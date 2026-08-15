El operativo contiene durante la noche el avance del incendio de Riglos hacia los núcleos de población

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, preside la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa activo este sábado y afecta ya a más de 15.000 hectáreas. No obstante, el operativo ha logrado contener el avance del fuego hacia los núcleos urbanos y salvaguardar tanto las poblaciones como los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo se mantendrá este sábado en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El objetivo para las próximas horas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) presidida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, continúa siendo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a los núcleos más próximos al frente activo y al entorno del Monasterio de San Juan de la Peña.

UNA NOCHE "ESPECIALMENTE ACTIVA"

La noche ha sido especialmente activa en el frente del incendio, si bien se han podido salvaguardar todos los núcleos de población. El fuego ha llegado hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida por el operativo ha permitido frenar su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.

El frente ha alcanzado también las inmediaciones de Centenero, que ha podido ser defendido con eficacia. El fuego ha avanzado asimismo hacia Botaya y Atarés, zona en la que se va a intensificar la actuación con trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.

El incendio ha llegado igualmente hasta las proximidades de Binacua y Santa Cruz de la Serós, si bien ambas poblaciones han podido ser protegidas gracias al operativo desplegado.

DISPOSITIVO DESPLEGADO ESTE SÁBADO

En el dispositivo previsto para este sábado, Incendios Forestales de Aragón (Infoar) contará con tres helicópteros ligeros, dos helicópteros medios, un helicóptero de coordinación, 16 cuadrillas terrestres, cinco cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas y 8 bulldozer.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aporta tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y 4 BRIF con 8 helicópteros. La Unidad Militar de Emergencia (UME) mantiene desplegadas tres secciones, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El operativo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas de las comarcas afectadas, siete patrullas de la Guardia Civil, una unidad del 061, un equipo de apoyo de Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

Según la predicción especial elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología para la zona de Las Peñas de Riglos, durante la jornada de hoy son probables chubascos y lluvias que podrían favorecer la extinción del incendio. También se espera un descenso de las temperaturas de en torno a cinco grados.

La situación de evacuados se mantiene respecto a la jornada anterior: continúan desalojadas las mismas 18 poblaciones, con un total de 1.021 personas afectadas.

De ellas, 78 siguen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones, con la misma distribución entre la Escuela Militar de Montaña de Jaca, el pabellón municipal de Ayerbe, La Liena Valero, el piso municipal de Ayerbe, la residencia Vitalia y la residencia Casbas.

El incendio mantiene también cortadas la A-132 entre los pk 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 entre el pk 16, en el cruce con la A-1603 en Bernués, y el pk 41,5, en Santa María de la Peña; la N-240 entre los pk 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los pk 0 y 18; y la HUV-3001 desde Rasal hasta su cruce con la A-1205. Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.