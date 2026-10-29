Los obispos de Aragón expresan su dolor y consternación por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS

Los obispos de las diócesis de Aragón, reunidos este jueves en el marco de la Provincia Eclesiástica de Zaragoza, junto a los vicarios de las distintas diócesis, han acordado expresar públicamente nuestro profundo dolor y consternación ante el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles, día 28 de octubre, en las proximidades de Urda (Toledo) - , que ha provocado numerosas víctimas mortales y heridos.

"En estos momentos de tanto sufrimiento, queremos trasladar nuestra cercanía, afecto y más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como nuestra solidaridad con quienes han resultado heridos y con todas las personas afectadas por esta tragedia. Nos unimos al dolor de toda la sociedad española, especialmente de las comunidades más directamente golpeadas por este terrible suceso", han señalado en un comunicado.

"Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud a los servicios de emergencia, profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y voluntarios que están trabajando incansablemente en las labores de rescate, atención y acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Desde la esperanza que nos ofrece nuestra fe en Jesucristo resucitado, elevamos nuestra oración por el eterno descanso de los fallecidos, por la pronta recuperación de los heridos y por el consuelo y la fortaleza de quienes hoy lloran la pérdida de sus seres queridos".

Los obispos invitan a todas las comunidades cristianas de Aragón a unirse en oración por las víctimas y sus familias, y "a manifestar, desde la cercanía y la solidaridad, nuestra comunión con quienes atraviesan estas horas de dolor".

"Que la Virgen María, a quien veneramos especialmente en nuestra tierra bajo la advocación del Pilar, acompañe y sostenga a cuantos sufren las consecuencias de esta tragedia", finaliza el comunicado.