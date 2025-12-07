Las obras de la avenida Navarra cortan desde el martes el acceso de José Casanova y la salida a Paseo Calanda

Mapa de la zona de la segunda fase de las obras de la avenida Navarra, las calles cortadas y los recorridos alternativos que propone el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El avance de los trabajos de renovación integral que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de la segunda fase de la avenida Navarra, entre la calle Rioja y el paseo Calanda, alterará nuevamente la circulación desde este martes 9 de diciembre y obligará a los conductores que vengan desde el barrio La Almozara y se dirijan a las Delicias o Parque Roma a dar un rodeo.

Según ha informado el consistorio, desde las 9.30 horas de este martes 9 y hasta el próximo lunes 15 de diciembre se cortará el acceso a la avenida Navarra desde la calle Fray José Casanova --a partir de la calle Santa Orosia-- y también se cerrará el acceso al paseo Calanda desde la avenida Navarra. El objetivo es adecuar la rasante de este cruce.

Por tanto, la incorporación del tráfico de avenida Navarra sentido centro ciudad a la semicalzada sur se realizará a la altura del número 30, por lo que la parada de bus allí ubicada --líneas 36, 51 y 52-- quedará anulada, lo mismo que la parada de buses de enfrente --líneas 36, 42, 51 y 52--. También se cortará el carril bici a la altura del paso de peatones de Alonso de Aragón.

Para acceder desde La Almozara hacia el Paseo de Calanda, se propone usar el desvío por avenida Ciudad de Soria, Rioja y San Antonio Abad. Y para acceder a la avenida Navarra desde La Almozara, se aconseja emplear avenida Ciudad de Soria, rotonda de la Ciudadanía y avenida de Madrid.

Para informar de esta alteración temporal de la circulación se instalará cartelería informativa y se coordinará la actuación con Avanza, Consorcio de Transportes y Policía Local, por las modificaciones a realizar en la regulación semafórica.

Además, en próximos días y hasta el 23 de diciembre, comenzarán los trabajos de asfaltado y firme finales de la calzada. Esto irá suponiendo afecciones puntuales a la movilidad, los cruces o los pasos de peatones, conforme vayan avanzando las máquinas.

Por ello, los operarios municipales solicitan a vecinos y ciudadanos atención a la señalética e indicaciones que se irán aportando conforme avances los trabajos.