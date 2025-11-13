Las obras de reurbanización de 18.637 m2 del entorno de La Romareda se licitarán este año

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves una modificación de crédito del presupuesto para crear una partida plurianual, por un importe global de 4.501.000 euros, que sirva para poder lanzar este año el proceso de licitación de las obras de urbanización de 18.637 metros cuadrados del entorno del estadio de La Romareda.

El proyecto de obras ordinarias, que está siendo ultimado con los informes de los técnicos municipales y que ejecutará el Consistorio zaragozano, se presentará en próximos meses y se espera que comenzar los trabajos a lo largo de 2026, desarrollándose de forma acompasada con la construcción del nuevo estadio que promueve la Sociedad La Nueva Romareda SL.

La partida plurianual creada ahora se repartirá entre 2025 (1.000 euros), 2026 (1,5 millones de euros) y 2027 (3 millones de euros). "En concreto, se está diseñando un espacio perimetral al estadio con una superficie aproximada de 18.637,51 metros cuadrados, para unificar el entorno y crear así un espacio ciudadano accesible, amable y seguro", ha especificado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

La delimitación de estas obras municipales comprende las calles Luis Bermejo, Convento de Jerusalén, el límite de la plaza Eduardo Ibarra y el tramo de Gonzalo Calamita con su acceso al túnel que da servicio al Hospital Servet.

"Los objetivos son mejorar la accesibilidad del espacio urbano y su integración con elementos aledaños, como la plaza Eduardo Ibarra o el paseo de Isabel la Católica, y potenciar las zonas de encuentro social", ha resumido Víctor Serrano.

"Se busca una nueva solución en plataforma única de las calle anexas pacificando el tráfico, para potenciar su uso peatonal y ampliar la anchura de las aceras en las calles aledañas para ganar espacio para el peatón, favoreciendo la accesibilidad", ha apuntado.

Ha añadido que también se aprovechará para la "mejora de la redes de abastecimiento y saneamiento, así como, el alumbrado público, y se plantará nuevo arbolado en sustitución a los ejemplares apeados con otros ejemplares recomendados desde el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, para favorecer el correcto crecimiento y reducir la presencia de especies alérgenas".

"Queremos crear una interconexión entre espacios urbanos", ha resumido Víctor Serrano, quien ha especificado que "se plantea que todo el ámbito funcione como una extensión de un eje vertebrador de la ciudad como es el paseo de Isabel la Católica, con el hospital Miguel Servet y el Parque Grande José Antonio Labordeta en sus inmediaciones, hacia el equipamiento de la Romareda y la Plaza Eduardo Ibarra, y encontrándose con el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. Esta concatenación de equipamientos y espacios libres muestra la necesidad de que el espacio sea abierto y flexible para el peatón", ha concretado Serrano.

El proyecto, ha puntualizado, se podrá presentar una vez finalizado el diseño y así poder sacar su licitación a concurso público esta anualidad.

APORTACIÓN DINERARIA

Del mismo modo, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana la aportación dineraria de 3,1 millones de euros en favor de la Sociedad La Nueva Romareda SL, cuyo pago efectivo se hará con la aprobación de la ampliación de capital por parte de la Junta General de Socios.

La ciudad cumple así con las aportaciones municipales aprobadas para el proyecto que ya en 2024 supusieron el desembolso de otros 3,1 millones de euros.

El proyecto de construcción del estadio Ibercaja Romareda continúa la senda marcada en los cronogramas de la sociedad público-privada que impulsa las obras. Con la estructura del Gol Sur levantándose, el resto de la parcela prosigue su actividad para ir consolidando la base del futuro equipamiento.