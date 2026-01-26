Octavio López exige a Óscar Puente que dé "un paso a un lado" ante "la ineptitud" de su gestión del ferrocarril

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Movilidad del Gobierno de Aragón, Octavio López (dcha.) y el director general de Transportes, David Sánchez Fraile. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Movilidad del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que dé "un paso a un lado" ante "la ineficacia e ineptitud" de su gestión de la red ferroviaria.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "tendrá que tomar alguna medida en relación con un ministro que ha tenido esta situación" y cuando "no se están tomando decisiones claras en defensa de la seguridad" ferroviaria, añadiendo que "alguien que no da soluciones lo más razonable es dar un paso al lado y que venga alguien a asumir esa responsabilidad".

El titular de Movilidad ha mencionado el comunicado publicado este domingo por el Sindicato Ferroviario, en el que la organización sindical denuncia la situación de la red ferroviaria convencional de Aragón, en mayor medida la línea Zaragoza-Caspe-Tarragona, cuya situación han tildado de "crítica" al haber establecido Adif más de 20 limitaciones temporales de velocidad "por el mal estado de la vía".

El sindicato, ha continuado López, también menciona la línea Zaragoza-Lérida, donde han advertido "deficiencias que repercuten en la seguridad de la circulación" y han incidido en "las carencias graves en algunas instalaciones, junto con la falta de material, herramientas y personal".

Ha recordado que este comunicado se ha hecho público una semana después del accidente de Adamuz (Córdoba) "y justo el mismo día que el presidente del Gobierno de España defendiera en un mítin en Huesca la nefasta gestión de su ministro de Transportes, causando sonrojo, estupefacción e indignación entre los ciudadanos".

El consejero ha expresado su "honda preocupación" por la situación que describe el Sindicato Ferroviario y ha exigido a Puente que "tome cartas en el asunto de manera inmediata para que esas deficiencias sean constatadas y solucionadas con la mayor urgencia posible".

LIMITACIONES DE VELOCIDAD

"No se puede llamar a la calma a los usuarios diciendo que la seguridad de la red está garantizada mientras se imponen limitaciones de velocidad", ha aseverado López, para quien esta situación es "inaguantable", asegurando que "no se puede gestionar peor" y que "lo que Adif y el Ministerio están haciendo no provoca más que confusión, inseguridad, descrédito, retrasos e incertidumbre entre los usuarios y los trabajadores de la red de ferrocarril".

El consejero ha observado que Aragón está experimentando "un notable desarrollo logístico en el que el ferrocarril es una pieza esencial, tanto en tránsito de mercancías como de personas" y que la Comunidad Autónoma no se puede permitir "semejante grado de deterioro al que nos ha llevado la paupérrima gestión de Sánchez y su ministro de Transportes, por mucho que se empeñen en defender que están dando la cara, con dar la cara en televisión no se solucionan los graves problemas que han generado al frente de las infraestructuras en España".

El ferrocarril "vive su peor momento de la historia en la democracia, no hay día que no nos despertemos con algún sobresalto, como esta mañana con el caos de las Rodalíes en Cataluña, con cientos de miles de usuarios vagando por las estaciones sin saber si su tren salía o no".

En este contexto "urge cambiar", ha continuado Octavio López, quien ha considerado que "la improvisación y el marketing político no pueden ser la receta para arreglar semejante estropicio", tras lo que ha proclamado que "Óscar Puente no debería continuar al frente de la gestión ferroviaria en nuestro país".

Ha reclamado a Pedro Sánchez que "deje de defender lo indefendible y tome medidas" para mejorar un sistema ferroviario que "era la envidia de Europa y hoy es el hazmerreír".

Para el consejero hay "un clamor" ciudadanos ante "la inseguridad, la incertidumbre, la falta de coordinación en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Transportes".

También ha dicho que la política de comunicación "es necesaria pero no suficiente cuando estamos hablando de un sistema de transporte que moviliza a tantos centenares de miles de personas diariamente en nuestro país y dada la inseguridad y la incertidumbre".

"Se deberían haber adoptado medidas hace tiempo para el mantenimiento de las vías, pero si se hace ahora, aunque se haga tarde, que se haga bien" porque "no tiene sentido levantar las restricciones y volver a aplicarlas, da la sensación de que el conjunto de la vía está en un deterioro importante", de forma que "ese cambio de decisiones" causa "una desazón importante al conjunto de los ciudadanos" y "la gente sube al tren con miedo, no saben la duración de su recorrido y no entienden ese cambio de decisiones".

En cuanto al accidente de Adamuz, Octavio López no entiende que tenga que pasar mucho más de una semana para saber cuál es la causa, recomendando poner en marcha un plan para supervisar todas las actuaciones que hagan falta en relación con la red ferroviaria y que los ciudadanos "sepan con claridad cuánto va a durar ese plan, las zonas afectadas y el grado de seguridad que se da a los ciudadanos".

Actualmente, en el conjunto de la red ferroviaria, coincidiendo con la llegada de Puente, "la incertidumbre en cuanto a la duración de los tránsitos es permanente, la inseguridad se pone en evidencia y la tardanza en llegar al destino y los sobresaltos vienen siendo algo ritual".

"Tal vez la estrategia que algunos tienen de afrontar este tipo de situaciones es comunicar y dilatar, esperando que haya otras noticias que van sucediendo y que vaya pasando a un segundo plano", ha concluido el consejero.