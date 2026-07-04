La oftalmóloga Olivia Esteban aconseja mirar el eclipse "lo mínimo" y con protección para evitar "un daño irreversible"

La oftalmóloga Olivia Esteban. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oftalmóloga del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza Olivia Esteban ha advertido del "daño irreversible" que puede causar en la retina mirar el eclipse solar del 12 de agosto sin protección, aunque sólo sea "unos segundos", y ha recomendado observarlo sólo "de forma puntual" y "lo mínimo" para admirar un fenómeno que "a todo el mundo nos hace ilusión mirarlo".

"Cuanto más tiempo estemos expuestos, más riesgo hay de que haya algún tipo de patología y, simplemente ver unos segundos la luz solar sin protección puede causar un daño irreversible en nuestra retina", ha explicado la doctora, especialista en retina y miembro de la Sociedad Aragonesa de Oftalmología, en una entrevista concedida a Europa Press.

El del 12 de agosto será el primer eclipse solar total que se verá en la península ibérica desde 1912 y se apreciará en gran parte del norte de España, Castilla y León, el valle del Ebro, Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde ha generado una gran expectación.

Esteban ha insistido en que es "fundamental" utilizar protección ocular y, en concreto, las gafas especiales de eclipse, que estén homologadas, que tenga la norma ISO especificada en las instrucciones de uso y la marca de la Comunidad Europea, además de asegurarse de que los filtros "no están dañados, ni fisurados y no existe ninguna alteración".

De no hacerlo, ha advertido de que estaremos "poniendo en riesgo nuestra visión", que es "algo que utilizamos diariamente y es fundamental para la vida diaria".

LA LUZ SOLAR DAÑA LOS FOTORRECEPTORES

La facultativa aragonesa ha indicado que, al mirar la luz del Sol, los rayos penetran directamente a través de la pupila, que "no es más que un agujero que permite la entrada de luz a la retina", que es donde tenemos las células de la visión: los fotorreceptores.

"Si miramos a la luz directamente, esa luz incide en los fotorreceptores de la retina y se puede generar un daño. Sólamente con mirar unos segundos, ese daño puede ser permanente para toda la vida", ha avisado.

La doctora Esteban ha ahondado en que, si el daño es leve, las células pueden recuperarse, pero cuando se produce una "muerte celular", la retina es un tejido que no se regenera, por lo que va a producir "una alteración visual para siempre".

Así, ha señalado que los síntomas pueden aparecer "a los segundos" de mirar el Sol sin protección, aunque también hay casos que aparecen "a los minutos o a los días". Suelen producirse en los dos ojos y generar visión borrosa, sensación de una mancha central en el campo visual o visión distorsionada, generalmente "sin dolor", que desaparecen "de forma espontánea" si son leves, pero se mantienen en el tiempo cuando el daño en la retina es "irreversible e irreparable".

"Entonces, el paciente va a continuar con sintomatología visual durante toda su vida por haber mirado unos segundos sin protección a la luz", ha recalcado Olivia Esteban, quien ha alertado de que es habitual que estas patologías oculares se presenten "sin ningún tipo de dolor", lo que puede complicar su detección.

Además, ha expuesto que hay que tener "especial trato" con los niños, personas con algún tipo de discapacidad o con alteración cognitiva, sobre todo para que utilicen bien los filtros de protección, así como los pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad macular previa, que son susceptibles de sufrir "un daño mayor".

HAY QUE LLEVAR LAS GAFAS DURANTE TODO EL PROCESO

De igual forma, la oftalmóloga ha advertido de que hay que llevar las gafas homologadas "durante todo el momento del eclipse solar", es decir, tanto en el periodo en el que la luna va tapando el astro como cuando queda totalmente oculto.

La fase parcial del eclipse comenzará justo antes de las 19.30 horas, que será cuando la Luna empiece a cubrir el astro, y la total llegará entre las 20.25 y las 20.33 horas, con una duración de entre uno y dos minutos, en función de la zona, en la que el Sol quedará completamente oculto. A continuación, entre las 21.00 y las 21.24 horas, volverá la fase parcial hasta el ocaso.

"Cuando se esconde el sol, podemos tener la tentación de quitarnos las gafas y mirar directamente sin la protección. En ese pequeño instante en donde vuelven a aparecer la luz solar, si estamos mirando en ese momento el sol y nos inciden rayos en nuestro ojo, va a ser igualmente peligroso", ha explicado, insistiendo en que "no hay que quitarse las gafas en ningún momento del eclipse solar".

Esteban ha reconocido que existe "cierta preocupación" entre los profesionales de la oftalmología porque, pese a que en general existe concienciación de la necesidad de utilizar filtros adecuados para observar el eclipse solar, "esa necesidad de subir la mejor foto en el momento más precoz en nuestras redes sociales puede llevarnos a la tentación de utilizar nuestro móvil como forma de protegernos", lo cual "es un error". Ha instado a llevar la protección ocular e incluso ponerla en el móvil para dar "una mayor seguridad a nuestra visión".