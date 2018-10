La oposición celebra el "triunfo de la democracia" tras restituir ZEC la normalidad en las sociedades

Publicado 26/09/2018 18:45:37 CET

El PP considera que "es una marcha atrás pactada con el PSOE", mientras que los socialistas reclaman al alcalde que pida perdón Cs cree que el alcalde "ha acabado derrotado" y CHA confía en que se pueda avanzar "por fin" en proyectos paralizados

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento --PP, PSOE, Cs y CHA-- han celebrado "el triunfo de la democracia" tras la decisión del equipo de gobierno de Zaragoza en Común de (ZEC) convocar este lunes las juntas generales de las sociedades para restituir la normalidad en estos entes municipales después del "golpe de mando" dado por el alcalde, Pedro Santisteve, el pasado 9 de febrero para hacerse con el control de estos organismos.

En rueda de prensa, el portavoz del PP, Jorge Azcón, ha aseverado que Santisteve "rectifica cuando se encuentra en un callejón sin salida y cuando se ve forzado por el recurso de inconstitucionalidad, por el pleno solicitado a iniciativa del PP para que la normalidad democrática vuelva al ayuntamiento y porque un gobierno del PP pidió un dictamen al Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de la Ley de Capitalidad".

"Rectifica no porque el sentido común vuelva, sino porque está en un callejón sin salida", ha incidido, para preguntar "¿quién asume la responsabilidad y paga los platos rotos?". Al respecto, ha alertado de la parálisis que han sufrido las sociedades y el propio ayuntamiento desde febrero, para manifestar que "estamos ante el primer alcalde de la democracia reprobado y un gobierno imputado en los juzgados de lo penal".

En su opinión, la rectificación de ZEC "es una marcha atrás pactada con el PSOE, necesaria para que la semana que viene PSOE y ZEC se pongan de acuerdo en volver a subir los impuestos a los ciudadanos", dado que sin esta rectificación "no hay ordenanzas".

Jorge Azcón ha preguntado al resto de partidos de la oposición qué "enseñanza" sacan "del golpe a la democracia que ha habido en el ayuntamiento" y, por ello, les ha convocado este jueves por la mañana "para ver cuáles son los pasos que se tienen que dar en el futuro".

Se ha dirigido al PSOE para advertir a este grupo de que "si el PSOE después del golpe a la democracia piensa que pelillos a la mar, que aquí no ha pasado nada, que no cuenten con el PP" y ha añadido que "si el PSOE está dispuesto a bajarse los pantalones con ZEC, como en estos tres años, el PP no lleva esa idea".

Tras apuntar que su grupo, como el resto, regresará este lunes a las sociedades municipales, ha dejado claro que el alcalde no se ha puesto en contacto en estos días con el PP, como sí ha hecho con el resto de grupos, demostrando así "su falta de talante y su sectarismo". En todo caso, "ese es problema del alcalde, lo que nos importa es que la normalidad democrática volverá a las sociedades municipales", ha apostillado.

TRIUNFA LA DEMOCRACIA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha sostenido que este miércoles "en Zaragoza ha triunfado la democracia sobre la autocracia", tras casi ocho meses reclamando que se solucionara "un error político de tal gravedad que marcará el devenir de este mandato".

"El alcalde ha rectificado tras su golpe de mano en las sociedades municipales, cometió una grave irresponsabilidad" y ha responsabilizado a Santisteve y su equipo de gobierno de las consecuencias de estos ocho meses en los que la oposición ha estado defendiendo regresar al "estatus democrático que esta casa ha tenido desde 1979". ZEC ha rectificado "en el último momento y cuando está sonando la campana, como un boxeador que tira la toalla", ha dicho.

Pérez Anadón ha afirmado tajante que "ningún grupo político" apoyó la decisión del alcalde y el PSOE "ha sido firme y responsable, porque cuando se producía este golpe, el PSOE y CHA acabábamos de aprobar unos presupuestos que, haciendo de tripas corazón, supimos deslindar de este golpe de mano".

Desde el 9 de febrero, "nos hemos defendido en todos los foros, hasta en los tribunales donde nos llevó ZEC" y, por ello, "hoy nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestra firmeza, hoy se demuestra que ha valido de la pena".

PEDIR PERDÓN

El portavoz del PSOE ha opinado que "el alcalde ha rectificado, pero tarde y mal, cuando ya tenía una resolución del Tribunal Constitucional que le llevaba a un callejón sin salida". En estos meses, "no han pensado en la ciudad, ni han sido generosos" y "rectifican porque no tienen otro remedio". Por eso, ha estimado que el alcalde debería de pedir perdón a los ciudadanos que se hayan visto perjudicados.

Pérez Anadón ha avanzado que el PSOE mantendrá desde ahora "su posición de oposición y de crítica responsable", alertando de lo que el gobierno haga mal y "facilitando el normal funcionamiento de este ayuntamiento en lo que queda de mandato". Ha augurado que "los zaragozanos no olvidarán la torpeza y el sectarismo de Santisteve y su equipo".

El concejal socialista ha explicado, además, que este martes el PSOE mantuvo una reunión con el alcalde y con CHA, pero "no se llegó a ningún acuerdo" y este miércoles terminaba el plazo para que el alcalde pudiera convocar el pleno solicitado por la oposición, antes de que lo hiciera el secretario municipal.

Sin embargo, se han convocado las juntas de todas las sociedades para plantear la renuncia de consejeros y que los grupos propongan a los suyos y el PSOE propondrá "a los mismos consejeros que fueron cesados". "Desde el lunes, todas las fuerzas estarán representadas en los consejos de administración", se ha felicitado Pérez Anadón.

"INCANSABLE TRABAJO"

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha lamentado que se negara en las sociedades "la proporcionalidad que los ciudadanos nos dieron en 2015", subrayando el "incansable trabajo" de la oposición que ha usado todas las herramientas a su disposición para restituir la situación.

"Ocho meses que se han dedicado a intentar parar la sinrazón de Santisteve y su equipo de gobierno, ese golpe a la democracia que ha acabado derrotado", ha dicho. "En estos meses, hemos tendido la mano al alcalde, pero no la ha querido aceptar, ni cuando se ha visto acorralado", tras la suspensión de un apartado del artículo 14 de la Ley de Capitalidad.

"Lo que queremos ante todo es la vuelta a la normalidad democrática y en cuanto a la disponibilidad de los créditos estamos a la espera de estudiar todos los expedientes que irán al pleno del lunes, esperamos que cuenten con todos los informes oportunos y nos alegramos de que la normalidad vuelva al ayuntamiento, pero es gracias a la defensa que la oposición ha hecho de esa democracia". "Nunca deberíamos de habernos visto en esta situación, pero que hayan tardado siete meses y medio, llega tarde", ha sentenciado.

PROYECTOS PARALIZADOS

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha exclamado: "Por fin, ya era hora, Zaragoza en Común recula y todo vuelve a la normalidad en las sociedades y en el ayuntamiento". En su opinión, al rectificar ZEC reconoce que "era absurdo meternos en el callejón sin salida en el que estamos en estos momentos".

Por ello, ha expresado su satisfacción porque "han sido ocho meses nada agradables, ni en lo político, ni en lo personal", pero al final "ha triunfado el respeto a la democracia; totalitarismo, ni uno y decisiones autoritarias, ni una", ha afirmado rotundo.

Asimismo, ha deseado que la legislatura "se enderece desde la izquierda" porque aún quedan ocho meses "muy importantes para intentar sacar adelante cuestiones paralizadas como las ordenanzas, el plan de vivienda, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y los planes de barrio".

"Esperamos que Santisteve y su equipo de gobierno hayan aprendido la lección y se dejen de aventuras totalitarias; Zaragoza es una ciudad de izquierdas y el ayuntamiento es plural, como la sociedad zaragozana" y "para avanzar o se hace con acuerdo o no se avanza", ha alegado.