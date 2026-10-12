La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar continúa con el paso de más de 219.000 oferentes

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar continúa con el paso por la plaza del Pilar de Zaragoza de más de 219.000 oferentes de 352 grupos e individuales desde las 6.30 horas de este lunes, 12 de octubre, hasta la 13.30 horas, ha indicado la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol. Se han inscrito casi 1.000 grupos.

Ha comentado que de los 219.000 oferentes que han pasado ya a depositar sus ramos y composiciones florales, 36.000 son individuales. La Cruz de Lorena, ha indicado, se ha realizado este año en claveles rojos y se ha colocado a las 10.30 horas. El país invitado este año es Venezuela.

Este lunes es "un día grande el de nuestra patrona que terminará seguramente hace medianoche", ha continuado Uriol. La ofrenda ha comenzado a las 6.30 horas con los grupos de la Policia Local abriendo el día grande de Zaragoza y la Hispanidad. A continuación le ha seguido el Ayuntamiento de Almochuel.