Firma del acuerdo del nuevo modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza para el periodo 2027-2031. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza para 2027-2031 se eleva un 40 por ciento con respecto al modelo que está a punto de agotar su vigencia, hasta los 1.511 millones de euros que se destinarán al funcionamiento ordinario, la investigación, la docencia y la modernización de las infraestructuras.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, han suscrito un acuerdo institucional en un acto que ha tenido lugar este jueves, en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli. También han estado presentes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y el gerente de la Universidad de Zaragoza, Alfonso Peña.

Tanto Jorge Azcón como Rosa Bolea han coincidido en calificar de "muy satisfactorio" el acuerdo, que contempla una asignación presupuestaria "histórica" que representa un incremento directo de 430 millones de euros respecto al modelo para 2022-2026.

"Iniciamos este quinquenio desde la posición más sólida posible, con deuda cero al cierre de 2026 tras haber transferido más de 90 millones de euros extraordinarios para cubrir el cien por cien de sus costes estructurales", ha celebrado Azcón, que ha asegurado que los 1.511 millones significan "un compromiso con la universidad pública aragonesa que se mide en recursos y en certezas".

"La Universidad de Zaragoza soluciona necesidades sociales que tiene nuestra comunidad y las demandas que tiene nuestro mercado laboral, pero también mejora la vertebración de nuestro territorio", ha reconocido el jefe del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha subrayado que el acuerdo alcanzado pretende proporcionar "estabilidad y certidumbre" financiera a la institución y garantizar la plena suficiencia de recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos en el medio y largo plazo.

Por su parte, Rosa Bolea ha aplaudido la "mejora considerable respecto del modelo anterior" y ha asegurado que el recién acordado modelo de financiación garantiza la transferencia básica, en la que se asume en los próximos años el incremento de la oferta de plazas de estudios y la implantación de nuevas titulaciones y supone una herramienta fundamental para abordar los proyectos de futuro de la institución.

POSICIÓN SANEADA

El nuevo marco presupuestario parte de una posición saneada al finalizar el ejercicio 2026 y, para conseguirlo, el Gobierno de Aragón ha destinado desde 2023 más de 92 millones de euros adicionales de recursos propios a sufragar incrementos retributivos y diversos costes sobrevenidos que no estaban contemplados en el diseño inicial del modelo de 2022.

Resultado de esta aportación extra, la Universidad de Zaragoza ha alcanzado la cobertura del cien por cien de sus gastos corrientes y de personal, financiados tanto con la denominada transferencia básica --dotada con 245 millones en 2027-- como con los ingresos propios de la Universidad de Zaragoza, que entra por tanto el período 2027-2031 en una posición saneada, libre del déficit estructural.

DOS GRANDES PILARES

Así, el nuevo modelo global de financiación articula su presupuesto en torno a dos grandes pilares: la mencionada transferencia básica y varias líneas estratégicas que incluyen partidas para infraestructuras y equipamientos, entre los que destaca la partida de 39,9 millones para la destinada a la reforma integral de la Facultad de Medicina de Zaragoza; dotaciones para la internacionalización y la digitalización del campus y también para impulsar la investigación y la captación y retención de talento.

"Hoy ratificamos una alianza estratégica de futuro basada en una convicción firme: la Universidad de Zaragoza es el gran motor de la economía del conocimiento de nuestra comunidad autónoma", ha afirmado Azcón, que ha definido a la Universidad de Zaragoza como "una institución académica de vanguardia, que aspira a competir a nivel internacional y a captar el mejor talento".

Por su parte, Rosa Bolea ha agradecido al Gobierno de Aragón su apoyo a la Universidad mediante este modelo de financiación, así como el trabajo realizado durante los últimos meses desde las distintas Consejerías implicadas. Además, la rectora ha incidido que los incrementos, tanto en infraestructuras como en investigación, supondrán una mejora de las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria.

Asimismo, el aumento en la partida de investigación garantizará unas estructuras adecuadas para el desarrollo de los proyectos liderados por los investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza.

Finalmente, Rosa Bolea ha mencionado la integración, dentro de este modelo, del contrato programa IDEA, partida que se dedicará al desarrollo de ejes nucleares para la Universidad, como son la Internacionalización, Digitalización, Estrategia y Acción social.

Con respecto a la reforma de la Facultad de Medicina, la rectora se ha referido a este como un proyecto "ambicioso": "Está ya en proceso de salir a licitación, está todo preparado. Nos gustaría empezar --las obras-- después del verano en el 2027 si no hay obstáculos burocráticos y administrativos que nos lo impidan".

TITULACIONES

En los tres últimos cursos se han creado 326 nuevas plazas de grado en titulaciones estratégicas de la rama STEM y biosanitaria en los tres campus públicos. En concreto, Azcón ha hablado de cien plazas en Ingeniería Informática, 65 en Medicina, 40 en Matemáticas y 15 en Física.

"El incremento de estas plazas es absolutamente diferencial respecto a años anteriores en los que la oferta educativa de la Universidad de Zaragoza estaba prácticamente congelada. Queremos una universidad pública que dé oportunidades, que genere talento y que lidere la investigación de la comunidad en el futuro", ha expresado Azcón, para recalcar que aquellas titulaciones "con mayor demanda laboral, mejores salarios y más proyección de futuro son las que Universidad de Zaragoza se está preocupando en incrementar".

También han puesto de manifiesto la plena disposición a mantener y reforzar los cauces de colaboración y comunicación entre el Gobierno autonómico y la Universidad pública para que "lidere la generación de talento, de oportunidades y de conocimiento", ha argumentado Azcón.

En este punto, la rectora de la Universidad de Zaragoza ha hablado de uno de los "hitos más importantes" que cubre el nuevo modelo de financiación: "Vamos a aumentar en cuatro el número de títulos el próximo curso". En concreto, serán Farmacia, Ingeniería Aeroespacial, Turismo y un máster del ámbito logístico.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón no ha descartado la medida que plantea la gratuidad de la primera matricula universitaria. "Es evidente que ni la Universidad de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón van a renunciar, no solamente a la gratuidad del primer curso, sino que en los cursos sucesivos y en función de la excelencia de los alumnos la gratuidad pueda continuar", ha manifestado el presidente autonómico, aduciendo: "Creemos profundamente en el mérito y en la capacidad y en que no pueden ser razones económicas las que impidan a ningún chico o chico de nuestra comunidad autónoma poder cursar estudios".