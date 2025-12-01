El nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria en Zaragoza ofrece una asistencia más accesible y eficiente

La gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, ha manifestado que el nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria que comienza a implantarse este lunes, 1 de diciembre, en Zaragoza, está diseñado "para hacer la asistencia más accesible y eficiente".

Este modelo "refuerza la calidad, mejora la organización de los recursos y asegura una respuesta eficaz ante situaciones urgentes, consolidando nuestro compromiso con una sanidad pública de excelencia", ha dicho Borraz. "Vamos a ofrecer más horas, con una organización igual en toda la ciudad, con más recursos y con unos equipos de profesionales estables y coordinados", ha subrayado.

Según ha indicado, los cuatro puntos de Demanda Urgente de Atención Primaria van a atender las patologías que, por su naturaleza, son indemorables. "Esto va a permitir que los centros de salud se centren en la atención programa, crónica y comunitaria", ha enfatizado.

Según Borraz, todo esto va a colocar a Zaragoza "a la vanguardia de muchas de las ciudades en la prestación de las urgencias de Atención Primaria". Ha añadido que es fundamental que la población haga un buen uso del sistema sanitario público, acudiendo a recibir este tipo de asistencia cuando realmente la necesite. "Así conseguiremos un sistema sanitario público fuerte para garantizar la atención a las personas".

MEJORAS

Los puntos DUAP están ubicados en los cuatro centros de especialidades de la ciudad de Zaragoza y su horario es de 15.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes; y de 9.00 a 21.00 horas, sábados, domingos y festivos.

Esto va a suponer pasar de unas 46.000 horas de atención continuada al año a unas 100.000 horas.Cada punto DUAP está dotado de 3 o 4 equipos de médico y enfermera, además de 1 Administrativo, 1 TCAE, 1 celador y un técnico de Radiología en cada DUAP.

En total, la plantilla está formada por 28 médicos, 26 Enfermeras, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos.Este modelo incorpora nuevos perfiles profesionales, que hasta ahora no formaban parte de la atención continuada.

Contar con equipos multidisciplinares y perfiles profesionales ampliados, permite a los DUAP mayor capacidad resolutiva. Todo esto va a permitir ofrecer una asistencia más cercana, humana y de calidad, en la que el tiempo y la atención al paciente se priorizan de manera efectiva.

La atención domiciliaria, durante el horario de apertura de los DUAP, se prestará por el Servicio del 061 Aragón, también los fines de semana. Además, los cuatro puntos disponen de personal de seguridad desde la apertura hasta el cierre.

Para garantizar la higiene, se han aumentado las horas de contratación de los servicios de limpieza en todos ellos.Asimismo, se ha implementado una nueva herramienta denominada L.U.C.A.S. (Listado Urgente Clasificado Asistencia Sanitaria), que dirige al paciente al profesional más adecuado para resolver su problema de salud. Esto supone poner en valor el papel de la enfermería en Atención Primaria.

OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Las obras para adaptar los puntos DUAP han supuesto una inversión de unos 31.000 euros. Además, se han destinado otros 455.000 euros para la adquisición de mobiliario y equipamiento. Entre otras cosas, disponen de analizadores sanguíneos y medidores automáticos. Estos últimos, a través de una tablet, que permiten incorporar módulos para efectuar espirometrías, electrocardiogramas y calcular lo que se conoce como índice tobillo/brazo para medir automáticamente la presión arterial en tobillos y brazos