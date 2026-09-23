El nuevo programa 'Aragón Talent Challenge' conecta la FP con la realidad empresarial a través de una liga de retos

Presentación de 'Aragón Talent Challenge', en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Aragón Talent Challenge' es el nuevo programa promovido por Fundación Ibercaja, con la colaboración del Gobierno de Aragón y Microsoft, con el objetivo de impulsar la empleabilidad de los jóvenes estudiantes y fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial de la comunidad autónoma.

La iniciativa, que ya está en marcha, se ha presentado este miércoles en el Espacio Joven Fundación Ibercaja, en un acto en el que han participado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Carmen Susín; y el responsable de Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez. También ha asistido el director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada.

José Luis Rodrigo ha destacado la "satisfacción" que supone esta iniciativa para Fundación Ibercaja, ya que "responde plenamente a uno de los compromisos que forman parte de nuestra entidad, que es apoyar a las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida y acompañarlas en la construcción de su futuro".

El director de Fundación Ibercaja se ha referido al 150 aniversario de la entidad, a lo largo de los cuales "ha evolucionado junto a la sociedad, tratando de dar respuesta a sus necesidades en cada momento". En este punto, ha añadido José Luis Rodrigo: "Si hay algo que hoy constituye una prioridad para cualquier sociedad que quiera avanzar es el desarrollo del talento joven, por eso, la educación y la empleabilidad ocupan un lugar destacado en la actividad de Fundación Ibercaja".

"Creemos firmemente que invertir en formación es invertir en oportunidades y una de las mejores formas de generar oportunidades y de ayudar a que los jóvenes puedan conectar cuanto antes con la realidad profesional que les espera es la Formación Profesional", ha expresado Rodrigo, para quien esta modalidad formativa "está demostrando ser una de las grandes vías de acceso al empleo, una herramienta eficaz para responder a las necesidades de las empresas y una opción de enorme valor para miles de jóvenes que quieren desarrollar su proyecto profesional".

No obstante, ha reconocido la "gran velocidad" a la que evoluciona el entorno laboral y, por ello, ha considerado "muy importante" que la formación vaya acompañada de "experiencias que acerquen a los estudiantes a desafíos reales que encontrarán a lo largo de toda su trayectoria profesional".

Y es en este sentido, ha continuado, donde Fundación Ibercaja quiere "aportar valor", sirviendo como "puente entre el mundo educativo y empresarial, ayudando a que los estudiantes complementen su formación académica con experiencias prácticas, desarrollen competencias cada vez más demandadas y descubran nuevas oportunidades de crecimiento".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para José Luis Rodrigo, alianzas público-privadas como la que impulsa 'Aragón Talent Challenge' contribuyen a "fabricar el desarrollo de nuestro territorio y resultan imprescindibles para afrontar retos tan importantes como la formación y el empleo de los jóvenes".

Por su parte, Carmen Susín ha destacado que este programa está alineado con la forma de entender "el futuro inmediato y la gestión del talento en nuestra tierra" del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón: "Tenemos muy claro que la FP es uno de los mayores motores de transformación, de cohesión y de innovación con el que contamos".

La FP, ha aseverado la consejera, "ha dejado ya de ser una alternativa para convertirse en la primera opción de miles de jóvenes aragoneses", anotando que el presente curso ha comenzado con más de 25.000 alumnos matriculados en la modalidad presencial. A falta de los datos definitivos, "este año volveremos a superar el récord histórico alcanzado el año pasado, cuando rebasamos los 28.000", se ha congratulado, agregando que son más de 600 los ciclos formativos repartidos en un centenar de centros sostenidos con fondos públicos en las tres provincias aragonesas.

De modo que una buena parte de los estudiantes de FP que participarán en 'Aragón Talent Challenge' "tendrá a su disposición herramientas de vanguardia, mentores de primer nivel y la oportunidad de demostrar su creatividad e iniciativa emprendedora" a través de "una liga de retos donde no se viene a repasar la teoría, sino a resolver problemas de verdad que se podrán encontrar en el desempeño diario cuando se enfrenten a un puesto de trabajo".

"Van a experimentar, a prototipar y exponerse a errores, porque queremos que nuestros jóvenes piensen de forma crítica, trabajen en equipo y se comuniquen con solvencia", ha avanzado Susín, al tiempo que "les abrimos las puertas a un uso práctico, responsable y ético del uso de la IA".

ALUMNADO DE FP

La propuesta 'Aragón Talent Challenge' está dirigida al alumnado de FP de grado medio y superior de todos los centros aragoneses, tanto públicos como concertados y privados y se constituye como una liga de desafíos empresariales para acercar la empresa a las aulas.

Se desarrolla a lo largo de todo el curso académico, de octubre a junio, a través de una innovadora metodología basada en una liga de desafíos empresariales. En formato competitivo y gamificado, los estudiantes trabajarán en equipos para dar respuesta a retos reales planteados por empresas e instituciones colaboradoras, acercándose así a situaciones auténticas del entorno laboral.

El programa, que todavía mantiene su periodo de inscripción abierto hasta el próximo 30 de septiembre, cuenta ya con 534 alumnos inscritos, de 11 familias profesionales y procedentes de 12 centros de Formación Profesional de Aragón. El reto es alcanzar a 1.500 estudiantes.

Tanto el alumnado como el profesorado recibirán formación específica en Aprendizaje Basado en Retos (ABR), una metodología que fomenta la participación de los estudiantes mediante la resolución de problemas reales.

Fundación Ibercaja aporta una dotación de 42.000 euros y el Gobierno de Aragón se compromete a dar difusión del proyecto en sus canales de comunicación internos y externos y a incentivar a los docentes para que se capaciten en la metodología del Aprendizaje Basado en Retos (ABR) a través de la plataforma virtual del programa.

Será entre enero y junio cuando tendrá lugar la fase competitiva, estructurada en cuatro etapas. Las dos primeras serán clasificatorias y estarán basadas en retos específicos vinculados a distintas familias profesionales. Los equipos que superen estas fases accederán a una semifinal y una final en las que deberán resolver desafíos transversales comunes para todos los participantes.

IA, EMPRENDIMIENTO Y COMPETENCIAS DE FUTURO

El programa permitirá a los participantes fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, la innovación y la capacidad para resolver problemas de forma práctica. Asimismo, incorpora contenidos específicos relacionados con la IA Generativa, una tecnología llamada a transformar numerosos ámbitos profesionales.

Gracias a la colaboración de Microsoft, estudiantes y docentes recibirán formación para utilizar estas herramientas de manera práctica, responsable y ética durante el desarrollo de los proyectos.

ECOSISTEMA DE COLABORACIÓN

La conexión directa entre educación y empresa constituye uno de los principales pilares del programa. Para ello, 'Aragón Talent Challenge' cuenta con la colaboración de un amplio ecosistema formado por empresas e instituciones que participarán proponiendo retos, ejerciendo labores de mentoría y formando parte de los jurados encargados de valorar las soluciones presentadas por los estudiantes.

Al apoyo de CEEI Aragón e ITA se suma el de SESE, VectorlM, 2dPoint Kids, Grupo Orbe, Fersa, KPMG, Marlex, ESIC, Tecnara, IA Experience, GFT, Fundación Vicor y Grupo Integra.