Ópera 'Goya', en el Auditorio de Zaragoza, organizada por Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha presentado este miércoles en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor de Zaragoza la ópera 'Goya', una de las obras líricas más singulares dedicadas al pintor aragonés y uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la programación organizada por la entidad con motivo de su 150 aniversario.

La representación ha supuesto la primera ocasión en que la ópera 'Goya', inspirada en la figura del pintor aragonés, se escenifica en Aragón, apenas unos días después de cumplirse cuarenta años de su estreno mundial en Washington (Estados Unidos).

La cita constituye además la tercera representación de la obra desde su creación, tras su paso por la capital estadounidense y Viena, y su llegada por primera vez a la tierra natal del artista más universal de Aragón.

El evento ha contado con la presencia del director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el presidente y el director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente.

UNA ÓPERA NACIDA DE LA ADMIRACIÓN POR GOYA

La ópera 'Goya' nace de una propuesta del tenor Plácido Domingo, gran admirador del pintor aragonés, quien sugiere a Gian Carlo Menotti la creación de una obra dedicada a su figura. El compositor encuentra en Goya un personaje de extraordinaria riqueza dramática, marcado por las contradicciones entre el artista comprometido con la verdad y el hombre vinculado a los círculos del poder.

Menotti escribe tanto la música como el libreto de esta ópera en tres actos, concebida como una aproximación artística y personal a la vida del pintor. A través de su relación con la duquesa de Alba, su presencia en la corte de Carlos IV y sus últimos años en Burdeos, la obra explora cuestiones universales como el amor, la libertad, el poder, la memoria y la creación artística.

La ópera se estrena mundialmente el 15 de noviembre de 1986 en el Kennedy Center de Washington, con Plácido Domingo en el papel de Francisco de Goya y bajo la dirección musical de Rafael Frühbeck de Burgos. Cuarenta años después de aquel estreno, la producción ha llegado por primera vez a Aragón de la mano de Fundación Ibercaja, en una representación cargada de simbolismo al celebrarse en la tierra natal del artista que la inspiró.

La representación celebrada en Zaragoza ha contado con la participación de la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid.

El tenor Andeka Gorrotxategi ha encarnado a Francisco de Goya, acompañado por la mezzosoprano Veronica Simeoni como la duquesa de Alba, la soprano Ruth Terán como la reina María Luisa, el bajo David Cervera como Manuel Godoy, el barítono Alejandro von Büren como Martín Zapater y el tenor Quintín Bueno en el papel de Carlos IV.

CULTURA, PATRIMONIO Y PROYECCIÓN DEL LEGADO DE GOYA

La representación de Goya se enmarca en el programa de actividades impulsado por Fundación Ibercaja para celebrar su 150 aniversario. Con esta iniciativa, la entidad ha querido rendir homenaje a una de las figuras más universales de la historia del arte y reafirmar su compromiso con el acercamiento de la cultura a toda la sociedad.

Con esta representación, Goya "vuelve" a los escenarios de Zaragoza, de la mano de Fundación Ibercaja que continúa celebrando su 150 aniversario con grandes propuestas culturales.

GIAN CARLO MENOTTI

Gian Carlo Menotti (1911-2007) ha sido uno de los compositores de ópera más destacados del siglo XX. Nacido en Italia y formado musicalmente en Estados Unidos, desarrolla una extensa carrera como compositor, libretista y director escénico.

Su obra, caracterizada por la fuerza dramática y la expresividad melódica, le vale dos premios Pulitzer de Música, por The Consul (1950) y The Saint of Bleecker Street (1955). En 1958 funda el Festival de los Dos Mundos de Spoleto, convertido en una importante cita internacional de las artes escénicas.