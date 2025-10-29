La Oficina de Impulso al Autónomo de Zaragoza recoge, en sus primeros cinco meses, 160 ideas de negocio

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, reunido con el secretario general de UPTA Aragón, Álvaro Bajén, y el presidente de ATA Aragón, Jorge Serrano - MIGUEL GRACIA

La Oficina de Impulso al Autónomo (OIA) de Zaragoza se ha consolidado como un punto de referencia para emprendedores y autónomos de la ciudad y en sus primeros cinco meses 160 personas con ideas de negocio se han inscrito en la base de datos en busca de una vía de inserción en el mercado laboral mediante la puesta en marcha de pequeños negocios en sectores como la pastelería, el comercio, la hostelería, los talleres o los servicios personales.

La OIA ofrece información y orientación, además de un servicio integral de asesoramiento técnico en materias clave para la viabilidad de los proyectos. Desde mayo se han desarrollado 244 asesorías personalizadas, de las que 145 se han realizado de manera presencial.

Estas sesiones abordan temas de contabilidad y finanzas, marketing, asuntos jurídicos, planificación empresarial o tramitación administrativa, y se complementan con el apoyo de entidades colaboradoras como UPTA y ATA, que acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de empresa y en los primeros pasos de su actividad.

Una de las iniciativas más destacadas de la Oficina es el programa "Relevo Seguro, claves para traspasar un negocio", destinado a facilitar el relevo generacional y la continuidad de establecimientos locales. La web de este servicio municipal tiene ya publicadas 24 oportunidades de negocio en traspaso, y ya se han producido tres casos de éxito: un comercio de café y té, un puesto de fruta en un mercado y una pizzería que han cambiado de propietario y reanudado su actividad, manteniendo o modernizando su oferta.

Por otro lado, "Relevo Seguro" ofrece una consultoría técnica de 10 horas sobre todos los aspectos necesarios para realizar un traspaso con garantías: valoración objetiva, aspectos jurídicos, fiscales, administrativos, financieros y de comunicación, e incluye la posibilidad de realizar asesorías conjuntas entre cedentes y nuevos emprendedores.

Cualquier interesado se puede inscribir en el formulario municipal "Apúntate +", indicando si desea iniciar o traspasar su negocio y especificando su consulta.

El Gobierno de Zaragoza continúa reforzando su política de apoyo económico a través de subvenciones específicas que permiten sostener la actividad empresarial, incentivar la innovación y dinamizar el comercio de proximidad.

DESGLOSE

En total, las ayudas municipales para 2025 ascienden a 7.780.000 euros, distribuidos en las siguientes líneas. Una de ellas de 150.000 euros en ayudas a comercios afectados por obras. En el primer trimestre se han presentado 26 solicitudes, de las que 16 cumplen los requisitos y recibieron un total de 20.400 euros. En los trimestres siguientes se han registrado 30 y 8 solicitudes respectivamente.

Otra es de 500.000 euros en subvenciones a mercados municipales, que incluyen tanto proyectos de gasto corriente (100.000 euros) como de inversión (284.427,88 euros). Se han presentado 18 solicitudes, destinadas a 13 mercados y 4 nuevos puestos. Estas actuaciones comprenden campañas de dinamización, promoción digital, reformas y compra de equipamiento.

La línea de 950.000 euros en ayudas para proyectos de innovación comercial, hostelería y servicios, tiene 72 proyectos presentados y un volumen total de inversión de más de 2 millones de euros. Se financiarán proyectos con ayudas de entre 8.000 y 30.000 euros. Las iniciativas abarcan desde la digitalización y la inteligencia artificial hasta la modernización de procesos y la implantación de nuevas herramientas tecnológicas en el comercio local.

En cuanto al millón de euros destinados al apoyo a autónomos y microempresas, se contabilizan 527 expedientes abiertos, de los que 204 son de autónomos y 315 empresas. Esta línea se estructura en dos modalidades: una primera con 346 solicitudes y otra con 173, sumando más de 567.000 euros en proyectos, de los cuales se financiará entre el 50% y el 80% según la forma jurídica y el tamaño de la empresa.

Los 300.000 euros en subvenciones para el inicio y relevo de actividad, están dirigidos a nuevos emprendedores y a quienes adquieren un negocio ya existente. El Ayuntamiento de Zaragoza subvencionará 36 acciones serán subvencionadas con una ayuda media de 9.000 euros para financiar inversiones en la compra del negocio, reformas, equipamiento o instalaciones.

Asimismo, los 380.000 euros destinados a programas de inserción sociolaboral, que están pendientes de publicación, que reforzarán la empleabilidad y la formación práctica de colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral.

Finalmente, hay 4.500.000 euros para el programa Volveremos, una herramienta consolidada de dinamización comercial que incentiva el consumo en los pequeños comercios y servicios locales, y que ha demostrado ser un motor eficaz para reactivar la economía de barrio y fidelizar clientela.

APOYO INTEGRAL

El Gobierno municipal ha sumado todas estas actuaciones para ejercer una política de apoyo integral al trabajo autónomo, que combina la ayuda económica directa con la formación, el acompañamiento técnico y la innovación.

Con la Oficina de Impulso al Autónomo, los programas de asesoramiento y las líneas de subvención activas, Zaragoza continúa consolidándose como una ciudad que apuesta por las personas emprendedoras, fomenta la igualdad de oportunidades y promueve un tejido económico dinámico, sostenible y resiliente, preparado para afrontar los retos del futuro.