Open House Zaragoza invita a descubrir edificios emblemáticos, su funcionalidad y relación con los ciudadanos

Presentación del III Festival Open House Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Open House Zaragoza celebrará a finales de mes su tercera edición en la que volverá a invitar a descubrir edificios emblemáticos de la ciudad, conocer su funcionalidad de la mano de expertos en arquitectura o urbanismo y la relación que establece la arquitectura con los ciudadanos.

Del 24 al 27 de septiembre, Zaragoza se volverá a convertir en un gran escenario de arquitectura, urbanismo y cultura con la celebración de la tercera edición de este evento con el lema 'Hagamos visible lo invisible'.

Durante cuatro jornadas, el festival propone descubrir edificios, espacios y rincones de la ciudad que habitualmente pasan desapercibidos o permanecen cerrados al público en general gracias a una serie de visitas y actividades gratuitas.

En esta edición se han elegido el Banco de España, la Torre del Agua, el Pabellón Puente, el Hotel Hiberus, la iglesia de San Pablo, la historia mudéjar de la Aljafería, los almacenes de las brigadas municipales o la nueva base de Emergencias para los Helicópteros de Transporte Sanitario, Protección Civil y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, ubicada en la localidad de Villanueva de Gállego.

El III Open House Zaragoza lo han presentado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano; y el director de esta iniciativa, José Javier Gallardo.

CONOCER

Víctor Serrano ha elogiado todas las visitas previstas y la forma en dar a conocer edificios destacados de la ciudad, que, en su mayoría, es difícil acceder para llegar al grado de profundidad de conocimiento que propone Open House, como sería el caso del Banco de España.

Tras considerar que todas son "especialmente relevantes e interesantes" ha recalcado su preferencia por el laboratorio que se hace con estudiantes, que en esta edición será con los colegios César Augusto y Compañía de María, porque "una de las mejores cosas que se pueden hacer es potenciar el interés, la ilusión y sobre todo las ganas de conocer y que los niños se interesen por cómo funciona una ciudad y equipamientos tan diversos como el Banco de España o el papel de "trascendental" de las brigadas de arquitectura con su participación en la cabalgata de los Reyes Magos.

También ha destacado la colaboración de empresas del sector privado y público, junto a los colegios y la comunidad educativa, sumado a los arquitectos de Zaragoza para hacer un evento "atractivo" que nace del Ayuntamiento de Zaragoza como socio principal.

Serrano ha elogiado el papel "relevante" de festivales como Open House para las nuevas generaciones absolutamente digitales, quienes van a contar con la IA entre sus herramientas de trabajo, pero también esa curiosidad por aprender, por saber cómo funcionan las cosas, el conocer la ciudad y los equipamientos fundamentales, junto a los valores y el conocimiento que "va más allá de un algoritmo".

RESPUESTA CIUDADANA

El director de Open House Zaragoza, José Javier Gallardo, ha explicado que este "exitoso" festival se ha consolidado por la buen respuesta ciudadana, que ha agotado las entradas.

Gallardo ha indicado que Open House intenta transmitir a los ciudadanos esa "pedagogía que está implícita en esos lugares que muchas veces están ocultos a ellos y otras veces, aunque no lo están, se ve la cara oculta de esos edificios habituales, que son necesarios contar para que realmente se valoren" tanto por los gestores de los espacios, los arquitectos y los propios usuarios de esos edificios.

Entre las propuestas que Gallardo ha destacado de esta tercera edición se encuentra el Laboratorio Urbano, en el que participarán unos 150 alumnos de los colegios Compañía de María y César Augusto.

Mediante talleres y actividades, los escolares trabajan sobre la construcción de la ciudad y aportan sus propias ideas y propuestas, dentro de una iniciativa que pretende acercar la arquitectura y el urbanismo a las nuevas generaciones desde la experiencia directa y la participación.

El Laboratorio Urbano tiene además una vertiente práctica con una maqueta de las Brigadas Municipales de Arquitectura. En esta iniciativa participan también el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, profesores de la Universidad San Jorge y de la Universidad de Zaragoza, entre otros colaboradores.

Otra novedad de esta edición es el Itinerario Mudéjar, un recorrido para descubrir cuatro espacios vinculados a este patrimonio de Zaragoza, entre ellos la Aljafería, las Canonesas, la iglesia de San Pablo y la Parroquieta de La Seo. La propuesta permite contemplar estos lugares desde una mirada conjunta y profundizar en el valor arquitectónico y cultural del mudéjar aragonés.

PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

Open House Zaragoza inaugura un espacio destacado para el cine con el I Festival Internacional de Cortometrajes, FILMOHZ 2026, que se celebrará el 26 de septiembre en CaixaForum Zaragoza. En la jornada se homenajeará al cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata (Zaragoza, 1967), director de títulos como 'La Ahorcada', 'Los futbolísimos' y 'Nuestros Amantes'.

Precisamente, Gallardo ha destacado que la decisión de homenajear a Lamata se debe a su "relación especial con Zaragoza, ciudad que ha elegido en distintas ocasiones como escenario de sus películas". En este caso, el encargado de entregarle el galardón será el actor Eduardo Noriega.

El evento reunirá también una selección de 12 cortometrajes vinculados a la arquitectura y la ciudad, con una sesión a las 11.00 horas presentada por Dani Calavera y una gala a las 19.00 horas conducida por Javier Vázquez.

A estas propuestas se suman visitas guiadas y recorridos por algunos de los espacios más representativos de Zaragoza que permitirán acercarse a patrimonio y lugares de la ciudad desde las explicaciones de arquitectos, profesionales y especialistas.

Además, el festival parte de la idea de que la arquitectura no se limita a los grandes edificios o a los espacios más conocidos, sino que también está presente en lugares de uso diario, en rincones desconocidos y en las pequeñas historias que ayudan a comprender cómo se ha construido y transformado Zaragoza.

RED INTERNACIONAL

En esta tercera edición el festival vuelve a plantear la ciudad como un espacio abierto para aprender y participar, con actividades que buscan despertar la curiosidad y generar una relación más cercana con el patrimonio y el entorno urbano.

Open House Zaragoza forma parte de una red internacional presente en 60 ciudades y comparte con este movimiento la voluntad de acercar la arquitectura a la ciudadanía y hacer visibles espacios, edificios y relatos que habitualmente permanecen fuera de los recorridos habituales.

El festival, integrado en la red internacional Open House Worldwide, cuenta con el Ayuntamiento de Zaragoza como partner institucional principal.

También colaboran en esta edición el Gobierno de Aragón, Ibercaja y Fundación Ibercaja, Fundación "la Caixa", Cortes de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, la Universidad San Jorge, Expo Zaragoza Empresarial, La Nueva Romareda, Teatro Principal de Zaragoza, el Ejército del Aire y del Espacio, el Banco de España, Aragonia, IDOM, SPZ y los colegios Compañía de María y César Augusto Zaragoza.