La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar avanza a buen ritmo con la Cruz de Lorena sobre el manto

1124716.1.260.149.20261012124113 Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de Zaragoza avanza a buen ritmo, con la Cruz de Lorena ya en su lugar, sobre el manto de la Virgen, y tras haber depositado sus flores ya más de 250 grupos de oferentes de municipios, asociaciones y casas regionales, entre otros. A media mañana más de 107.000 personas habían pasado por la plaza del Pilar, de los que 27.000 eran oferentes de grupos e individuales.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, quien ha recordado que la Ofrenda ha comenzado a las 6.30 horas con los grupos de la Policía Local de Zaragoza y del Ayuntamiento de Almochuel (Zaragoza), transcurriendo con normalidad.

Las calles del centro de la capital aragonesa están abarrotadas de oferentes de grupos e individuales, desde el paseo de la Independencia hasta la misma plaza del Pilar, donde el personal municipal va colocando las flores y ramos en la estructura que se ha levantado este domingo.

Sobre una tarima, junto a la estructura donde se encuentra la imagen de la Virgen, varios grupos regionales se van turnando para interpretar bailes tradicionales de lugares como Perú o comunidades españolas, como Asturias. Suenan las músicas regionales y de la Hispanidad por todo el centro de Zaragoza, con gaitas, tambores, paloteaos y flautas.

Aunque se puede circular con normalidad, a los lados de la calle Alfonso, Coso y paseo de la Independencia se agolpan turistas y zaragozanos para contemplar el desfile y tomar fotos y videos.

María Uriol ha señalado que a las 10.30 horas ya estaba colocada en la estructura la bandera floral del país invitado, este año Venezuela. La Cruz de Lorena es de color rojo sobre el manto blanco de la Virgen del Pilar.

Pasadas las 11.30 horas ha salido desde la Casa Consistorial, en comitiva, la corporación municipal en dirección a la estructura para realizar su ofrenda y a las 12.00 horas han asisitido a la misa en honor a la patrona de la ciudad en la Basílica del Pilar

El atuendo de la alcaldesa, Natalia Chueca, es una reproducción inspirada en la vestimenta del siglo XVIII. Consiste en unos interiores blancos de algodón, refajo de lana y una saya exterior de seda en coloro verde lima claro. También, un jubón de manga larga del mismo tejido y color rematado con valencie. Cubriendo los hombros, una manteleta de tul bordado.

Los aderezos son una reproducción propia de un atuendo así. Todo ello permite ver a la alcaldesa como una dama del siglo XVIII de una clase social alta.

"Ha habido un poquito de retraso por los oferentes individuales, pero ya está todo en orden", ha celebrado Uriol, quien ha comentado que "este es un día que todos queremos celebrar con nuestras familias, la gente se quiere ir a comer y, por eso, a estas horas de la mañana siempre se suele acumular un poco de retraso, que ya está solucionado".

La Ofrenda "está funcionando bien", ha continuado Uriol, indicando que se han repartido pulseras a los oferentes para que mantengan el orden de inscripción. "A veces a los grupos les toca una hora que no les gusta y mucha gente intenta colarse por individuales; este año estamos haciendo un seguimiento para evitar que eso pase".

"Hay gente colocada en los accesos y si hay algún grupo que intenta salir por individuales, como intentan salir con sus estandartes, pues se intenta retirar los estandartes y reconducirlos a que salgan al horario que les ha tocado por los accesos".

GRUPO DE SORIANOS

El presidente del Centro Soriano de Zaragoza, Juan Antonio Vélez, ha indicado a Europa Press que el grupo de oferentes está formado por casi 150 personas de diferentes localidades de Soria y de Zaragoza.

Ha comentado que el Centro Soriano realiza a lo largo del año numerosas actividades para promocionar esta provincia castellano-leonesa, como presentaciones de libro, gastronomía y actividades deportivas. "Somos una provincia hermanada" con Zaragoza.

Ha comentado que el traje típico soriano de los hombres "es muy sencillo" y está compuesto por un chaleco con botones dorados, un pantalón hasta abajo de las rodillas, una camisa y una faja, y el de las mujeres se compone de un faldón negro, falda negra, joyas y un mantón de manila.