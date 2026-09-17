Octavio López: "No podemos ir en tartana desde Sagunto a Teruel y en avión supersónico desde Zaragoza al Cantábrico"

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ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido, vía alegaciones, la retirada del estudio del Ministerio de Transportes por no incluir la doble vía electrificada en todo el corredor cantábrico-mediterráneo --no lo está en el tramo Teruel-Sagunto--: "No podemos ir en Tartana desde Sagunto a Teruel y querer luego ir en avión supersónico desde Zaragoza al Cantábrico".

Así lo ha trasladado López tras la celebración del patronato de la Fundación Transpirenaica, donde ha destacado que esta infraestructura es una apuesta "indubitada" de las instituciones públicas aragonesas y de "todos los colectivos que representan al mundo económico, social y empresarial" de la comunidad autónoma.

En ese sentido, ha señalado que han conseguido en estas últimas semanas unir las voluntades del territorio y de los colectivos más significativos "que apuestan por un corredor absolutamente imprescindible para el futuro de Aragón" y de la Comunidad Valenciana, junto a las seis comunidades por las que transcurre para conectar Valencia con los puertos de Bilbao y Santander, a través fundamentalmente de Aragón.

"Cuando se habla de un corredor de esa magnitud, de esa naturaleza, con ese objetivo, hay que conseguir que todos y cada uno de los tramos de ese corredor tengan una misma naturaleza, porque si no hacemos que las cosas funcionen de manera desigual", ha precisado el consejero.

Por ello, ha exigido la retirada del estudio y del informe aflorado en las últimas semanas, que habla de vía única entre Sagunto y Teruel, y que se sustituya por una vía doble electrificada para mercancías y viajeros con unas pendientes "absolutamente compatibles con alta velocidad". A ello ha sumado que las redes de comunicación de la UE consideren la importancia de este corredor.

Además, por ejemplo, "desde Huesca se ve la necesidad del corredor cantábrico-mediterráneo para potenciar la Travesía Central del Pirineo, porque tiene causa-efecto", mientras que desde Teruel se incide más en el tramo que la conecta con Sagunto y en Zaragoza, en la necesidad de conectar las nueve autopistas ferroviarias que van a llegar a su plataforma logística --PlaZa--.

DIFICULTADES EN EL DIÁLOGO CON EL MINISTERIO

López ha indicado que están intentando contactar con el ministerio, algo que "no está siendo fácil en los últimos 18 meses", con la comisión bilateral Aragón-Estado interrumplida.

"Yo quería hablar con el ministerio de las cercanías con Huesca, yo quería hablar con el ministerio de por qué está paralizado --el tramo de carretera-- Lanave-Sabiñánigo, yo quería hablar con el ministerio de qué pasa con la 232, que la tenemos bloqueada", ha agregado, reconociendo que el momento político actual a nivel nacional es "complejo", a meses de una posible cita electoral, con lo que "en estos momentos los consensos son muy complicados".

De este modo, ha afirmado que "van a llegar al ministerio todas estas alegaciones que se van a analizar", pero que los ciudadanos también "van a tener la oportunidad de votar dentro de unos meses" y que "va a haber un nuevo Gobierno".

"No sabemos de qué características será, pero va a haber un nuevo Gobierno a nivel nacional y estamos en ese periodo entre comillas de descuento, de una legislatura ya finiquitada, pero esperamos que con el inicio de la nueva legislatura podamos afrontar el debate sereno desde el mayor consenso, en este caso en Aragón por unanimidad, sobre las necesidades reales de hacer un nuevo estudio que nos posibilite una doble vía electrificada de alta capacidad de Teruel Sagunto a Teruel", ha reiterado.

"En materia logística estamos muy bien posicionados en Aragón, Plaza está prácticamente colmatada, estamos hablando de ampliaciones posibles, estamos hablando de los corredores que van a llegar a Plaza, estamos hablando del desarrollo del aeropuerto industrial más importante de Europa, que lo nombra la propia --Ursula-- von der Leyen en su intervención de ayer en la Unión Europea, Aeropuerto de Teruel, el desarrollo de Platea, las plataformas logísticas de Plus y de Fraga con su ampliación, las plataformas que vamos a generar en Tarazona, en Alcañiz, en Calatayud y esa segunda actuación en Fraga".

El consjero ha añadido que "la logística está no solo de moda, sino está al máximo nivel europeo y dentro del podio mundial la logística de Aragón", ha remachado, añadiendo que "la prueba son las empresas que vienen" y se establecen en el área metropolitana de Zaragoza, que sitúan la logística de Aragón "a nivel máximo en Europa y a nivel mundial".

LAS ALEGACIONES

Las alegaciones, recogidas en un documento de 29 páginas, cuestionan tanto la solución técnica planteada como el procedimiento seguido para su selección y defienden que el tramo Teruel-Sagunto no puede analizarse como una actuación ferroviaria aislada, sino como una pieza esencial de conexión transversal entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

El escrito de la Fundación Transpirenaica estructura sus principales objeciones en ocho ejes. En primer lugar, reclamando que el tramo Teruel-Sagunto se plantee "como parte de un corredor estratégico y no como una actuación aislada".

En segundo lugar, critican que las alternativas sometidas a información pública no responden a las necesidades futuras --sólo contemplan velocidades máximas entre 100 y 140 kilómetros por hora-- y reclaman una solución basada en la doble vía electrificada, interoperable y apta para el tráfico mixto de viajeros y mercancías, cuya capacidad no se limite por las condiciones actuales de explotación.

Además, según la Fundación Transpirenaica, la solución seleccionada no resuelve los condicionantes estructurales del corredor y las actuaciones previstas se limitan fundamentalmente a adaptar la infraestructura existente y no permiten alcanzar unas condiciones de capacidad, velocidad y robustez propias de un corredor estratégico: "La capacidad para el transporte de mercancías debe analizarse con una perspectiva de largo plazo".

Asimismo, cuestiona que se recurra a la doble tracción para determinados trenes de mercancías como respuesta a las limitaciones de la infraestructura. Esta solución incrementaría los costes de explotación y reduciría la competitividad del modo ferroviario frente a otros itinerarios.

Del mismo modo, la adaptación de la línea existente no elimina sus principales limitaciones ya que las rampas de hasta el 21% y el 23%, los radios reducidos y otras características del trazado pueden condicionar la capacidad y competitividad del corredor.

Defienden también que el análisis de rentabilidad no puede sustentarse únicamente en los indicadores económicos utilizados. Los valores financieros y socioeconómicos resultan negativos en las alternativas analizadas y cuestionan que el análisis coste-beneficio se apoye en una demanda que considera infravalorada y que, según el escrito, no recoge adecuadamente beneficios adicionales, externalidades, demanda futura, resiliencia o efectos ambientales.8. El Estudio Informativo debe incorporar las exigencias de la normativa europea.

La Fundación destaca asimismo que el documento no menciona el Reglamento (UE) 2024/1679, relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y recuerda que el corredor forma parte de la Red Básica Ferroviaria. Entre otros requisitos, señala los relativos a electrificación, capacidad para trenes de 740 metros y sistemas de señalización e interoperabilidad.