en Teruel. Desde agosto de 2023 a julio de 2024 fue vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón.

Arancha Simón Pérez es técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de Capacitación Agraria de Huesca. Y especialista en gestión de regadíos con más de 20 años de trayectoria profesional en el sistema de Riegos del Alto Aragón. Desarrolló su carrera profesional en la gestión operativa de grandes comunidades de regantes y participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón (2004). Es alumna del Máster de Postgrado en Derecho de Aguas de la Universidad de Granada.

La tercera aportación de Vox al nuevo Gobierno de Aragón es la de Luis Biendicho Gracia. Letrado de la comunidad autónoma de Aragón desde 1999. Fue secretario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón entre los años 2006 y 2007.

También fue el director de la asesoría jurídica del Grupo Aramón Montañas de Aragón entre 2007 y 2015. Fue director de Área Legal de Corporación Empresarial Pública de Aragón y letrado coordinador de Empresas Públicas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, entre 2015 y agosto de 2023, unas funciones que retomó a partir de agosto de 2024.

Formó parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón como secretario general técnico, desde agosto de 2023 a julio de 2024.

Los cimientos del gabinete de Azcón siguen sosteniéndose sobre los ejes de los consejeros Vaquero, Bermúdez de Castro y López. Mar Vaquero vuelve a ser vicepresidenta y consejera, manteniendo sus competencias de Presidencia y Justicia y cediendo Economía, Empleo e Industria en favor de Eva Valle, fichaje de Azcón para el 8F, mientras asume el área de Cultura.

Vaquero es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y, desde 1995, colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Diplomada en Derecho Laboral (CEF, Madrid) y Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro in UE). Fue alcaldesa de María de Huerva (2007-2019) y es diputada autonómica del PP desde el año 2011. Ha sido portavoz del PP en las Cortes y secretaria general del PP (2017-2021).

Por su parte, Roberto Bermúdez de Castro sigue al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública. Es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya y Diplomado en Empresariales (UOC). Fue consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Ejecutivo (2011-2015), consejero de MotorLand Aragón de 2011 a 2015 y presidente de ARAMON de 2013 a 2015.

Ejerció como Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales entre 2016 y 2018 en el Ministerio de la Presidencia. Fue consejero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales desde 2017 hasta 2018 y adjunto a la presidencia y director de Relaciones institucionales en La Liga desde 2018 hasta enero de 2023.

En la pasada legislatura fue consejero de Hacienda y Administración Pública y luego asumió Interior.

También se mantiene sin cambios Octavio López, consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Es secretario de Administración Local por oposición, titular en propiedad de la plaza de secretario en la Comarca de Los Monegros.

Tiene estudios en Derecho, es gerente diplomado en Cooperativas y diplomado por ESADE en Dirección Pública Local. Es coordinador de Presidencia del PP-Aragón desde diciembre de 2021 hasta la actualidad y ejerció como jefe de gabinete de la Alcaldía de Zaragoza entre 2019 y 2023.

Fue senador del PP por la provincia de Zaragoza entre 2011 y 2019, diputado autonómico entre 2003 y 2005 y secretario general del PP Aragón entre 2012 y 2017, con distintas responsabilidades a nivel orgánico en los últimos años.

NUEVA RESPONSABLE DE ECONOMÍA

Una de las grandes novedades del nuevo Gobierno es Eva Valle Maestro, que estará al frente de la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo.

Ha sido directora ejecutiva y alterna por España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México en el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. También ha trabajado como directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España.

Ha ocupado diversos puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda y ha sido asesora del Secretario de Estado de Energía y Pyme.

Entre 2004 y 2009 fue asesora del director ejecutivo por España en el Fondo Monetario Internacional y, posteriormente, subdirectora general adjunta de Asuntos del Sistema Monetario Internacional en el Ministerio de Economía y Hacienda.

En enero de 2012 fue nombrada directora del Departamento de Economía Internacional de la Presidencia del Gobierno, y desde septiembre de 2013 era directora general de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Su último destino ha sido su plaza como funcionaria de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Otros dos departamentos importantes renuevan responsables. Son los de Sanidad, en el que la marcha de José Luis Bancalero ha abierto las puertas a Ángel Sanz, y de Educación, responsabilidad que asume Carmen Susín.

Ángel Sanz Barea es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, graduado en Programa de Dirección General por el IESE de la Universidad de Navarra y máster en Catastro y Urbanismo por la Universidad de Jaén.

Pertenece al Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, escala de Titulados Superiores de Informática, desde 1989.

Durante la última legislatura ha sido Director Gerente de AST , aunque con anterioridad ha ocupado responsabilidades como director gerente del SALUD (2014-2015) y del Servicio Navarro de Salud (2011-2013), director gerente de la sociedad pública Trabajos Catrastales S.A. (2007-2011), entre otras.

Por último, Carmen Susín Gabarre es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, diplomada tanto en estudios avanzados en Derechos humanos y libertades fundamentales como en especialización en contabilidad y auditoría de las administraciones públicas, además cuenta con un Máster en liderazgo.