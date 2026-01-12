El nuevo Hospital de Alcañiz abre este lunes las consultas de Dermatología y Neumología

Archivo - El servicio de Radiodiagnóstico del nuevo Hospital de Alcañiz ya está abierto. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ALCAÑIZ (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital de Alcañiz ha abierto este lunes las consultas de Dermatología y Neumología dentro de las puesta en marcha paulatina de este centro. Pasarán unos 90 pacientes a la semana por Dermatología y 120 por Neumología.

Las consultas de Dermatología van a ser atendidas por tres médicos y una enfermera, un equipo que hará compatible su actividad en este hospital y en el antiguo, igual que el de Neumología, compuesto por cuatro facultativos y dos enfermeras.

La atención de Rehabilitación y Medicina del Trabajo se puso en marcha el pasado mes de junio, a mitad de octubre Neurología, Endocrinología, Reumaatología y Medicina Preventiva, y a principios de noviembre Medicina Interna y el servicio de Radiodiagnóstico. Hasta ahora pasan por este centro unos 800 pacientes a la semana y con las nuevas consultas serán más de mil.

Este centro es el hospital de referencia de 73.000 vecinos de siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.