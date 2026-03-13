La OMIC de Huesca atiende 988 consultas y reclamaciones en 2025 y recupera más de 64.700 euros para los consumidores

El Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con la Comarca de La Hoya, impulsa una campaña con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado el balance de actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente al año 2025 con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se conmemora este próximo 15 de marzo.

La concejal de Comercio, Nuria Mur, acompañada por la responsable técnica de la OMIC, Eugenia Nasarre, ha dado a conocer los datos de funcionamiento de este servicio municipal de información que durante el pasado año atendió un total de 988 consultas y reclamaciones procedentes tanto de vecinos de Huesca como de la Comarca de la Hoya, con la que el Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración en materia de consumo.

Mur ha considerado que la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como los derechos que les amparan, es una labor de todas las instituciones y organismos públicos. En este sentido, ha subrayado el papel que desempeña la OMIC como servicio municipal que ayuda a que estos derechos se reconozcan, se respeten y se defiendan, ofreciendo información, asesoramiento y mediación en los conflictos que puedan surgir en las relaciones de consumo.

Coincidiendo con esta celebración, el Ayuntamiento, en colaboración con la Comarca de La Hoya, ha puesto en marcha una campaña informativa durante la semana del 9 al 15 de marzo bajo el lema "En consumo, asume tu papel, sé el protagonista", destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y adoptar de manera responsable el papel de las personas consumidoras.

Por su parte, la responsable técnica de la OMIC, Eugenia Nasarre, ha explicado que la oficina informa a los consumidores antes de que se produzca una reclamación, asesora en su presentación y actúa como mediadora entre las partes para facilitar la resolución de los conflictos. La atención se realiza con cita previa para evitar esperas innecesarias, aunque las reclamaciones pueden presentarse en cualquier momento de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la sede electrónica.

En cuanto al funcionamiento del servicio, los datos reflejan que la atención presencial continúa siendo el canal más utilizado, con el 47,6% de las actuaciones, seguida de la atención telefónica, que representa el 34,3%. Este dato pone de manifiesto la importancia que sigue teniendo la atención directa y personalizada en la resolución de conflictos de consumo.

El perfil de las personas usuarias presenta una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, siendo el grupo de edad más representado el comprendido entre los 40 y los 65 años, coincidiendo con el perfil habitual de consumidores titulares de contratos de suministros y servicios. En relación con los sectores económicos objeto de reclamación, destacan principalmente los vinculados a servicios básicos y servicios digitales, concentrándose el mayor número de incidencias en energía eléctrica (14,7%), telecomunicaciones (11,8%) y comercio electrónico (11,6%), seguidos por ámbitos como automoción, vivienda, seguros, entidades bancarias o servicios turísticos.

Los motivos de reclamación más frecuentes están relacionados con irregularidades en la facturación, incumplimientos contractuales o problemas en la prestación de servicios, así como con falta de información clara en los procesos de contratación o con dificultades para presentar reclamaciones ante las empresas.

La mediación entre las partes constituye el principal mecanismo de actuación de la OMIC, permitiendo canalizar más de la mitad de los expedientes tramitados y evitando que muchos conflictos tengan que recurrir a procedimientos administrativos o judiciales más complejos.

Durante 2025, el trabajo de mediación realizado por la OMIC ha permitido recuperar un total de 64.735,83 euros para los consumidores. Los sectores en los que se han obtenido mayores devoluciones han sido el comercio tradicional y el comercio electrónico, con más de 27.000 euros recuperados, seguidos por los suministros energéticos, con 8.897,20 euros en electricidad y 1.514,24 euros en gas.

También destacan las cantidades recuperadas en automoción (6.361,10 euros) y vivienda (5.063,85 euros), así como en ámbitos especialmente complejos como los servicios bancarios (4.805,30 euros) y las telecomunicaciones (4.773,37 euros).

En conjunto, los datos ponen de manifiesto el papel esencial de la OMIC como servicio público orientado a la defensa de los derechos de las personas consumidoras, la resolución de conflictos mediante vías extrajudiciales y la promoción de un consumo responsable e informado.