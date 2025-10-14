Las obras de la A-68 entre Gallur y Mallén (Zaragoza) provocan desvíos desde este martes

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de construcción de la autovía A-68 en el tramo Gallur-Mallén, en la provincia de Zaragoza, que cuentan con un presupuesto de 63,56 millones de euros, lo que provocará desvíos del tráfico mientras duren los trabajos.

Así, desde este martes, 14 de octubre, se desviará el tráfico desde la calzada en sentido Zaragoza a la calzada en sentido Logroño, entre los pasos de mediana situados en los kilómetros 291,400 y 299,400, convirtiendo este tramo en bidireccional.

Además, para asegurar la fluidez del tráfico en este periodo, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados. Por un lado, en el enlace de Cortes (Navarra), la salida actual desde la A-68 queda anulada y se realizará provisionalmente por el enlace anterior, el de Buñuel, redirigiendo el tráfico por la vía de servicio. Por otro lado, la incorporación actual a la A-68 hacia la capital aragonesa se anula y se redirige la circulación en sentido Logroño por la vía de servicio para realizar cambio de sentido por la salida 109.

Por otro lado, en lo que afecta al enlace de Mallén, en sentido Zaragoza, la salida actual desde la A-68 hacia Mallén, Novillas y Cortes queda suprimida y el acceso se realizará provisionalmente por la salida 288 --enlace de Gallur-- para hacer cambio de sentido. Se anula también la incorporación actual a la autovía hacia Zaragoza y se redirige el tráfico por la vía de servicio hasta el enlace de Gallur.

El resto de los movimientos de los enlaces de Mallén y Cortes están permitidos y la afectación durará previsiblemente hasta la puesta en servicio de la autovía.