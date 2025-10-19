Las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza comienzan este lunes y obigará a desviar 6 líneas de autobús

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la plaza San Miguel comienza este lunes, 20 de octubre, y durante los seis que se extenderán los trabajos distribuidos en dos fases, obligará a realizar trayecto alternativos a seis líneas del autobús urbano: la 29, 30, 38, 39, 40 y N5 ante el corte al tráfico rodado --incluido el carril bici-- de la plaza de San Miguel, entre Espartero/Coso y Paseo La Mina.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan de movilidad que recoge itinerarios alternativos para todas estas líneas que cruzan la plaza de San Miguel.

Se han ideado dos trazados para bordear la zona de obras: la calle Asalto, Alonso V y Monreal, para conectar con la ribera del Ebro; y el paseo de la Constitución para llegar centro, lo que garantiza la intermodalidad, los trasbordos si fueran necesarios, y no alargar en exceso los recorridos a los ciudadanos ni afectar a las frecuencias.

Las dos primeras fases se centrarán en la plaza San Miguel, dando comienzo este próximo lunes, 20 de octubre, y se extenderán durante seis meses en los que la segunda fase, de dos meses de duración, se solapará con la primera. Una vez concluidas se iniciarán, en primavera de 2026, las fases tercera y cuarta que, atañen a la calle Coso, y se prolongarán durante nueve meses.

ACCESOS

Los trabajos de la reforma integral de la plaza San Miguel permitirán el uso cotidiano del Coso, pero el tráfico en la plaza de San Miguel quedará cortado desde el primer día y durante seis meses. Se iniciará en el lado este de la plaza, en su mayor extensión, y en los dos últimos meses se sumarán los trabajos en el lado oeste con el objetivo reabrir la movilidad en toda la plaza en medio año.

Al hacer las obras en dos fases, se facilitan los accesos a garajes, la carga y descarga para vecinos y comerciantes. También se han tenido en cuenta aspectos como la Semana Santa de 2026 y la actividad en la iglesia, para lo que se han coordinado con la Junta de Cofradías.

Las calles laterales a la plaza San Miguel --Miguel Allué Salvador y Balmes, desde plaza de Los Sitios; y Antonio Agustín, desde calle de la Cadena,-- quedarán en fondo de saco para permitir la entrada y salida, así como el giro, para atender a residentes y comercio. En el caso concreto del garaje de la plaza San Miguel, 12 hará su entrada y salida desde la calle Coso.

Asimismo, se han diseñado otras zonas de carga y descarga para facilitar el suministro a bares y comercio del entorno. Conforme avancen las obras se producirán algunos cortes o modificaciones inevitables, pero siempre se informará con antelación.

De esta manera, desde este lunes 20 se amplía el horario de las reservas de carga y descarga ubicadas en las calles Antonio Agustín y Cadena --de 08.00 horas a 20.00 horas--.

En el caso específico de las motos, su estacionamiento será señalizado en la calle Reconquista (desde calle de la Cadena).

El paso del Coso hacia el Coso Bajo se mantiene, y la movilidad en paseo de la Mina, Miguel Servet y la calle Asalto no se verá afectada.

La reordenación del tráfico llevará a que desde el número 1 de Calle Miguel Servet (sentido Asalto) se señalizarán dos carriles de circulación (eliminando el carril bici): el derecho para giro exclusivo hacia Asalto y el izquierdo para giro exclusivo hacia Paseo La Mina, donde se modificará el trazado de la mediana.

Además, en el tramo de la Calle Asalto entre el número 7 y Miguel Servet (sentido esta última), se señalizarán dos carriles de circulación: el central para continuar recto hacia Paseo de la Mina y el izquierdo para girar hacia Miguel Servet.

La obra prohibirá el estacionamiento en la plaza San Miguel (ambos lados), en la calle San Miguel (entre los números 49 y 51), en la calle Allué Salvador, en la calle Balmes (lado de los números pares, retirando los aparcabicis) y se mantendrá prohibido en el paseo de la Mina --desde la Plaza San Miguel a la reserva C-4573, para desplazar junto a dicha reserva los contenedores y señalizar una nueva reserva de carga y descarga de 8.00 horas a 20.00 horas--.

NUEVE MESES DE OBRAS EN EL COSO

Cuando culminen las obras de la plaza de San Miguel se iniciará, en mayo de 2026, la reforma de la calle Coso hasta plaza España, que se extenderá 9 meses, y también tendrá otras dos fases.

En la denominada fase 3 se trabajará dos meses en total y abordarán las obras en dos pequeños tramos: en la salida de Don Jaime I y en la zona entre el San Vicente de Paúl y el Coso Bajo. Después, los trabajos se centrarán en la fase 4, durante otros 7 meses y se centran en el Coso desde plaza de España hasta San Vicente de Paúl.

En la fase 3 se buscará que los desvíos de las líneas de autobús que suben por Don Jaime I sólo sean de dos meses, mientras que desde San Vicente de Paúl se seguirá accediendo al Coso --giro en sentido a plaza de España- y al Coso Bajo se podrá llegar desde la plaza San Miguel ya abierta.

En la fase 4, con casi todo el Coso en obras, el tráfico de Don Jaime I podrá acceder hacia plaza de España; el tráfico de San Vicente de Paúl podrá girar hacia el Coso Bajo y la plaza San Miguel estará ya abierta en ambas direcciones.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Todos estas fases y planes se han dado a conocer hace unas semanas a los distintos colectivos directamente afectados por las obras, como los representantes de las distintas asociaciones de comercio, hoteles y hostelería, con quienes la alcaldesa, Natalia Chueca, ha mantenido reuniones.

Además se han abierto distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso, con canales informativos vía Whatsapp, la creación de un grupo de trabajo transversal que coordinará tanto la información, o las principales figuras a pie de obra que atenderán a los residentes y comerciantes.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía será en Canal de Difusión de Whatsapp "Reforma Coso-Plaza San Miguel", que se puede seguir a través del enlace directo 'https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g' o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para seguirlo.

COMPENSACIONES

Los comercios afectados se podrán beneficiar de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para los que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía.

También hay un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones con bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. La factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras.

Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Respecto al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales. Entre 3 y 6 meses es del 10%; entre 6 y 12 meses es del 15%; y con más de 12 meses alcanza el 25%.

Además, en las próximas semanas se lanzará el primer especial de la historia de Volveremos en Zaragoza en zonas afectadas por obras, que establecerá jornadas de acumulación de saldo en los establecimientos de estas calles, con las características que se determinen del dialogo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los comerciantes, como en 2022.