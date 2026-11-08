La ópera 'Carmen' podrá visionarse en cines de la capital aragonesa desde la Royal Opera House de Londres

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cines Cervantes y Aragonia de Zaragoza conectarán la próxima semana con la Royal Opera House de Londres para proyectar 'Carmen', una de las óperas más populares de todos los tiempos y la segunda más representada de la historia de su repertorio con más de 600 funciones.

Este martes, 10 de noviembre, a las 20.00 horas, se emitirá, en directo vía satélite desde el Covent Garden londinense, a la Sala Cervantes, y el domingo, 15 de noviembre, a las 16.00 horas, la reposición del directo en Cines Aragonia.

También se proyectará en 116 cines de 99 localidades de España. La producción de Damiano Michieletto, coproducida con el Teatro Real de Madrid y La Scala de Milán, permitirá al público reencontrarse con una puesta en escena que ya pudo verse en el coliseo madrileño el año pasado.

En esta ocasión, llega desde Londres, vía satélite, con un reparto encabezado por la mezzosoprano italoestadounidense Ginger Costa-Jackson, en el apasionado papel de Carmen, y por el tenor estadounidense Russell Thomas, una de las grandes voces dramáticas de la actualidad, que encarna al atormentado y celoso Don José.

Cantada en francés, con subtítulos en castellano, esta producción en cuatro actos ofrece una lectura contemporánea de la obra maestra de Bizet. La propuesta del director de escena Michieletto ahonda en temas universales como la libertad individual, los celos, la violencia y las devastadoras consecuencias de la obsesión amorosa, en una interpretación de gran intensidad dramática.

Tras su debut en la Royal Opera, en 2023, Sesto Quatrini vuelve a dirigir esta electrizante y sensual partitura que contiene algunos de los fragmentos más reconocibles de la música clásica: La Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, interpretada por Carmen; La Seguidilla, Près des remparts de Séville; la canción del toreador, Votre toast, je peux vous le rendre, de Escamillo, o el aria de la flor, La fleur que tu m'avais jetée, de Don José.

Michieletto traslada la acción a un pequeño pueblo mediterráneo de los años setenta, caracterizado por un ambiente cerrado, opresivo y marcado por las convenciones sociales. Su visión se aleja de la imagen folclórica tradicional y plantea una lectura psicológica de los personajes, con referencias al universo de Federico García Lorca.

La producción incorpora, además, un personaje simbólico: la madre de Don José, una figura autoritaria y silenciosa que recuerda a Bernarda Alba y que representa el peso de las normas sociales.

El directo en cines alcanza 16 comunidades autónomas y 37 provincias de toda España. Cataluña lidera la emisión del directo con 36 salas, seguida de Andalucía (18), la Comunidad de Madrid (11), la Comunidad Valenciana (10) y el País Vasco (9).

Además de la proyección del martes, 10 de noviembre, la programación se extenderá a lo largo de noviembre, con funciones adicionales en diciembre y febrero de 2027, acercando esta célebre ópera a espectadores de grandes ciudades y poblaciones de toda la geografía española.

La programación de la Royal Opera en cines Carmen inaugura la temporada 2026/2027 de la Royal Opera en cines. La prestigiosa institución británica, ubicada en el Covent Garden londinense, retransmitirá a todo el mundo cuatro producciones legendarias con la participación de estrellas internacionales de primer nivel: Götterdämmerung el 3 de febrero; Così fan tutte el 23 de febrero, y Tosca el 5 de mayo.

En España, el contenido en formato 'event cinema' llegará a más de 100 salas de cine de casi un centenar de ciudades en cada proyección gracias a Versión Digital.