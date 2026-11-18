La Oficina del Regante del Gobierno de Aragón renueva su web para facilitar el acceso a información útil para el regadío. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Regante del Gobierno de Aragón cuenta desde esta semana con una nueva página web, un espacio digital renovado que facilita el acceso a información y recursos de utilidad para las comunidades de regantes, profesionales del sector y personas vinculadas al regadío en Aragón.

Con un diseño actualizado y una nueva estructura de contenidos, la web reúne información sobre regadío, modernización de explotaciones, formación y asesoramiento técnico.

Entre los recursos disponibles se encuentran herramientas de consulta meteorológica y de necesidades hídricas que permiten a los agricultores y a las comunidades de regantes disponer de información para organizar y planificar el riego.

Uno de los principales apartados de la nueva web está dedicado a los datos meteorológicos registrados por las estaciones de la red SiAR del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, instaladas en las principales zonas de regadío.

En Aragón, la plataforma permite acceder a la información de 47 estaciones: 21 en la provincia de Zaragoza, 20 en Huesca y 6 en Teruel.

Las estaciones pueden localizarse directamente sobre un mapa o seleccionarse mediante un desplegable. Para cada una de ellas, se pueden consultar y descargar registros de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y precipitaciones, así como la evapotranspiración, un parámetro de especial importancia para calcular las necesidades de riego de los cultivos.

DATOS DIARIOS Y OTROS VALORES

La plataforma permite obtener tanto datos diarios, con sus valores medios, máximos y mínimos, como registros cada media hora, lo que amplía las posibilidades de consulta en función de las necesidades de cada persona usuaria.

Junto a la información meteorológica, la nueva web incorpora un apartado específico dedicado a las necesidades hídricas, con información que permite conocer las demandas de agua de los cultivos y facilitar una mejor planificación del riego.

La nueva página web está disponible en la dirección 'https://www.aragon.es/regadios-en-aragon/oficina-del-regante' y para acceder a todos los servicios que ofrece es necesario registrarse.