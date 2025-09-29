Las obras del Coso y plaza San Miguel tendrán cuatro planes de movilidad para minimizar las molestias

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se reune con las asociaciones de comercio como HORECA, con Cafés y Bares, ECOS, y Zaragoza Esencial, para explicarles las obras de la calle Coso y plaza San Miguel, - DANI MARCOS

La reforma de la calle Coso, desde plaza de España, y la plaza San Miguel tendrán cuatro planes de movilidad que se irán ajustando a la evolución de las obras y conforme a las distintas fases para minimizar las molestias a los establecimientos hoteleros, comerciantes, vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido este lunes con las asociaciones de comercio de esta zona del Casco Histórico como HORECA, con Cafés y Bares, ECOS, Zaragoza Esencial, con todas las asociaciones del entorno del Coso y de San Miguel, para contarles de primera mano la planificación de las obras, "escuchando sus inquietudes y sus temores para poder minimizar las molestias que las obras puedan tener".

En declaraciones a los medio de comunicación, Chueca ha recordado que se trata de una "gran transformación urbanística", que tiene una inversión de más de 7.200.000 euros y que se prolongará 15 meses.

Comenzarán el 20 de octubre, justo después de las fiestas del Pilar, y se ha planificado en dos fases. La primera, empezará por la plaza San Miguel, que a su vez se ha subdividido en otras dos fases, empezando por el lado este y después el lado oeste, de tal forma que estos primeros seis meses se va a trabajar en la plaza San Miguel y una vez que esté concluida la plaza San Miguel y el inicio del enlace con la calle Coso, empezarán las obras en la calle Coso, que a su vez tendrá también nueve meses y la suma de los dos son 15 meses.

Estas fases van a permitir que la movilidad "se pueda seguir manteniendo de una forma bastante normalizada", puesto que va a intentar reducir los desvíos tanto para los autobuses como para los vehículos privados.

Se van a hacer cuatro planes de movilidad 'ad hoc' a cada uno de los momentos puntuales y que en cada fase se va a ir trabajando, ha subrayado Chueca.

La novedad es la constitución de un grupo de trabajo técnico para que, de forma permanente, se esté en contacto con los vecinos y con las asociaciones, también hay un nuevo canal de comunicación vía WhatsApp que permitirá mantenerlos informados de todas las novedades.

"Esta planificación --ha asegurado Chueca-- les ha gustado y les ha convencido bastante porque se ve que hay una buena coordinación por los técnicos de Urbanismo y Movilidad, además de Economía, que son las tres áreas más afectadas, para poder hacer las obras lo más llevaderas posible y lo más sencillas a los vecinos, comercios, hoteles y restaurantes".

AYUDAS ECONÓMICAS

Las ayudas económicas son de tres tipos y complementarias. Está la bonificación del IBI y del IAE recogidas en las ordenanzas fiscales y en función de la pérdida del ingresos tendrá un porcentaje de bonificación, que puede llegar hasta un 95 por ciento.

Por otro lado, hay una ayuda de 400 euros al mes que es nueva y que ya la perciben los afectados por las últimas obras y que atañe a los comercios y autónomos que demuestren que han tenido una reducción en los ingresos.

La tercera es el programa Volveremos, que trabajará con los comercios de la zona para estudiar con ellos si prefieren aplicarlos durante las obras o después, como ha sucedido en la plaza Salamero y Coso para que "vuelvan aquellos clientes que han podido perder la costumbre de comprar en esos establecimiento por las afecciones de las obras".

LA PLAZA SAN MIGUEL NO SE CORTARÁ NUNCA POR COMPLETO

Chueca ha precisado que la plaza de San Miguel "nunca se va a cortar toda por completo", sino que se irá seccionando cada una de las fases de las obras.

En esta primera fase, que abarca a toda la plaza de San Miguel, hay dos subfases y la de la calle Coso también tendrá otras dos subfases, que en total son cuatro fases.

Cuando se inicien las obras en la plaza San Miguel se comenzará por la parte central, de tal forma que se pueda reducir el impacto en los laterales, que es donde están los comercios y los restaurantes. "Se va a intentar colaborar para que podamos salvar todo lo que se pueda en la primera campaña de Navidad, que es la que se va a ver afectada", ha comentado.

Sobre el paso del transporte público por la plaza San Miguel cuando empiecen las obras, Chueca ha indicado que se está ultimando entre las áreas de Movilidad y Urbanismo. "Se analizará el detalle semana a semana de las obras para poder ir resolviendo las afecciones, pero irá variando. Habrá igual una semana donde sí que se corte y se desvíe, y en cambio habrá otras en las que sí que sea compatible. Va a ser muy dinámico para poder responder rápido y de forma ágil a cada uno de los momentos y de las fases, intentando reducir las molestias", ha reiterado.

Al respecto, la alcaldesa ha incidido en que esa es la novedad, que "no es un plan de movilidad estático, sino que irá variando semana a semana en función de cómo vaya la evolución de las obras" y siempre con el objetivo de "reducir las molestias a los vecinos y comercios del entorno".

En la reunión, las asociaciones de hoteles han trasladado su preocupación sobre las afecciones que puedan suponer a los autobuses con clientes, pero han reconocido que "está muy bien trabajado y que se ha tenido mucha empatía para conocer las inquietudes y poder darle solución. Sobre todo, han agradecido mucho ese canal de comunicación permanente".

SEÑALÉTICA

Este contacto será a través del WhatsApp, como luego más directamente con la contratista que llevará a cabo la obra, para que, en todo momento, el entorno que se vea afectado por un corte de agua o por cualquier cuestión, se pueda conocer con anticipación".

"Sobre todo nos han pedido que continuemos con una dinámica donde les anticipemos, antes de que suceda, para que tengan tiempo de poder responder y que haya una buena señalización, de tal forma que los vecinos o el tráfico pueda ir conociendo con buena señalética los cortes y los cambios que se van a producir en cada momento".

Precisamente, la señalética es una de las sugerencias que los comercios y establecimientos han trasladado al igual que la ayuda de los 400 euros orientados a comercios y autónomos, que "se valorará si se puede llevar también a los hoteles y ver cómo se encaja".

Tras recordar que en una obra "siempre va a haber afecciones" porque aunque se intente minimizarlas "es imposible que sean cero las molestias", ha apostillado que "hay que pensar en la revalorización de los comercios, establecimientos y, por supuesto, los pisos de Coso y San Miguel, una vez que se haya finalizado la reforma".