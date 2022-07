Olona reconoce que la caza "no está dando el resultado deseado" para controlar el problema "gravísimo" de los conejos

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha referido al problema "gravísimo" de la sobrepoblación de conejos que afecta a los agricultores aragoneses y ha reconocido que la medida de potenciar la caza "no está dando el resultado deseado".

Así se ha pronunciado Olona este jueves, después de que las organizaciones Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA-Aragón) se hayan manifestado frente a la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, bajo el lema 'Soluciones por la plaga de conejos, ¡ ya !', para pedir control poblacional de estos animales, así como ayudas agroambientales para los profesionales agrarios afectados.

"La sobrepoblación de conejos genera daños económicos importantísimos y entiendo y comprendo las razones de los agricultores", ha indicado el consejero autonómico, quien ha participado en el acto de celebración del 20º aniversario de la Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón.

Olona ha indicado que se han tomado medidas "muy avanzadas" para atajar este inconveniente desde hace tres años. Ha apostillado que la más destacable ha sido en el plano normativo, "ya que establecimos prácticamente a los cotos la obligación de cazar para combatir esta sobrepoblación".

No obstante, el titular de Agricultura ha lamentado que esta iniciativa "no está dando los resultados deseados", porque no se ha logrado la intensidad de caza necesaria. "Por lo tanto, soy consciente de que debemos tomar medidas adicionales, aunque la caza sigue siendo una herramienta que no podemos despreciar y debemos seguir potenciando".

MEDIDA AGROAMBIENTAL

Joaquín Olona se ha referido a los planteamientos de las organizaciones manifestantes, que demandan ayudas agroambientales para los profesionales agrarios cuyas explotaciones se ven

afectadas por la presencia de conejos, ciervos, jabalíes, corzos y cabras salvajes.

"Plantear una medida agroambiental no tiene ningún sentido, es absolutamente inviable, porque hay que entender que se trata de una compensación que se concede a los agricultores en función de un beneficio ambiental que se produce", ha explicado el consejero autonómico, "y en este caso, es todo lo contrario, hay un perjuicio económico y ambiental".

También ha pedido "a quienes se han manifestado" que se sienten, "como hacemos siempre", para encontrar soluciones razonables y ha mostrado su acuerdo en todo lo que esté en la línea de destruir madrigueras y facilitar los procesos de roturación "mucho más de lo que lo facilitamos".

Ha criticado que se generen "expectativas absolutamente infundadas, porque plantear cuestiones absolutamente imposibles va a llevar a los agricultores a una frustración que me parece que está completamente fuera de lugar".

Asimismo, ha revelado su disposición a desarrollar una normativa para facilitar la destrucción de madrigueras como medida que potencie el efecto que produce la caza. También insistir a gestores que actúen en el ámbito de sus propias infraestructuras, como son Carreteras del Estado y a Adif, "que ya me consta que están haciendo mucho".

"Tenemos que exigirles que actúen en beneficio y en protección de sus propias infraestructuras, que también pueden peligrar por el efecto que causan esta esa esta sobrepoblación de conejos", ha concluido Olona.