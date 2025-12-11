Las obras de insonorización del Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel entran en su recta final

TERUEL 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel está a punto de finalizar la fase principal de las obras de mejora acústica del Palacio de Exposiciones y Congresos, una actuación destinada a corregir los problemas de reverberación y eco que venía registrando este espacio debido a sus grandes dimensiones, su geometría y los materiales constructivos empleados.

A día de hoy se han instalado 270 bafles acústicos y está prevista la colocación de los 54 restantes entre el 15 y el 21 de diciembre, completando así un total de 324 unidades. Los paneles, de 2.400 x 2.400 x 100 mm, se sitúan suspendidos de la techumbre de forma vertical para optimizar la absorción del sonido por ambas caras. Cada uno de ellos está fabricado con material fonoabsorbente y protegido por fundas lavables, desmontables, ignífugas y acústicamente transparentes, adecuadas para espacios de gran altura como este.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Iberacústica, S. L., con un presupuesto total de 317.502,23 euros financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal responsable de la Institución Ferial, Carlos Méndez, han visitado las instalaciones para supervisar el avance de los trabajos y comprobar in situ su eficacia.

Buj ha señalado que el Palacio de Exposiciones es uno de los grandes equipamientos de la ciudad y debía ofrecer unas condiciones acústicas adecuadas para ferias, congresos, conciertos y todo tipo de eventos: "Esta actuación era necesaria y va a permitir que la experiencia de los usuarios mejore de manera significativa".

Por su parte, Méndez ha explicado que con la instalación de estos paneles se reducirá de forma considerable la reverberación y mejorará la acústica del espacio. Ha resaltado que "era una demanda recurrente de organizadores y visitantes, y con esta inversión damos un salto de calidad en el funcionamiento de la infraestructura".

El Palacio de Exposiciones y Congresos, por sus dimensiones y diseño, presentaba un tiempo de reverberación elevado que afectaba a la claridad del sonido emitido por megafonía o por actuaciones musicales.

La instalación del sistema de paneles fonoabsorbentes --recomendado para recintos de techos altos-- permitirá que el sonido llegue con mayor nitidez, reduciendo ecos y mejorando la calidad acústica general del espacio. Con esta intervención, el Ayuntamiento de Teruel avanza en la modernización y puesta al día de una infraestructura clave para la promoción económica, cultural y congresual de la ciudad.