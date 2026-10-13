La ofrenda frutos a la Virgen del Pilar, la más solidaria, supera los 3.700 participantes

La alcaldesa de Zaragloza, Natalia Chueca (Centro), la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández (dcha) y la presidenta de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón (Lola Sebastián) en la ofrenda de frutos de las fiestas del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que la ofrenda de frutos a la Virgen del Pilar va a superar los 3.700 participantes y ha subrayado el carácter benéfico porque todos los alimentos se donan a las personas vulnerables, lo que la convierte en la "más solidaria".

Chueca ha recordado que, al igual que el año pasado, el objetivo es que las casas regionales estén representadas, como llevan estando representadas más de 50 años, desde que se inicia esta tradición tan bonita".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que como en la pasada edición se ha querido abrirlo a otros ciudadanos y que desde los barrios y de los distritos puedan participar.

En concreto, 854 vecinos asisten en representación de los distritos, mientras que 80 llevan el nombre de los barrios rurales. Los distritos con más participación son El Arrabal con 118; seguido del Actur con 79; y Distrito Sur, Delicias y Casco Histórico --los tres con 75 participantes--.

Asimismo, los primeros 400 inscritos, que desfilan agrupados y con los carteles de los barrios, entran en el templo y depositan los alimentos en el camarín de la Virgen, mientras que el resto de vecinos participantes (534) dejan sus donaciones y frutos a los pies del retablo de la Virgen de Pablo Serrano, en la plaza del Pilar.

Esta iniciativa que empieza el año pasado se consolida este segundo año con un "grandísimo éxito", ha subrayado Chueca para comentar que mientras la ofrenda de flores es la "más grande del mundo, con más de 7 millones de flores, la ofrenda de frutos lo que tiene es que es la ofrenda más solidaria".

De este modo, todos los frutos y alimentos que llevan las casas regionales y los propios oferentes se van a depositar a la Virgen del Pilar con devoción y después se van a llevar a las personas que más lo necesitan para que también puedan celebrar las fiestas del Pilar como merecen".

DONACIONES

Todos los alimentos y productos de la tierra que los oferentes depositan a la Virgen del Pilar son después donados a la Hermandad del Refugio, el Banco de Alimentos, a comedores y otras entidades sociales de la ciudad. El año pasado se recogieron más de 14.000 kilos de alimentos.

Desde las Casas Regionales se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la necesidad de alimentos. Por ello, además de la Ofrenda de Frutos, se ha habilitado una recogida de alimentos en la Hermandad del Santo Refugio los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Con la misma devoción y con un tiempo que acompaña, la ofrenda de este 13 de octubre ha salido a las 10.30 horas de la plaza de Santa Engracia con destino a la plaza del Pilar, en un recorrido en el que se han visto alimentos típicos de todos los puntos de España, llevados por las casas regionales y provinciales.

Tras la ofrenda de frutos, el Ayuntamiento de Zaragoza recibe a los representantes de las casas regionales en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

"Creo que es una tradición muy bonita", ha enfatizado la alcaldesa para agradecer a las casas regionales y a la presidenta, Lola Sebastián, junto a la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, el gran trabajo de organización y el interés por hacerla más grande porque pueda ampliarse a la ciudadanía y porque pueda seguir consolidándose como una de esas tradiciones en donde toda España está representada, todas las casas regionales están representadas y que tiene más de 50 años de historia".

TRAJE DE FINALES DEL SIGLO XIX

La alcaldesa ha abierto la ofrenda de frutos acompañada por Lola Sebastián, y Sara Fernández ataviadas con sus trajes regionales y portando sus respectivas canastillas con frutos.

Natalia Chueca ha llevado un traje "más de campesina" respecto al de la ofrenda de flores que era de gala, y en este caso ha lucido una reproducción, inspirado en el último tercio del siglo XIX.

Está compuesto por interiores blancos, refajo de bayeta y saya exterior de percal en tonos azules acompañada de una chambra del mismo color y tejido. El delantal presenta estampado en algodón y, cubriendo los hombros, un mantón de gallos.