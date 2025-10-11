La Ofrenda de Flores no se librará de la huelga del tranvía tras la última reunión infructuosa de este sábado

Una usuaria observa este sábado 11 de octubre la partida del tranvía de la parada de Murallas en sentido hacia el barrio del Actur. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores de este domingo 12 de octubre en Zaragoza, día grande del Pilar en el que miles de personas llegadas de todas partes se echarán a la calle para homenajear a la Virgen tendrá el condicionante de la huelga del servicio del tranvía después de que este sábado la última reunión celebrada mantenida entre la empresa y el comité en el Servicio de Medicación y Arbitraje de Aragón (SAMA) haya vuelto a resultar infructuosa.

Los paros comienzan en la medianoche de este domingo día 12 en una primera jornada para la que se han establecido unos servicios mínimos del 80%. El lunes 13, día festivo, serán del 100% de 5.00 horas a 7.00 horas para dar cobertura a la movilidad en el momento de la salida del público de grandes recintos como el Espacio Zity, mientras que en el resto del día el servicio funcionará al 80%.

Para los siguientes días, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, todas ellas jornadas laborables, se establece una horquilla horaria desde la medianoche hasta las 9.00 horas con unos servicios mínimos del 90% que pasan al 80% de 18.00 horas a 20.00 horas, salvo el viernes, que será de 20.00 horas a 22.00 horas.

Y el fin de semana siguiente, sábado 18 y domingo 19 de octubre, los servicios mínimos serán del 60% de 12.30 horas a 14.30 horas y de 17.00 horas a 22.00 horas el sábado y de 18.00 horas a 20.00 horas el domingo.

Convocada por la operadora con el propósito de evitar la huelga en el último momento, la reunión no sólo no ha servido para alcanzar un acuerdo mínimo, sino que ha servido para que los representantes de los trabajadores expresen su malestar por la inclusión de varios integrantes del comité de huelga en los servicios mínimos.

Una medida "inadmisible" de la empresa que "dificulta gravemente que podamos garantizar un óptimo desarrollo de la huelga y puede constituir una vulneración de nuestro derecho fundamental a la huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución", según ha trasladado a Europa Press el portavoz del Sindicato Ferroviario de Zaragoza, Julián Aramendía.

Los Tranvías de Zaragoza han criticado la actitud "poco dialogante" del comité ante las mejoras planteadas por la empresa en materia de jornada, descansos y plus en este último caso para los trabajadores de Atención al Cliente.

Así, la operadora sostiene que ofrecía situar la horquilla de la jornada entre las siete y las 8,15 horas, compensando económicamente los "excesos puntuales y minoritarios hasta las 8,30 horas", yendo más allá de lo que marca el convenio colectivo actual, que va de las seis a las nueve horas de servicio.

En cuanto a los descansos, la empresa asegura haber aceptado "íntegramente" la propuesta sindical garantizando descansos de 20 minutos en las áreas habilitadas.

Los Tranvías de Zaragoza destacan su voluntad negociadora con dos reuniones semanales para poder culminar el acuerdo para un nuevo convenio y, en todo caso, haber evitado la huelga.

SALUD Y SEGURIDAD

Por su parte, el comité de huelga defiende haber concurrido a la reunión con una contrapropuesta "seria, responsable y perfectamente asumible" fundamentada en la salud y la seguridad como ejes.

"Nuestras reivindicaciones no son económicas, sino de salud, de seguridad y de dignidad profesional", ha reivindicado Aramendía, quien también ha imputado a la otra parte una "falta de voluntad real" para alcanzar un acuerdo.

El portavoz del Sindicato Ferroviario de Zaragoza ha lamentado que "la empresa ha mantenido exactamente la misma oferta que ya fue rechazada anteriormente y se ha limitado únicamente a añadir cinco minutos más de descanso entre servicios". Una medida que consideran "completamente insuficiente y cosmética".

Aramendía ha reiterado que la posición de los trabajadores pasa por jornadas de trabajo de entre 7,5 y 8 horas "para evitar los turnos maratonianos específicos que incrementan el riesgo de accidentes".

El actual régimen de trabajo, con turnos de más de 8 horas, "supone acumular una fatiga con la que no podemos garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores está ya muy mermada porque llevamos muchos años trabajando en estas condiciones", ha criticado.

Así, el portavoz del comité de huelga ha advertido de que "el índice de absentismo es altísimo en la plantilla. Y es que no podemos más. Tenemos una plantilla exhausta. Son catorce años ya trabajando así".

En esa misma línea, reclaman que sus descansos sean "reales y efectivos". Por ello solicitan que se les computen los tiempos de desplazamiento a la sala de descanso, "para que el descanso tenga su efecto reparador y no se limite a ser meramente testimonial".

Y, en el caso del servicio de Atención al Cliente, que se reconozca un plus de categoría "porque sufre una discriminación dentro de la empresa".

"Tenían en su mano evitar el conflicto, pero han preferido seguir ignorando esta realidad y poner en riesgo la calidad de seguridad del servicio", ha reprochado Aramendía.

Preguntado por el rechazo que la huelga pueda suscitar en los ciudadanos en unos días tan señalados como los de las fiestas del Pilar, Aramendía ha pedido "comprensión" a la ciudadanía: "Desde luego, nosotros aquí no somos los culpables, somos las víctimas. Hemos agotado todas las vías de diálogo y de negociación".

Al respecto, ha instado a la ciudadanía a mirar como responsables al Ayuntamiento como titular del servicio, a la concesionaria "y a las grandes empresas que se rigen únicamente por criterios económicos y no atienden ni al bienestar de la plantilla ni a la calidad del servicio", ha añadido.