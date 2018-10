Oliván: "Gastaremos todo lo que haya que gastar en Hepatitis C"

Actualizado 26/02/2015 15:57:00 CET

La oposición pide "no perder el tiempo entre reunión y reunión" y dotación económica para los tratamientos

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegurado que en la Comunidad "gastaremos todo lo que haya que gastar en Hepatitis C", para remarcar que "no hay criterios económicos" en esta cuestión, sino solo médicos porque "hay que respetar opinión de los profesiones" y afirmar que "apostamos porque todos los pacientes que lo requieran reciban" los nuevos tratamientos.

Oliván ha sentenciado que "es lo que hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer", según ha expuesto en una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón sobre esta cuestión solicitada por PSOE y CHA, en la que ha señalado que en la Comunidad autónoma se han facilitado en 2014 medicamentos para estos pacientes "antes de su comercialización" a 41 personas a través de ensayos clínicos, importación o uso compasivo.

El consejero ha indicado que el Ministerio de Sanidad ha negociado con las farmacéuticas que poseen medicamentos en el mercado o que se van a comercializar este año "y ha obtenido unas condiciones que no van a suponer un impacto importante, ni muchos menos, en nuestros presupuestos".

Por otra parte, ha defendido la "profesionalidad y criterios médicos" del grupo asesor que debe decidir finalmente si se administran los nuevos tratamientos tras la prescripción de los hepatólogos, para subrayar que los casos urgentes se analizar "inmediatamente".

Al respecto, ha comentado que este jueves se han planteado diez casos urgentes en un hospital de la Comunidad "que van a ser analizados en reuniones no presenciales para determinar rápidamente la idoneidad de estas prescripciones".

Además, ha aclarado que este grupo "en la inmensa mayoría de las evaluaciones que ha realizado ha confirmado la prescripción" inicial y los casos que se han denegado "han sido porque había una interferencia de medicamentos", es decir, por "cuestione exclusivamente clínicas y no políticas".

POLITIZACIÓN

Oliván ha lamentado que haya partidos que en Aragón "politizan esta cuestión" cuando en otras Comunidades autónomas no lo hacen y ha apuntado que tanto él, como los responsables de Andalucía y Asturias pidieron en la Comisión Interterritorial de Salud que esto se evitara.

Además, ha relatado, se aprobó la elaboración de una estrategia nacional con el objetivo de disminuir la morbimortalidad de estos pacientes mediante la prevención, diagnostico y seguimiento de los mismos, determinando "cuáles son los prioritarios" y haciendo también una monitorización de los que se encuentran en un menor desarrollo de la enfermedad.

La Comisión Interterritorial también ha apostado por la coordinación entre todas las Comunidades y por la creación de un registro "exhaustivo" de todos los casos, para remarcar que "la hepatitis no es una enfermedad uniforme", sino que "presenta seis genotipos y seis estadios diferentes de desarrollo".

Oliván ha aseverado, asimismo, que "Aragón, igual que ha hecho hasta ahora, adoptará firmemente esta estrategia nacional que ratifica la garantía de acceso de nuevos tratamientos a quien la precisa de acuerdo con los criterios clínicos que establezcan los profesionales".

PERDIENDO EL TIEMPO

El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha criticado la actuación del Gobierno central y autonómico porque "el PP no puede estar perdiendo el tiempo entre reunión y reunión" y "plantear planes sin dotarlos económicamente", para reclamar "criterios de eficiencia y accesibilidad para todos pacientes de Hepatitis C que necesitan" los nuevos tratamientos, para que "ninguna persona se quede sin ellos por causas económicas".

Igualmente, ha lamentado que no se haya aprobado un fondo extraordinario para hacer frente a los nuevos fármacos y ha opinado que la Comunidad "debería haber lanzado un mensaje de tranquilidad" a los afectados de que todos "iban a ser tratados sin ningún tipo de dudas".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha querido conocer las actuaciones del Departamento "para los casos más urgentes", si hay más casos urgentes además de los diez mencionados por Oliván y ha reclamado que se "universalicen los nuevos tratamientos a todas las personas que lo necesiten, incluso inmigrantes en situación irregular".

A su entender, "no se han respetado las prescripciones de los médicos", con las farmacéuticas "hay que empezar a trabajar antes" y ha reclamado al consejero "todas las medicas necesarias, asistenciales, de infraestructuras y económicas para que esta estrategia sea efectiva", aunque llega "tarde". También ha pedido información sobre "qué va a ocurrir durante el periodo transitorio".

ABUSO

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha expresado su solidaridad con el encierro de pacientes de Hepatitis C en el Hospital Clínico de Zaragoza, ha criticado que se hayan "primado" los criterios económicos, "poniendo precio a la vida de personas afectadas", para rechazar el precio "abusivo" de los nuevos tratamientos y que los responsables políticos "hayan reaccionado cuando las plataformas han puestos querellas o se han movilizado".

El parlamentario del PAR, Manuel Blasco, ha argumentado que "el principal problema para llegar a los pacientes no puede ser el coste, por mucho que los laboratorios puedan aprovecharse de determinadas circunstancias" y sobre los que también ha dicho que "son los que realizan las investigaciones", para pedir "soluciones acordes con las necesidades" de estos pacientes y que estas lleguen "cuanto antes".

La diputada del PP, Carmen Susín, ha advertido de la "idea equivocada" de que los nuevos tratamientos son "un remedio definitivo" y que "por su alto precio no se pueden facilitar", algo "falso" ya que "reducen o eliminan la carga viral, pero no los efectos producidos por el virus" y ha pedido que no se haga "demagogia", tras recalcar que España es "uno de los primeros países en introducir estos medicamentos" y en Aragón los pacientes han tenido acceso a las "últimas terapias, incluso antes de su comercialización".