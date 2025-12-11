Octavio López exige celeridad en la ejecución de las obras del Estado y reclama la bilateral con el Ministerio

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López. - CORTES DE ARAGÓN.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes, celeridad en la ejecución de las obras del Estado y ha reclamado que se reúna la comisión bilateral con el Ministerio de Transportes.

"Resulta frustrante que una Comunidad Autónoma que se prepara para el aterrizaje de inversiones de más de 70.000 millones no goce del favor del Gobierno central a la hora de imprimir un mayor ritmo a la ejecución de infraestructuras que acompasen ese despegue que va a experimentar Aragón en los años venideros".

Así de tajante se ha mostrado Octavio López durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, a petición propia, para abordar la gestión de las infraestructuras estatales en la comunidad autónoma, justo cuando se acaba de cumplir un año desde la única reunión bilateral celebrada en la presente legislatura entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En su intervención en la tribuna de oradores, el consejero ha ido desgranando lo que se sabe del desarrollo de las infraestructuras dependientes del Estado en Aragón, para llegar a la conclusión de que "los retrasos, los incumplimientos y la falta de compromiso del Ministerio que lidera el Señor Puente con las infraestructuras viarias en Aragón son tan evidentes, como injustas".

AUTOVÍA A-68

Especial peso ha tenido en la intervención de Octavio López la "tan maltratada A-68", la denominada Autovía del Mediterráneo, cuyo tramo entre Mallén y Gallur acaba de abrir con los accesos en precario y que, del otro lado cuenta únicamente con obras en el tramo entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, que debería haberse finalizado en 2023 y que, según apuntaron en el Ministerio, se acabará finalmente en 2026, algo que nos gustaría poder confirmar en una bilateral que han ido aplazando continuamente".

Octavio López se ha preguntado, igualmente, por la construcción del tramo Fuentes-Quinto, cuya licitación se anunció para antes de final de año y por la redacción de los proyectos constructivos de los tramos El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa prometidas ambas para antes del 31 de diciembre.

"De igual manera, señorías --ha añadido el consejero--, en la reunión de diciembre del año pasado se nos comunicó la intención de priorizar el avance de las variantes de Híjar y Azaila, de lo que nada más sabemos, porque de nada se nos ha informado".

También se ha referido el titular de Fomento a las autovías que demanda la provincia de Teruel: la A-25 para conectar la A-2 en Alcolea del Pinar con la A-23 en Monreal del Campo, y la A-40 para comunicar Teruel con Cuenca.

"El equipo ministerial nos manifestó su intención de sustituirlas por vías de dos carriles más uno, ante la dificultad para conseguir las autorizaciones ambientales, algo a lo que, evidentemente, nos opusimos", ha señalado López, que ha lamentado que ahora "ni siquiera está claro que se vaya a implementar ese carril adicional".

El consejero de Fomento ha recordado el nuevo calvario vivido por cientos de conductores y sus familias que el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada se quedaron atrapados durante horas en la A-23 y la N-330 entre Lanave y Sabiñánigo, debido al "dilatado plazo de cinco años para convertir en autovía el tramo de 8,5 kilómetros, cuando nosotros hemos podido comprobar que se podría reducir a la mitad de tiempo para acabar con los tremendos embotellamientos que se producen los fines de semana de invierno y que tanto daño reputacional nos causan".

AVE Y AEROPUERTOS

La comparecencia en las Cortes de Aragón ha servido también para repasar las demandas en materia de transporte ferroviario y denunciar el servicio deficitario prestado en la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

"Hoy por hoy, señorías, y para desespero de los muchos aragoneses que precisan de este servicio, la noticia es que el AVE llegue a su hora", ha manifestado López, quien ha añadido que "a ese extremo hemos llegado de la mano de un ministro que nos anuncia ahora un AVE a 350 km/h cuando es incapaz de gestionar adecuadamente lo ordinario y perentorio".

El consejero aragonés ha expresado su confianza en que ese AVE a 350 km/h "haga parada en la segunda estación del AVE en Zaragoza, para potenciar la movilidad en torno a PLAZA y el anunciado desarrollo residencial de Arcosur, una cuestión que, sin duda, nos gustaría poder trasladar al Ministerio".

Por otra parte, Octavio López ha reivindicado la línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca, el "nuevo eje sobre el que perpetuar la injusticia y la desigualdad que padecemos respecto a otros territorios mejor tratados por cálculos electorales y parlamentarios".

El responsable de Fomento de la comunidad autónoma ha vuelto a reivindicar la doble vía electrificada en el tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha pedido más presión al Gobierno de España para conseguir que la Travesía Central del Pirineo vuelva a ser considerada una infraestructura transfronteriza prioritaria y que la Línea Zaragoza-Pau-Canfranc sea una realidad lo antes posible para incrementar los flujos y las oportunidades a uno y otro lado de los Pirineos.

Respecto a la gestión de los aeropuertos ubicados en Aragón, López ha contrapuesto la gestión de éxito del Aeropuerto de Teruel por parte del Gobierno autonómico con la del Ministerio y Aena en los de Huesca y Zaragoza.

GRUPOS

Ha intervenido el diputado del PP Antonio Romero, quien ha exigido al PSOE que pida perdón por el retraso de las inversiones en las carreteras estatales, añadiendo que los socialistas dejaron "la peor red secundaria".

En representación del PSOE, Daniel Alastuey ha dicho que el consejero ha hecho el papel de "poli malo" para hacer la "política básica" de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha señalado que "desafortunadamente todas las infraestructuras van siempre muy lentas en todos los periodos".

La parlamentaria de Vox Carmen Rouco ha asegurado que "el bipartidismo ha sido letal para Aragón" y ha criticado los acuerdos de PP y PSOE en Bruselas, afirmando que la Travesía Central del Pirineo "no está paralizada por casualidad", sino porque PP y PSOE "no han tenido una voluntad real".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha emplazado a hablar de "cohesión territorial, igualdad y justicia con Aragón, que lleva décadas tratado como un rincón olvidado desde Madrid", asegurando que "Aragón no es periferia".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que la prolongación de la A-68 no ha llegado, aunque el PP la prometió, y ha sido claro: "En Teruel estamos hasta el gorro de que se nos prometa, de que se nos diga que todo va a llegar y luego no llega nada" y ha considerado que "lo que hace falta es que Teruel tenga voz en el Congreso de los Diputados, el Senado y este Parlamento".

En el turno de Podemos, Andoni Corrales ha ironizado al decir que López "parecía el ministro más que consejero hoy", espetándole que "tiene un gran problema" con las carreteras autonómicas, que "no están nada bien", criticando que "siempre la culpa la tiene Pedro Sánchez".

Desde IU, Álvaro Sanz ha criticado que "super López" utiliza el Gobierno de Aragón "como ariete" contra el Gobierno de España "en cuestiones que exigirían colaboración y compromiso cooperativo, y no confrontació permanente". Le ha preguntado por qué solo se ha ejecutado el 19% de los fondos MRR de este área, menos de un 20% en vivienda social.

El parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha proclamado: "Competencia estatal, problema para los aragoneses", lo que "está pasando ahora y siempre", reclamando para la Comunidad Autónoma la competencia de construir las autovías "con el dinero del Gobierno de España". "Lo que está pasando es lo mismo de siempre", se ha quejado.