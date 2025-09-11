La oposición acusa al PP de "racismo institucional" por negarse a acoger menores en Aragón y Susín critica su "cinismo"

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón ha acogido este jueves la comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en un debate cargado de reproches mutuos, con varios de los grupos de la izquierda acusándola de "racismo institucional" por su discurso y por rechazar la llegada de menores migrantes no acompañados, la responsable autonómica reprochándoles su "cinismo" y el grupo parlamentario de Vox, por su lado, ha centrado buena parte de su intervención en citar robos o agresiones cometidas por inmigrantes para afirmar que "la inmigración ilegal masiva es un problema".

Susín ha comenzado hablando de un "efecto llamada" derivado de la acogida del barco Aquarius poco después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en 2018. Desde entonces, ha señalado, más de 350.000 personas han entrado de forma ilegal en España.

Ha criticado que el Estado traslade refugiados a la comunidad con programas en los que permanecen tres meses "y después se dejan en la calle, sin permiso de residencia, sin empleo, sin posibilidad de ganarse la vida y la mayoría de las veces sin ni siquiera haber recibido clases de español".

Con respecto a los migrantes que llegan, ha afirmado que "el goteo es diario", algunos en virtud de acuerdos voluntarios en las conferencias sectoriales, otros "por su propio pie" y a otros "los traen sus padres y los dejan en las puertas de los centros y de las comisarías", a lo que ha sumado que llegan "menores camuflados" entre los adultos y viceversa.

La consejera ha señalado que Aragón acogió en 2024 a un menor por cada 2.738 habitantes, frente al menor por cada 3.069 habitantes de Cataluña, lo que, a su juicio, invalida el argumento del "esfuerzo de acogida" para calcular el reparto, al que se opone el Gobierno aragonés.

"IMPOSICIÓN"

Ha acusado también al Gobierno central de "romper todos los consensos" e "imponer el reparto a las comunidades autónomas", en referencia a la distribución de menores desde regiones saturadas --en este momento Canarias y las dos ciudades autónomas--, lo que ha achacado al hecho de que las comunidades hayan pasado a manos del PP.

En este punto, ha alertado de que, ahora que se reactiva la ruta canaria, "toda aquella persona que ponga un pie en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma que se haya declarado saturada y diga que es menor será trasladado a otra comunidad autónoma que tendrá la obligación de acogerlo", y ello lo decidirá "un delegado o subdelegado del Gobierno que ni tiene competencias en materia de menores ni servicios técnicos de protección a la infancia". A día de hoy, ha señalado que sólo hay confirmados 29 traslados: los nueve primeros llegaron a Asturias y los 20 restantes, a Aragón.

Asimismo, la consejera ha tildado de "macarrada" que se amenace a los presidentes autonómicos con enviar a la policía si se niegan a recibir menores, en lugar de mandarla "a controlar las fronteras" o "a detener a Puigdemont". La conclusión es que "no hay nadie al volante" y que en el seno de la izquierda hay "un interés político de utilización de la migración y de los menores migrantes".

DISCURSO "XENÓFOBO"

"No hay dinero que solucione el discurso frívolo y xenófobo que ha hecho esta mañana aquí", ha exclamado la diputada socialista Pilimar Zamora, quien ha acusado a la consejera de no tomar "ni una sola medida" para reforzar el sistema de acogida y de llevar al sistema de protección a la infancia aragonés de ser "un referente" a "un desgobierno y un caos".

"Le hemos oído decir que el sistema de protección a la infancia está desbordado y que hay sobreocupación, pero nada le hemos escuchado sobre lo que está haciendo para solucionarlo", ha criticado, y ha reprochado a Susín hacer declaraciones "estigmatizando a los menores".

"¿Qué cree que pensaría si fuera consejera de Canarias y el Gobierno de Aragón, que anuncia un techo de gasto de 9.000 millones de euros y no tiene capacidad para acoger a 251 menores, que caben en cuatro autobuses o en diez aulas de Primaria?", ha cuestionado, tras lo que ha sugerido que, en este punto, debería estar "pensando en renunciar a su responsabilidad".

Por último, la representante del PSOE ha cargado contra el "espectáculo vergonzoso" del PP y del presidente Azcón, cuyas declaraciones en esta materia "reflejan un evidente racismo institucional" motivado por "la hipoteca que tienen con Vox", que alimenta la inseguridad, los prejuicios y la xenofobia. Ha contrapuesto esta respuesta a la ofrecida por presidentes socialistas en anteriores crisis migratorias --2006, 2020 o la llegada de refugiados afganos o ucranianos--, que "ninguno se declaró incapaz para asumir una acogida ni se escondió detrás de argumentos falaces".

VOX VINCULA INMIGRACIÓN CON DELINCUENCIA

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha iniciado su intervención enumerando sucesos con una presunta implicación de inmigrantes para afirmar después que "el que piense que la inmigración ilegal masiva no es un problema o está ciego o no quiere ver" o que "seguramente se beneficia de esto".

Ha achacado esta situación al "efecto llamada irresponsable y criminal del bipartidismo y demás partidos", a los que ha acusado también de destinar millones a "acoger ilegales" o a "favorecer la colonización islámica" mientras hay "cientos de familias que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que no pueden comprarse una vivienda digna y padres que no pueden pagar la vuelta al cole de sus hijos".

Por último, ha afeado a los populares que no quieran "desobedecer" al Gobierno central y negarse a acoger migrantes como sí que han hecho Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana. "Ustedes pasarán a la historia por connivencia con la izquierda por haber convertido a nuestra región en un caos de inseguridad, pobreza y crueldad", ha sentenciado.

LA OPOSICIÓN RECHAZA EL TONO DE SUSÍN

"Esto no es solidaridad, esto es cerrar la puerta a quien más lo necesita", ha remarcado Isabel Lasobras (CHA), quien ha rechazado que los intereses partidistas pesen más que "la vida de un menor" o "una obligación ética", recordando a Susín que el racismo no está en el independentismo, sino en "negarse a acoger a menores vulnerables" y en "normalizar el miedo al otro para alimentar una agenda reaccionaria".

Frente a los "prejuicios", desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha ensalzado la experiencia positiva y "enriquecedora" de tres municipios pequeños de la Comunidad --Mora de Rubielos, Añón de Moncayo y Quicena-- en la acogida de migrantes, cuyos alcaldes han coincidido en que la inmigración es "una oportunidad para el pueblo".

"Yo creo que hoy ha adelantado a Vox por la derecha", ha apuntado el diputado de Podemos, Andoni Corrales, quien ha recordado a Susín que su responsabilidad es atender a los más vulnerables y en este caso, además, "tienen la obligación legal".

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha mostrado su sorpresa por el tono de la consejera, afirmando que "se ha movido de la posición inicial" y lanzando el aviso de que "estigmatizar y lanzar esos mensajes de odio no ayudan a nadie".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha lamentado el "racismo institucional" de Susín, que no ha estado "a la altura de las circunstancias", convirtiendo, junto al resto de responsables autonómicos del PP, en "imposible" la práctica "solidaria y cotidiana" de acogida que se había dado hasta ahora. En su opinión, esto se debe a que "han abandonado el eje de los Derechos Humanos a cambio de gobernar con la ultraderecha".

Por último, la diputada del PP Silvia Casas ha respaldado a la consejera y ha asegurado que su gestión está siendo "seria, responsable y humana frente al caos, la improvisación y la propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez", a lo que ha añadido que los aragoneses son "solidarios" pero no "tontos". Ha coincidido también con ella en calificar de "barbaridad" el traslado de menores migrantes a la península.