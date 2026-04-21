Olloqui celebra que el TSJA desestime "el filibusterismo procesal" de los ex consejeros catalanes

Archivo - Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón en funciones, Pedro Olloqui, ha celebrado este martes la decisión del TSJA de inadmitir la querella presentada por cinco ex consejeros catalanes de Cultura contra una magistrada, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en relación a la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena. Se frena así "el filibusterismo procesal" de los demandantes, ha dicho Olloqui.

Esta querella era, para Olloqui, "una causa general contra los aragoneses y contra el Estado de Derecho que se intentó abrir de forma torticera, con filibusterismo procesal para impedir la vuelta a casa de las pinturas murales de Sigena. Con rotundidad absoluta, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha resuelto inadmitir la querella".

Ha reiterado que la sentencia del Tribunal Supremo "deja como cosa juzgada, por tanto, ley entre las partes, tres cuestiones: La titularidad aragonesa, la obligatoriedad de la vuelta a Sijena de las pinturas murales, pero sobre todo la viabilidad de ese traslado".

"También incide en que se va a abrir una pieza separada para investigar si en la interposición de esta querella ha habido mala fe procesal o abuso de derecho".

Para el director general "es muy importante el resultado de esta querella, después de lo que hemos escuchado en las últimas semanas, que no nos atreveríamos los aragoneses a tocar las pinturas, que era una expresión de la barbarie españolista". La querella "es una expresión de la Constitución, del Estado de Derecho y de la voluntad que tenemos los aragoneses de desplegar nuestros derechos culturales".

"Es un paso más, un paso firme, apoyado en el cumplimiento del Derecho y de la Constitución para la vuelta a casa de las pinturas murales", ha continuado Olloqui, quien ha mandado un mensaje al Ministerio de Cultura: "Ya no es el momento de los técnicos, frase en la que una y otra vez se esconde el Gobierno de España; es el momento de ponerse a trabajar con lealtad constitucional y respetando el Estado de Derecho y a una comunidad autónoma como Aragón".

"Deben devolver las pinturas murales a Sijena porque es posible, porque así lo reconocen los tribunales de justicia y porque desde el punto de vista procesal esta aventura ha llegado a su fin. Basta de propuestas surrealistas".

"Pónganse a trabajar, resuelvan de forma eficaz el cronograma que ustedes propusieron y ahí nos encontraremos dos comunidades autónomas unidas por nuestra historia con vínculos fuertes en el presente y que se mantendrán en el futuro, pero será desde el respeto al Estado de Derecho y a los derechos culturales de todos los aragoneses y aragonesas", ha concluido Olloqui.