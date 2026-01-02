La oposición en el Ayuntamiento de Huesca sitúa la vivienda como uno de los retos del 2026

Archivo - Vivienda en Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Ayuntamiento de Huesca, formada por PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Antonio Laborda, han coincidido en señalar que la vivienda es uno de los temas pendientes a los que hay que empezar a dar soluciones.

La portavoz municipal del PSOE, Silvia Salazar, ha abogado por impulsar la vivienda asequible y por trabajar en ello, además de otras cuestiones que considera "muy importantes". Salazar ha dicho que "es importantísimo actuar en el tema de la vivienda e ir hacia una vivienda asequible", además en cuestión de urbanismo "está sin solucionarse la avenida Martínez de Velasco" y ha pedido "que se cumplan los acuerdos plenarios en relación a la calle Lanuza, calle Aínsa y el pasaje Avellanas, cuestiones que sí se llevan a remanentes hasta abril del año que viene no los van a poder ejecutar".

El PSOE también ha resaltado la situación de los barrios, para los que ha reclamado atención, ya que cree que el equipo de gobierno "los tiene abandonados" y en este punto reclama el plan de asfaltado. "Es muy necesario un plan de asfaltado y es que ellos se centran mucho en el centro de la ciudad, pero a los barrios los tienen abandonados, de hecho ha habido protestas de colectivos y ciudadanos y barrios que no se habían visto nunca hasta hace unos días".

Por su parte, Vox cree que la vivienda es uno de los mayores problemas de la ciudad y entiende que hay que actuar en ello. La falta de vivienda y su encarecimiento es uno de los principales problemas del país y Huesca no se escapa a ello. Así, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, ha considerado que hay que actuar en ello porque además este problema también engrosa la lista de dificultades que tiene la juventud para quedarse en Huesca.

El portavoz de Vox ha trasladado que "hay que empezar a solucionar el tema de la vivienda y nosotros vamos a presentar propuestas para la sustitución de la propiedad, de hecho en los presupuestos pedimos que se dotara económicamente una partida para afrontar la sustitución de la propiedad de solares vacíos".

Rubió ha relacionado directamente el problema de la vivienda con los jóvenes y ha dicho que "la juventud en Huesca está abandonada, no tiene futuro y tiene que salir de Huesca, tanto para el ocio, como para poder vivir de forma independiente como para poder trabajar".

Otros de los retos de la ciudad para 2026 pasa por "una correcta gestión económica de los recursos del Ayuntamiento" y por "una gestión adecuada de la ciudad en su mantenimiento y reactivar la economía".

CONCEJAL NO ADSCRITO

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, ha opinado que, entre los retos del 2026, Huesca debería atender al crecimiento empresarial, contar con más vivienda y apostar por más grados universitarios.

Son las propuesta del concejal que cree que la llegada de Amazon debe ser un aliciente para la atracción de otras empresas, para lo que contar con vivienda es fundamental. Ha celebrado que el Campus de Huesca vaya a contar con un nuevo grado en Farmacia y ha apostado por continuar luchando por traer más.

Otras de las cuestiones en las que ha hecho hincapié es en el edificio del Seminario, opinando que hay que darle ya una solución y ha propuesto reformarlo para hacer pisos para estudiantes, liberando la parte de su remodelación.

Laborda ha manifestado: "Creo que en la ciudad, el Gobierno de Aragón debería hacer más vivienda de protección oficial y al mismo tiempo hay que dar solución al edificio del Seminario y hay que tomar decisiones". Para Laborda, "en una parte del mismo se podrían realizar pisos para que los estudiantes puedan venir a la ciudad y la otra parte remodelarlo y reconstruirlo".

La ciudad de Huesca afronta el 2026 con algunos temas pendientes, como el regreso de los vecinos de la plaza Santa Clara a sus casas o la reforma del centro de la ciudad, con proyectos previstos. Además, queda pendiente de dar solución al Seminario, también los proyectos de rehabilitación y de musealización del Casino, la apertura al público del yacimiento arqueológico del Círculo Católico o la renaturalización del entorno del río Isuela, entre otros.